IT-компанія в Ужгороді безкоштовно консультуватиме вчителів щодо сучасних технологій дистанційної освіти

Ужгородський офіс IT-компанії ASTOUND Commerce започаткував важливу ініціативу – безкоштовний чат підтримки для вчителів у телеграмі. Тут вчителі знайдуть найсвіжішу інформацію про модерні платформи й сучасні методики інтернет-навчання, дізнаватимуться про освітні тренди й тенденції, а також можуть ставити питання щодо можливостей дистанційного викладання, відтак волонтери компанії нададуть фахову консультацію.

Канал у телеграмі називається “Astound Волонтери: підтримка уроків онлайн”. Цей чат першочергово для вчителів, які прагнуть освоїти сучасні додатки, програми і системами для комфортної роботи з учнями.

Волонтери компанії Astound Commerce безкоштовно:

надаватимуть консультації щодо онлайн-застосунків і сервісів для дистанційного навчання;

допоможуть підібрати і знайти потрібний онлайн-ресурс для потреб конкретного вчителя;

дадуть відповіді на всі технічні питання щодо роботи інструментів онлайн;

ділитимуться власним досвідом роботи в інтернет-середовищі.

З усіма волонтерами можна комунікувати не тільки у телеграм-чаті, а й через Viber, WhatsApp, SMS чи дзвінком.

Ось номери волонтерів:

Денис – (073)-444-90-25,

Ростислав – (050)-515-18-60,

Вікторія – (099)-338-47-48,

Олександр – (095)-469-98-04,

Іван – (067)-377-44-02,

Марина – (095)-940-99-93,

Леся – (050)-168-60-96,

Федір – (050)-86168-55.

Приєднуйтеся до каналу, ставте питання, діліться досвідом і допомагайте один одному. ІТ-фахівці змінять ваше уявлення про роботу онлайн та допоможуть швидко пристосуватися до нових умов.

До речі, як взагалі виникла ідея цього проєкту? Леся Микита, HR-спеціалістка компанії, розповідає, що все трапилося спонтанно під час ранкової онлайн-кави з колегами.

«Маємо з колегами маленький ранковий ритуал – каву онлайн, під час якої обговорюємо новини, різноманітні питання та все, що стосується роботи і поза нею. І одного разу ми спілкувалися про онлайн-школу – з точки зору батьків, учителів, говорили про трансформацію викладання… Відтак виникла пропозиція створити групу, в якій волонтери можуть надавати безкоштовні консультації вчителям, яким нема до кого звернутися за додатковим роз’ясненнями щодо онлайн-освіти. Тож ми готові!».

Чотири історії від ІТ-шників:

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Varosh

Фото: Карл Смутко