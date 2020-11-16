10 закарпатців отримають 800 тисяч гривень на свій бізнес

У серпні ми розповідали, що “Закарпатцям дадуть гроші на власну справу. Почався Конкурс стартапів”. У листопаді стало відомо, що 10 бізнес-ідей отримають фінансування – 800 тисяч гривень на всіх. Свої проєкти втілюватимуть закарпатці з Ужгорода, Великоберезнянщини, Іршавщини, Хустщини та Рахівщини.

АРР “Закарпаття” другий рік поспіль організовує Конкурс стартапів. Торік бюджет складав 200 тисяч гривень. Їх виділила Закарпатська обласна рада – за ініціативи Департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА, а також Центру підтримки підприємництва. Тоді заявки подали 18 стартаперів, з яких обрали шість ідей. Переможець одержав 30 тисяч гривень, усі інші – по 28. Сфери й напрямки були різні: екоторбинки, 3D-принтер для дерева, екорозпалювач, сайт закарпатської продукції, два мобільні застосунки – для ресторанів та автомобілістів. Загалом переможці втілили все, що планували.

Цього року – більший загальний бюджет – 800 тисяч гривень. Обласна рада й обласна адміністрація виділили 500 тисяч гривень. Також є підтримка від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) – 300 тисяч гривень у фонд для стартаперів. Крім того, Агентство фінансує ведення проєкту, тренінги для стартаперів, промокампанію.

У 2020-му у Конкурсі стартапів взяли участь 57 бізнес-ідей. Після адміністративної перевірки на розгляд експертної комісії було подано 50 проєктів.

Відтак обрано 10 проєктів, які отримають фінансову допомогу.

Три бізнес-ідеї матимуть підтримку від Агентства США з міжнародного розвитку #USAID:

Виготовлення виробів та конструкцій із чорної та нержавіючої сталі побутового та комерційного призначення (Ярослав Пугінський, Великоберезнянщина),

Екопроєкт. Виробництво полімерпіщаної плитки з твердих пластикових відходів та поліетиленової плівки (Артем Матішинець, Іршава),

Інклюзивна кондитерська-студія “ФіолЄтово” (Олена Логвіненко, Ужгород).

Важлива історія до теми: В ужгородській кондитерській волонтери зробили ремонт, створили картини і провели розважальну програму

Сім бізнес-ідей отримають допомогу від регіональної влади (Департамент економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА та Центр підтримки підприємництва Закарпаття):

База відпочинку “Лиса гора” (Олеся Савосюк, Рахів),

Лісопереробне виробництво. Короткомір (Мирослава Борщ, Хустщина),

KIDIUM – маркетплейс товарів і послуг для дітей (Оксана Чопак, Великий Березний),

Створення виробничих потужностей для виготовлення високогірного збору “Карпатський чай” (Василь Сличко, Ужгород),

Торт “Іршава” (Віктор Староста, Іршавщина),

Квіткова кав’ярня Floristeria (Юрій Кондрич, Ужгород),

Долина теплиць (Михайло Штефаньо, Іршавщина).

Попереду ще важливий етап контрактування.

Varosh