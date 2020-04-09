IT-компанія в Ужгороді безкоштовно консультуватиме вчителів щодо сучасних технологій дистанційної освіти

Ужгородський офіс IT-компанії ASTOUND Commerce започаткував важливу ініціативу – безкоштовний чат підтримки для вчителів у телеграмі. Тут вчителі знайдуть найсвіжішу інформацію про модерні платформи й сучасні методики інтернет-навчання, дізнаватимуться про освітні тренди й тенденції, а також можуть ставити питання щодо можливостей дистанційного викладання, відтак волонтери компанії нададуть фахову консультацію.
Канал у телеграмі називається “Astound Волонтери: підтримка уроків онлайн”. Цей чат першочергово для вчителів, які прагнуть освоїти сучасні додатки, програми і системами для комфортної роботи з учнями.
Волонтери компанії Astound Commerce безкоштовно:
З усіма волонтерами можна комунікувати не тільки у телеграм-чаті, а й через Viber, WhatsApp, SMS чи дзвінком.
Ось номери волонтерів:
Приєднуйтеся до каналу, ставте питання, діліться досвідом і допомагайте один одному. ІТ-фахівці змінять ваше уявлення про роботу онлайн та допоможуть швидко пристосуватися до нових умов.
До речі, як взагалі виникла ідея цього проєкту? Леся Микита, HR-спеціалістка компанії, розповідає, що все трапилося спонтанно під час ранкової онлайн-кави з колегами.
«Маємо з колегами маленький ранковий ритуал – каву онлайн, під час якої обговорюємо новини, різноманітні питання та все, що стосується роботи і поза нею. І одного разу ми спілкувалися про онлайн-школу – з точки зору батьків, учителів, говорили про трансформацію викладання… Відтак виникла пропозиція створити групу, в якій волонтери можуть надавати безкоштовні консультації вчителям, яким нема до кого звернутися за додатковим роз’ясненнями щодо онлайн-освіти. Тож ми готові!».
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Varosh
Фото: Карл Смутко