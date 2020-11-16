10 закарпатців отримають 800 тисяч гривень на свій бізнес

У серпні ми розповідали, що “Закарпатцям дадуть гроші на власну справу. Почався Конкурс стартапів”. У листопаді стало відомо, що 10 бізнес-ідей отримають фінансування – 800 тисяч гривень на всіх. Свої проєкти втілюватимуть закарпатці з Ужгорода, Великоберезнянщини, Іршавщини, Хустщини та Рахівщини.
АРР “Закарпаття” другий рік поспіль організовує Конкурс стартапів. Торік бюджет складав 200 тисяч гривень. Їх виділила Закарпатська обласна рада – за ініціативи Департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА, а також Центру підтримки підприємництва. Тоді заявки подали 18 стартаперів, з яких обрали шість ідей. Переможець одержав 30 тисяч гривень, усі інші – по 28. Сфери й напрямки були різні: екоторбинки, 3D-принтер для дерева, екорозпалювач, сайт закарпатської продукції, два мобільні застосунки – для ресторанів та автомобілістів. Загалом переможці втілили все, що планували.
Цього року – більший загальний бюджет – 800 тисяч гривень. Обласна рада й обласна адміністрація виділили 500 тисяч гривень. Також є підтримка від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) – 300 тисяч гривень у фонд для стартаперів. Крім того, Агентство фінансує ведення проєкту, тренінги для стартаперів, промокампанію.
У 2020-му у Конкурсі стартапів взяли участь 57 бізнес-ідей. Після адміністративної перевірки на розгляд експертної комісії було подано 50 проєктів.
Відтак обрано 10 проєктів, які отримають фінансову допомогу.
Три бізнес-ідеї матимуть підтримку від Агентства США з міжнародного розвитку #USAID:
Важлива історія до теми: В ужгородській кондитерській волонтери зробили ремонт, створили картини і провели розважальну програму
Сім бізнес-ідей отримають допомогу від регіональної влади (Департамент економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА та Центр підтримки підприємництва Закарпаття):
Попереду ще важливий етап контрактування.
Varosh