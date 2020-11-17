Куди піти в Ужгороді: Три кафе, які ось-ось відкриються

Нещодавно ми писали, про Два нові кафе, які відкрилися в Ужгороді наприкінці жовтня, а також про Чотири нестандартні кафе, які нещодавно відкрилися в Мукачеві та Ужгороді. І у нас знов ресторанні новини! Осінь 2020 закінчується для гастрономічного Ужгорода відкриттям ще трьох закладів. Щонайменше! Розповідаємо детальніше. До речі, готуйтеся, адже цього тижня відбудеться відкриття однієї з локацій.

Синя мавпа

Ви помічали білборди із зухвалою мавпою у піджаку, краватці та синіх окулярах? Це реклама закладу Синя Мавпа. Акцент – фірмові наливки; атмосфера – лаунж, весела тусівка; інтер’єр – барний, флюоресцентний, масивні люстри і дзеркала, а також зображення улюбленої мавпи. До речі, відкриття – 20 листопада, Ужгород, площа Петефі, 25.

Chia

Можливо, ви бували в кафе здорового харчування Chia на Слов’янській набережній? Там усілякі боули, салати і десерти без цукру, лактози та борошна. Так ось, відкривається нове Chia на площі Петефі, але з дещо іншим концептом. Тут будуть і корисні страви, але й чітміл-пропозиції. Відкриття планується якнайшвидше, можливо, навіть в листопаді.

До теми: Що скуштувати у закарпатських кафе цими вихідними. 7 ідей

Svoi

Це має бути гучне місце в Ужгороді, адже формат – караоке-рестобар. У програмі – караоке-вечірки, кухня, суші-напрямок, кальян. Команда активно готується до відкриття, каже, що ось-ось заклад запрацює, проте локацію і дату наразі не повідомляє. Інтригує, що якраз у Драмтеатрі будується караоке-бар.

Foodbar B38

Ця місцина відкрилася минулого тижня в Мукачеві, по вулиці Космонавта Беляєва, 3. Напередодні перших карантинних вихідних, до речі. Тому розповімо про нього бонусно. Хот-доги в сучасній інтерпретації, легка їжа, модні коктейлі, вечірня атмосфера, яка і для тихих посиденьок, і для веселого свята.

Евеліна Гурницька, Varosh