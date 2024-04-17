Два прихистки відремонтували у Пилипецькій громаді на Закарпатті

У селі Пилипець завершують ремонт у шелтері для внутрішньо переміщених осіб. Нові житлові приміщення облаштовують у будівлі колишнього гуртожитку школи, де міжнародна гуманітарна організація «Людина у скруті» провела ремонт на другому поверсі. Тут зможуть проживати 24 людини, — кажуть у Закарпатській ОВА.

Пилипець та Ізкі

У Пилипці це єдиний шелтер, але в громаді є ще притулок у селі Ізкі, який “Людина у скруті” укомплектовувала спільно з чеською організацією “Людина в біді”, розповіла Varosh Ольга Джуган, координаторка проєкту “Шелтер” у Міжнародній гуманітарній організації “Людина у скруті”.

— Громада підхопила наші ремонтні роботи і привела до ладу дах і зараз доробляють фасад будинку, — розповіла вона. — Крім того, вирішили зробити ремонт у колишніх класах на 1-му поверсі тієї будівлі, тому що хочуть зробити там початкову школу, бо нинішня в дуже поганому стані. Вони дуже великі молодці!

На фото: Будівля в Ізках до ремонту та після

Громада використовує також і субвенцію з обласного бюджету на ремонт. Вони відновили і будівлю в Ізках, колишню лікарню, збудовану в 1856 р. і якби не зусилля громади, то, зі слів Ольги Джуган, за відновлення будівлі не взялась би жодна міжнародна організація. Крім того, громада ще висадила довкола молоді ялинки.

Напливу людей наразі немає

— Там 27 місць, але мешкає 18 людей і ще 6-ро їдуть, — пояснила вона. — Багато людей мешкає в приватному секторі, хтось покупував будинки, чимало людей переїхали в Ужгород, дуже багато хто повернувся, хтось виїхав за кордон. Тобто тепер на Закарпатті немає напливу евакуйованих людей. Наразі, за даними соцзахисту, в області є 104 офіційно зареєстрованих прихистки, в яких є 700 вільних місць.

Ольга Джуган сказала, що вони працюють з людьми в тому плані, щоб громади публікували оголошення про наявність шелтерів та вільних місць на сайті Міністерства реінтеграції “Прихисток”, і саме через цей ресурс люди знаходять житло на заході країни.

В шелтері в Пилипці мешканців ще немає. І загалом по області є дуже багато вільних відремонтованих приміщень. Ольга Джуган розповіла, що у вересні минулого року була прийнята постанова №930, яка регулює місця компактного проживання переміщених людей. У ній, зокрема, йдеться також і про заборону використання піл прихистки медичних закладів, шкіл та закладів геріатричного спрямування, тому що вони мають використовуватися за своїм прямим призначенням.

— Тому тепер колеги з кластера “Захисту” працюють над тими притулками, які через це закриваються. Тепер розселяють по інших прихистках людей, які мешкали в Солотвинському туберкульозному санаторії, — розповіла координаторка.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото надані Ольгою Джуган, на головній світлині — притулок у Пилипці

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