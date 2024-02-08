Що цікавого буде у вихідні 9-11 лютого в Ужгороді та на Закарпатті. Афіша (Доповнено)

Напередодні п’ятниці зібрали для вас найцікавіші заходи, які відбудуться в Ужгороді впродовж трьох днів — 9-11 лютого.

9 лютого (п’ятниця)

“Мозаїка архітектоніки”

Мистецька група «ART LIFE» презентуватиме свій проект «МОЗАЇКА АРХІТЕКТОНІКИ» – виставку творів образотворчого мистецтва за результатами дворічних творчих експедицій по Закарпаттю.

Мистецька група «ART LIFE» – група молодих Виноградівських художників, що утворилася 9 травня 2022 р. Колектив складається з таких персоналій: Альона Стасюк, Діана Добош-Брода, Владислав Беланінець. Від часу створення група взяла участь в Міжрегіональному проєкті «Намолене небо», у Транскордонному проєкті «Пензлем за мир» Україна-Угорщина та у Всеукраїнська арт-резиденція під патронатом УКФ «Ціна Свободи» (Альона Стасюк). Також прийняла участь в безлічі колективних виставок та благодійних заходів.

9 лютого 2024 р., п’ятниця, о 15.00, у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту (м. Ужгород, вул. Капітульна, 33а).

Творча майстерка з кераміки

ГО “Щасливі діти” запрошують усіх охочих у затишну майстерку Ольги Ладижець разом творити красу з кераміки! Чекають на творчій майстерці мам із дітками! Обіцяють багато спілкування, теплих емоцій і добрих усмішок.

Майстерка віфдбудеться о 17:00 за адресою вул.Кошицька, 42а.

Для реєстрації заповніть, будь ласка, форму за посиланням. УВАГА‼️ Заповнення анкети не є автоматичною гарантією участі у заході! Відбір буде здійснюватися у порядку черговості та у відповідності до визначених умов! З відібраними учасниками зв’яжеться координатор проєкту.

10 лютого (субота)

Uzhhorod runday

Uzhhorod runday – це пробігтися 5км по найбільш безпечній та екологічній біговій локації в Ужгороді.

Долучитися дуже просто:

– безкоштовно зареєструватися на https://everyrun.world (достатньо 1 разу на всі забіги, навіть на інших локаціях)

– роздрукувати особистий QR код

– не зважати на погоду, настрій чи на жодні обмеження щодо віку або спортивної форми…

– дістатися вчасно до точки збору.

Розклад заходу:

8:45 – збір

8:50 – розминка

9:00 – старт забігу

Старт від Лінгвістичної гісназії (Набережна Незалежності, 5). Для новачків – реєстрація на https://everyrun.world.

Обов’язково для участі у забігу взяти з собою роздрукований QR код.

Арт-простір “Ліс”

13:00 – Розмова про Українське наївне мистецтво та мисткинь, які присвятили себе цьому жанров. ВХІД ВІЛЬНИЙ http://bit.ly/49qnu8D 16:00 – Трансформаційна гра “Аромат грошей”. Тільки для нашого простору за акційною ціною – 600грн (обов’язкова реєстрація) – https://bit.ly/3UzVL0T Майстер-класи, картинна галерея, крамничка крафту: як працює і що пропонує артпростір «Ліс» в Ужгороді У неділю, 11 лютого, на 14:00 в “Лісі” пройде сімейний майстер клас “Годівничка для птахів” (спільно з Інклюзивною майстернею). Батьки з дітками змайструють годівнички, а потім розфарбують їх і заберуть з собою. Вартість – 600грн (максимум 5 сімей, реєстрація обов’язкова) – https://bit.ly/3T2Fj8B Прем’єра дкументальної хроніки про війну “Довга доба”



Вісім історій спротиву, виживання та життя увійшли до стрічки режисера Алана Бадоєва “Довга доба”, прем’єра якої відбудеться в кінотеатрі «Multiplex» у суботу, 10 лютого, о 15:00. Також у неділю, 11 лютого, запланований додатковий показ фільму також о 15:00.

Одна з історій стрічки — історія родини з Мукачева Романа та Лєни Жук. Роман з дружиною та синами захищали природу, заснували екорух Chysto.de, залучали до відомих в усіх Україні екопікніків сотні людей, розвивали власний бренд крафтового варення, а потім настала війна. Після повномасштабного вторгнення Роман Жук пішов до війська добровольцем, служив у 128-й бригаді, загинув у травні 2022 року на південно-східному напрямку.

