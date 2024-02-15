Вихідні в Ужгороді. Афіша заходів на 16-18 лютого

Ще трошечки — і час відпочивати й поповнювати сили після чергового виснажливого робочого тижня. Аби кожен зміг знайти для себе відпочинок до душі у прийдешні вихідні, ми склали для вас афішу заходів, що відбуватимуться у найближчі три дні в Ужгороді.

16 лютого, п’ятниця

Виставка образотворчого мистецтва та дизайну Закарпатського арткомюніті «ФОКУС група»

На виставці представлено класичну графіку, цифрову ілюстрацію та фотографію.

Серед учасників: Дарія Мирчук, Емілія Сливчук, Оля Росоляник, Олеся Тимчій, Катя Михайлова, Аня Барченко, Іван Небесник, Юля Гагель, Максим Павлюк, Андрій Ісайський та ін.

Куратор — Любомир Брензович, викладач ЗАМ.

Час: 15:30.

Локація: виставкова зала (2 поверх) Закарпатського музею народної архітектури та побуту (вул. Капітульна, 33а).

Виставка Даніелли Каналош “Сама собі всесвіт”

Відкриття персональної першої виставки Даніелли Каналош молодої, талановитої дівчини, яка розкриває у своїх роботах актуальну тему любові до себе, цінність власного я та самовираження.

Час: 16:00.

Локація: Артпростір “Ліс” (вул. Фединця, 37).

Концерт RAY BROWN JR.& ALEXEY PETUKHOV TRIO

Унікальний концерт сина королеви джазу Елли Фітцджеральд Рея Брауна. В Ужгороді виступ Рея Брауна молодшого супроводжуватиме Джазове тріо Олексія Петухова. Тож зустрічайте:

Рей Браун молодший (вокал);

Олексій Петухов (фортепіано);

Олександр Кузьмич (бас гітара);

Леонід Петкун (ударні).

Час: 18:00.

Локація: Закарпатська обласна філармонія

17 лютого, субота

Дитячі читання

Програма:

Знайомство: кожен маленький читач зможе розповісти про свою улюблену книгу та поділитися враженнями.

Читання атмосферної історії до дня святого Валентина.

Виготовлення валентинки-орігамі – разом з маленькими руками ми створимо чарівні валентинки для рідних та близьких.

Необхідна попередня реєстрація: треба написати організаторам у директ.

Час: 12:00.

Локація: кафе «Бінго» (вул. Ужгородська, 15) .

Вистава «Качка» Донецького академічного обласного драматичного театру

Вистава «Качка» — весела і красива постановка для всієї родини.

Тут кожен знайде своє — дітям буде цікава історія про смішну Качку та чарівного Лиса, котрі вирушають у мандрівку Лісом та зустрічають інших тварин, а дорослі звісно ж глибше відчують сенс вистави — смішні фрази, гумор, асоціації та все, що потрібно для приємного часопроведення в театрі.

Час: 12:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр.

Ювілейний благодійний захід “Леді хустка”

На гостей чекають:

лекції від топ-спікерів (Ірина Адоніна, Ліза Куртяк, Леонід Мартинчик, Віолетта Федорова, Альона Загоруйко, Діана Сидунчак, Анастасія Плоскіна);

подарунки від партнерів, зокрема кожна учасниця/учасник отримає хустку від бренду SHPALTA (Shpalta_ua);

благодійний аукціон на підтримку жінок-військових.

Час: 14:00.

Локація: ресторан Limoncello Uzhhorod (вул.Собранецька, 150).

Квитки на подію: https://lady.minisite.ai/.

Концерт із творів італійських композиторів XVII-XVIII століття

Лунатиме музика Арканджело Кореллі і Луїджі Боккеріні — видатних музикантів-віртуозів доби бароко.

Ви зможете долучитися до спільної мрії віх українців — Перемоги та стати одними з тих небайдужих, які не втомилися від війни і донатами підтримати збір на комплектуючі для FPV дронів і дронів-бомберів.

Час: 17:00

Локація: Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая (вул. Жупанатська, 3).

Вистава «Я чекаю на тебе, мій любий» Закарпатського обласного музично-драматичного театру

Щира, відверта, смішна та часом сумна, але яскрава історія про жінку, яка пізнає любов.

Час: 17:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (Мала сцена)

Вистава Донецького обласного драматичного театру«Приголомшена Тетяна»

Вистава за п’єсами Л. Бугадзе (Грузія). Чорна комедія.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр.

18 лютого, неділя

Музична казка «Гном Джером» Закарпатського обласного музично-драматичного театру

Музична казка режисерки Маргарити Савенко «Гном Джером» подарує позитивні емоції не лише юним глядачам, а й дорослим. Вистава, у якій звірята з лісової школи танців готуватимуть сюрприз для найщедрішого гнома на світі.

Час: 12:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр

Вистава «Тут жили поети» Донецького академічного обласного драматичного театру

«Тут жили поети» – це вистава, у якій ми поєднали вірші сучасних українських поетів (Макса Грабовського, Максима Чумака, Валерії Суботіної (Нави), Альони Васильченко), музику, лаконічні костюми та пластику тіла, яку дистанційно із США створила з акторами режисер з пластики – Наталія Каспшишак.

Режисер, художник, музичне оформлення вистави – заслужена артистка України Людмила Колосович.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (Мала сцена).

Вистава «Станція» Закарпатського обласного музично-драматичного театру

Драмою-пасткою «Станція» від режисера Михайла Фіщенка завершуєтья театральний тиждень. Історія від українського драматурга Олександра Вітра, яка розкриє тему справжності бажань.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр.

Театральний майтер-клас “Я жінка, а отже я — актриса”

В першу чергу, це — для тих, хто хоче зняти всі внутрішні затиски, позбутися емоційного напруження, відчути себе в приймаючому оточенні і творити – фантазувати, прокачати увагу та реакцію, працювати з уявою, моторикою і навіть взяти участь у своїх перших акторських мініатюрах.

Майстер-клас проведе актриса та викладачка театральної студії «Провокатор» Olga Slava.

Візьміть змінне зручне взуття та зручний (краще спортивний) одяг.

Тривалість майстер-класу — 2 години, вартість участі 250 грн.

Час: 18:00.

Локація: Rapynets studio (вул. Минайська, 38).

Varosh,

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