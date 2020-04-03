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Мовна школа проводить конкурс дитячих малюнків з цінними призами

3 Квітня 2020 2

Мовна школа LT SCHOOL оголосила конкурс дитячих малюнків “Школа моєї мрії” і пропонує цінні подарунки. На карантині – саме більше часу, аби взяти участь.

Організатори запрошують малювати усіх дітей, віком до 13 років включно.

У конкурсі визначені дві категорії:

Вимоги:

До 15 травня малюнки треба надіслати. Можете відправити фото малюнку на сторінки LT SCHOOL в інстаграмі або фейсбуці. Також можете занести малюнок у школу або надіслати поштою (Ужгород, вул. Корзо, 4). До оригіналу малюнку обов’язково має бути прикріплена анкета учасника, можете завантажити її з нашого сайту.

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20 травня всі малюнки буде розміщено на офіційній сторінці LT SCHOOL, де відбуватиметься відкрите голосування по 20 червня.

Організатори визначать переможців за кількістю вподобайок під малюнком.
За результатами цього голосування мовна школа оголосить переможців – по троє у кожній категорії. Вони отримають цінні призи.


Нагородження відбудеться 21 червня.

Головні призи конкурсу:

  1. Перше місце в кожній віковій категорії – фірмові навушники JBL;
  2. Друге місце в кожній віковій категорії – смарт-годинник;
  3. Третє місце у кожній віковій категорії – 3D-ручка.

Організатори сконтактуються з переможцями та повідомлять про умови отримання призів. Фото щасливчиків будуть опубліковані на сторінці школи іноземних мов LT SCHOOL.

Varosh

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# іноземні мови # конкурс # що робити на карантині

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