Глядачі кінотеатрів отримуватимуть благодійні квитки за довільні донейти від 100 гривень. Уторговані кошти спрямують у фонд Future For Ukraine на медичну допомогу та лікування військових.

Благодійні зустрічі “Business talks”

В рамках серії благодійних зустрічей з CEO компанії «Lika Comfort» пройде зустріч з технічною експерткою, співвласницею компанії «Lika Comfort» Оленою Цівою. Вона розповість про «Жінку в бізнесі»: про різницю між жінками і чоловікаи в бізнесі, особливості ведення справи, особливі напрямки, можливі секрети.

Зустріч буде у приміщенні мовної школи за адресою Мукачево, вул.Миру, 11с.

Всі виручені кошти підуть на забезпечення потреб жінок-військових у ГО «Землячки». Запис та деталі за номером телефону 095 358 6722.

Екскурсія в екзотаріум «Акваріум» ГО ”Щасливі діти” запрошують діток 7-10 років вже цієї суботи на знайомство з гарними, подекуди кумедними, досконалими створіннячками – екзотичними тваринками. Екскурсія відбудеться 10 лютого (субота) о 14:00. Адреса: екзотаріум ” Акваріум” (вул. Льва Толстого, 46).

Тривалість заняття – 2 години. Безплатно. Реєстрація здійснюється за посиланням. УВАГА‼️ Заповнення анкети не є автоматичною гарантією участі у заході! Відбір буде здійснюватися у порядку черговості та у відповідності до визначених умов! З відібраними учасниками зв’яжеться координатор проєкту. В Ужгородському замку покажуть фільми про кохання та війну

“Любов варта всього” — добірка коротких метрів про кохання в умовах воєнного стану. Всі фільми зняті сучасними українськими режисер(к)ами після 24 лютого 2022 року. Автор(к)и фіксують нову воєнну реальність з перспективи особистого життя та романтичних стосунків. Їхні стрічки вловлюють нерв воєнного часу і в той же час залишаються зрозумілими поза контекстом — адже любов не знає меж.

Стрічки покажуть у суботу, 10 лютого, о 17:00 в Ужгородському замку. Вхід на показ добірки фільмів «Любов варта всього» вільний, за попередньою реєстрацією.

“Маріупольська драма” — вистава Донецького академічного обласного драматичного театру

“Маріупольська Драма” – сторітеллінг, свідчення акторів Маріупольського драмтеатру, які перебували в епіцентрі подій російського військового злочину і вижили.

На сцені глядач бачить кілька історій: Віри Лебединської, Дмитра Муранцева, Олени Білої, Ігоря Китриша, Матвія Китриша. Вони розповідають, як намагалися вижити в драмтеатрі: співачка, студент і акторська родина з сином-школярем – Матвієм.

Текст — Олександра Гавроша за розповідями акторів: Віри Лебединської, Дмитра Муранцева, Олени Білої, Ігоря Китриша, Матвія Китриша.

Час: 18:00. Квитки тут.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).

“Краще залишайся мертвим” та інші вистави драмтеатру

Чи доводилось вам вдосвіта проїжджати Чумацьким шляхом?.. Ганс Кіфер повертається додому з війни. Здавалося б, все добре. Але чому ж тоді йому краще залишатись мертвим?

Виставу покажуть на Малій сцені Закарпатського обласного музично-драматичного театру 10 лютого о 19:00. Квитки в касі театру або за посиланням.

Вже наступного дня, в неділю, 11 лютого, о 12:00 для маленьких глядачів (від 7 років) актори театру покажуть виставу “Повелитель Чорного лісу”, а ввечері — о 18:00 — дорослого глядача запрошують на виставу “Про що плачуть верби”.

11 лютого (неділя)

“Любов в опері”

Шедеври оперного мистецтва у виконанні солістів філармоніі та Академічного симфонічного оркестру можна буде почути в Закарпатській обласній філармонії. Концерт організований до Дня закоханих

Академічний симфонічний оркестр філармонії буде ніжити ваш слух мелодійними, чуттєвими хітами світової музики з репертуару Дж. Верді, Дж. Россіні, Ж. Оффенбаха, І. Кальмана, Дж. Пуччіні та інших.

Початок — о 17:00.

Афіша доповнюється.

Varosh,

Фото зі сторінки екзотаріуму “Акваріум”

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