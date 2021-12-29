Тільки сучасні книги і затишний інтер’єр: як працює шкільна бібліотека Естонії

Бібліотека, в якій радісно перебувати. Бо вона затишна та світла, функціональна і комфортна. І тільки зі сучасною літературою, яка оновлюється що два тижні. Власне, цієї осені журналісти із Закарпаття та ще чотирьох регіонів України їздили в престур Естонією. Ми вивчали досвід школи Костівере, неподалік Таллінна, а також завітали до шкільної бібліотеки.

Ось текст про освіту: Вчителям і батькам: 25 фактів про шкільну освіту в Естонії, які надихають до змін.

І ось кілька фактів про бібліотеку.

Книги. Наразі фонд шкільної бібліотеки – 8 тисяч, який оновлюється що два тижні. Як тільки з’являються новинки, то вже за тиждень вони тут. Література естонською мовою і тільки сучасна. Для дітей і дорослих.

Для кого. Шкільна бібліотека для всього селища. Сюди навідуються й дорослі. Працює в будні, до 18.00.

Найбільше читають. Найпопулярніші книги серед дорослих – кримінальне чтиво, біографії та романи. Діти, як мовить Ольга Сайковська, директорка школи, читають літературу шкільної програми, тому на іншу в них не залишається часу.

Комп’ютери. Так вони є і діти залюбки бавляться. У бібліотеці кажуть, що хтось любить читати, хтось – не дуже, а хтось – тільки за комп’ютером.

Цифрова література. Всі навчальні матеріали є в інтернеті, шкільних комп’ютерах. Проте не забувають і про звичайні паперові книги.

Ольга Сайковська: «Так, ми використовуємо паперові книги, тому що не хочемо абсолютно відучити від паперової книги. І ще важливо – навчитися писати рукою (усміхається, – ред.)».

Інтер’єр. Тут просторо, великі вікна з краєвидом на парк, крісла з картатими подушками, зона релаксу з пуфами, багато квітів, білі полиці й лаконічні візочки зі сучасною літературою. Як каже пані Ольга, тут класно «вмоститися з книжкою і відчути себе добре».

Активності. У бібліотеці відбуваються зустрічі з прозаїками, поетами для дітей, в рамках школи, і вечорами для дорослих. Також проводяться концерти для всіх + лекції для батьків.

Як в інших селищах. Аналог цієї бібліотеки є в сусідньому селищі. Тож на одне селище – якісна сучасна книгозбірня.

Бібліотечна шафа. У сусідньому селищі, за 10 км звідси, безпосередньо на вулиці, з’явилася бібліотечна шафа, яка працює як сучасна пошта. Тобто – книгу можна замовити в інтернеті, прийти до цієї шафи, набрати код і забрати.

Евеліна Гурницька, Varosh