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Новини

10 закарпатців отримають 800 тисяч гривень на свій бізнес

16 Листопада 2020 1 192

У серпні ми розповідали, що “Закарпатцям дадуть гроші на власну справу. Почався Конкурс стартапів”. У листопаді стало відомо, що 10 бізнес-ідей отримають фінансування – 800 тисяч гривень на всіх. Свої проєкти втілюватимуть закарпатці з Ужгорода, Великоберезнянщини, Іршавщини, Хустщини та Рахівщини. 

АРР “Закарпаття” другий рік поспіль організовує Конкурс стартапів. Торік бюджет складав 200 тисяч гривень. Їх виділила Закарпатська обласна рада – за ініціативи Департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА, а також Центру підтримки підприємництва. Тоді заявки подали 18 стартаперів, з яких обрали шість ідей. Переможець одержав 30 тисяч гривень, усі інші – по 28. Сфери й напрямки були різні: екоторбинки, 3D-принтер для дерева, екорозпалювач, сайт закарпатської продукції, два мобільні застосунки – для ресторанів та автомобілістів. Загалом переможці втілили все, що планували.

Цього року – більший загальний бюджет – 800 тисяч гривень. Обласна рада й обласна адміністрація виділили 500 тисяч гривень. Також є підтримка від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) – 300 тисяч гривень у фонд для стартаперів. Крім того, Агентство фінансує ведення проєкту, тренінги для стартаперів, промокампанію.

У 2020-му у Конкурсі стартапів взяли участь 57 бізнес-ідей. Після адміністративної перевірки на розгляд експертної комісії було подано 50 проєктів.

Відтак обрано 10 проєктів, які отримають фінансову допомогу.

Три бізнес-ідеї матимуть підтримку від Агентства США з міжнародного розвитку #USAID:

Важлива історія до теми: В ужгородській кондитерській волонтери зробили ремонт, створили картини і провели розважальну програму


Сім бізнес-ідей отримають допомогу від регіональної влади (Департамент економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА та Центр підтримки підприємництва Закарпаття):

Попереду ще важливий етап контрактування.

Varosh

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# АРР "Закарпаття" # стартап

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