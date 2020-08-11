Закарпатцям дадуть гроші на власну справу. Почався конкурс стартапів

3 серпня на Закарпатті розпочався Конкурс стартапів 2020. Подайте до 30 вересня заявку, аби одержати фінансування своєї ідеї. Михайло Данканич, директор АРР “Закарпаття”, розповів Varosh про деталі конкурсу.

АРР “Закарпаття” другий рік поспіль організовує конкурс стартапів. Минулого року бюджет складав 200 тисяч гривень, які виділила Закарпатська обласна рада, за ініціативи Департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА та Центру підтримки підприємництва. Торік заявки подали 18 стартаперів, з яких обрали шість ідей. Переможець одержав 30 тисяч гривень, усі інші – по 28. Сфери й напрямки були різні: екоторбинки, 3D-принтер для дерева, екорозпалювач, сайт закарпатської продукції, два мобільні застосунки – для ресторанів та автомобілістів. Загалом переможці втілили все, що планували.

Цього року – більший бюджет – 800 тисяч гривень. Обласна рада й обласна адміністрація виділили 500 тисяч гривень. Також є підтримка від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) – 300 тисяч гривень у фонд для стартаперів. Крім того, Агентство фінансує ведення проєкту, тренінги для стартаперів, промокампанію.

Переможців буде не менше восьми, і кожен одержить до 100 тисяч гривень – залежно від потреб.

«У цьому році у нас буде фінансування для трьох категорій стартаперів. Для учасників антитерористичної операції, які вже відслужили, та їхніх родин. Друга категорія – це автори проєктів на гірських територіях. І третя – всі інші. Подаватися можуть усі, хто відповідає вимогам до учасників, а саме – незареєстровані як ФОП громадяни, та ті, хто вже зареєстрований, але не довше трьох років», – каже Михайло Данканич.

Цього разу є фокус на соціальному напрямку, тобто журі вітають проєкти з елементами соціального підприємництва.

«Але і минулого року у нас була соціальна складова. До прикладу, пані, яка отримала фінансування для екоторбинок, зробила також сумочки для дитбудинку».

Деталі конкурсу на сайті.

Заявки надсилайте до 30 вересня на пошту: startup@arr.com.ua.

Varosh