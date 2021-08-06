Життя та кохання у новій виставці в Riverside

В усі часи кав‘ярні притягували енергійних людей. Вони ставали місцем зародження нових напрямків у мистецтві і осередками політичних рухів.

Якщо прийти до Riverside попрацювати на цілий день, то можна помітити, як гості дістають скетчбуки чи планшети та роблять замальовки, створюють ескізи одягу, вчать різні мови. «Творча атмосфера — це те, що створили саме гості. А ми просто хочемо їй відповідати»

Саме тому із початку минулого року заклад періодично стає місцем експозиції картин. Із початку 2020 року стіни кав‘ярні прикрашали роботи відомих закарпатських художників Едуарда Приходька, Івана Небесника, Андрія Возницького. А серпень цього року розпочався виставкою робіт молодої ужгородської художниці Наталі Мацоли.

Наталя — студентка Закарпатської академії мистецтв. Використовуючи абстракції та переплетіння кольорових плям, вона відкриває глядачеві сторони, які завжди приховувала. «Показуєш свій характер і розказуєш про те, як тобі важко в в цей момент, або навпаки, з яким піднесеним і мрійливим настроєм пишеш свою роботу. Де за наївною дівчинкою, ховається сильна особистість, що хоче говорити про серйозні соціальні теми.» — ділиться Наталя своїми відчуттями.

Художниця створює свої роботи коли здається, що всі слова закінчились і не мають сенсу. Коли шукає погляд, який розуміє. Коли шукає руку підтримки. І знаходить її в очах глядача, що шукає відповідь на питання.

Звертаючись до гладача, каже: «Сподіваюсь, що в моїй роботі, хоча б у маленькому клаптику, ти знайдеш відповідь на своє питання, або поставиш собі багато знаків питань.

Бо мріяти є про що…».

Приходьте у Art-простір Riverside з 8:30 до 20:00 за адресою площа Євгена Фенцика, 13. Беріть каву, та споглядайте три роботи, кожна частинка якої переповнена любов‘ю: «Місце для тебе» , «У твоїх руках», «Шляхом з тобою».

«Що мене надихає писати про кохання? Життя» — наостанок зізнається Наталя.

Олександра Кісель, Varosh

Цей матеріал підготовлено в рамках Програми міжредакційних обмінів за підтримки Національного фонду на підтримку демократії NED.