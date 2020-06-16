Ще 8 ужгородських терас, які варто відвідати цього літа

Нещодавно ми писали про сім ужгородських терас, які варто відвідати цього літа. А ще ми попросили читачів розповісти про свої улюблені гастрономічні літні майданчики. Ці історії надихнули нас підготувати ще один огляд міських терас. До речі, цього разу ми звернули особливу увагу на кафе поза центром. Розповідаємо.

Grill Dvir

Нещодавно на площі Театральній відкрився затишний яскравий дворик. Це новий заклад просто неба Grill Dvir. Тут немов потоваришували Італія та Америка. Легкий натяк на північну Італію, різнокольорові парасольки у лаконічному просторі, вазони повсюди, веселі прапорці вишикувалися на дроті з маленькими лампочками, вінтажний креденц, який так і хоче опинитися у вашому інстаграмі. Америка диктує формат BBQ, тому в меню – м’ясні наїдки від Бетяра – Едгара Петі. Тут скуштуєте яловичі стейки Рібай, Нью-Йорк, Т-боун, Ковбой, а також інші стейки, ребра, крильця.

Адреса: Ужгород, набережна Незалежності, 1.

IZI restobar

Зазирніть до ще одного дворика – цього разу на Фединця. IZI restobar – немов заміська дача. Милі побутові деталі створюють концепцію ностальгійного ретро, неначе ви опинилися у доброму старому кіно – гойдалка-коник, драбина, килим і пошарпана віконна рама на стіні, реставровані крісла, картаті пледи, “іграшкова” бар-стійка з вазоном. Так, тут старим речам дарують нове життя, а це екологічно, трендово і зворушливо. Вечірньої пори гірлянди та свічки у високому стрункому канделябрі наповнюють теплом цей щирий екстер’єр. Щодо кухні, то вона радше італійська: піца, паста, фокача, лаваші, а також закуски, сніданки, салати й перші страви.

Адреса: Ужгород, вул. Фединця, 2.

Das Haus Maler

Як вам ідея покавувати подалі від метушні? Прогуляйтеся Студентською набережною, крізь прохолоду Липової алеї, а наприкінці зверніть направо, де розташувалася маленька тераса. Оточена деревами, масивними чорними вазонами з лобелією, в оформленні гармонійно поєднані чорний з фіалковим. Навіть лампочки – фіалкові поміж чорних парасольок. Вмостіться у зручному плетеному кріслі за фігурним столиком або ж за дерев’яною стійкою під ялинкою, замовте полуничний мохіто і насолоджуйтеся тишею і неспішністю спального району. До речі, біля входу помітите кілька картин, адже це заклад-галерея.

Адреса: Ужгород, вул. Гленца, 10а.

ALIVE Terrace

На території культурно-освітнього артпростору ALIVE працює концептуальний літній майданчик. Наразі в тестовому режимі, тому перед візитом перевірте у фейсбуці розклад роботи. Як кажуть засновники, ALIVE Terrace – це футуристичний міні-сад із кухнею, а також мультимедійним баром “Сова”, який змінює свій настрій разом з атмосферою і тематикою вечора. Тут створюється спектакль природи і технологій, якісного звуку та візуальних інсталяцій, а страви можна замовити в інтерактивному меню свого мобільного телефону. Кухня є доволі класичною, а серед коктейлів є і авторські варіації, як-от “Кривавий Маріаш”.

Адреса: Ужгород, вул. Орлина, Амфітеатр.

Лаборця, 2

Направду камерна тераса в тихій місцині, в обіймах двох потужних дерев та з краєвидом на доглянутий сквер із молодими деревами. Масивний стовбур огорнула кругла лавиця, де так затишно кавувати й споглядати зелений простір. Коли спекотно, то тим паче комфортно на лежаку за витонченим столиком. А ще можна зібратися компанією за високою стійкою, вкритою вазонами. Сюди класно втекти від справ, буденних маршрутів, зайвих розмов, це чудова нагода додати новизни своєму дню, адже добре не тільки в центрі міста, а й на околицях. У “Лаборця, 2” є великий вибір хліба та кавових напоїв.

Адреса: Ужгород, вул. Лаборця, 2.

Duffort espresso bar

Дворик із молодіжною душею. Такий урбаністичний, по-своєму милий. Салатові столики й велике червоне серце контрастують на сірому тлі, клумба додає життя дещо втомленому антуражу, а частина тераси – немов широкий балкон із двома гойдалками. Дерев’яні лавиці попід вікнами, “мілітарі-столики”, вазони осяюють бетонні стіни. Тут настрій легкої вечірки, теплих дружніх розмови і хорошої кави.

Адреса: Ужгород, площа Петефі, 8.

Loft-атмосфера, соковиті, злегка психоделічні мурали, геометричні лінії, симбіоз сірої й цегляної фактур, а ще нова нова бар-стійка open air, яка, мабуть, задасть ритму із послабленням карантину. Стильні мінімалістичні меблі, дерев’яні діжки з вазонами і тепле штучне світло, що зігріває похмурої днини. Plan B – завжди достойний план б.

Адреса: Ужгород, вул.Толстого, 3В.

Молодіжна локація, гамірний острівок посеред старого міста, а назва чітко визначає настрій кафе. Різнокольорові стільчики розташувалися між тендітними кованими столиками, на білих цегляних стінах немов ожило морське графіті, трава росте з високих чорних бочок. Тут якось таке усе природно, немов ти на пікніку, де з усіма знайомий. Життя у закладі немов імпровізує, наскрізь позбавлене штучності й пафосу. У меню є небанальні бургери – Мойша, Бандішта, Бундаш та інші, а ще готують страви східної кухні.

Адреса: Ужгород, тераса біля Едельвейсу.

Евеліна Гурницька, Varosh