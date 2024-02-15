Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Вихідні в Ужгороді. Афіша заходів на 16-18 лютого

15 Лютого 2024 66

Ще трошечки — і час відпочивати й поповнювати сили після чергового виснажливого робочого тижня. Аби кожен зміг знайти для себе відпочинок до душі у прийдешні вихідні, ми склали для вас афішу заходів, що відбуватимуться у найближчі три дні в Ужгороді.

16 лютого, п’ятниця

Виставка образотворчого мистецтва та дизайну Закарпатського арткомюніті «ФОКУС група»

На виставці представлено класичну графіку, цифрову ілюстрацію та фотографію.

Серед учасників: Дарія Мирчук, Емілія Сливчук, Оля Росоляник, Олеся Тимчій, Катя Михайлова, Аня Барченко, Іван Небесник, Юля Гагель, Максим Павлюк, Андрій Ісайський та ін.

Куратор — Любомир Брензович, викладач ЗАМ.

Час: 15:30.

Локація: виставкова зала (2 поверх) Закарпатського музею народної архітектури та побуту (вул. Капітульна, 33а).

скансен витавка

Виставка Даніелли Каналош “Сама собі всесвіт”

Відкриття персональної першої виставки Даніелли Каналош молодої, талановитої дівчини, яка розкриває у своїх роботах актуальну тему любові до себе, цінність власного я та самовираження.

Час: 16:00.

Локація: Артпростір “Ліс” (вул. Фединця, 37).

Безымянный

Концерт RAY BROWN JR.& ALEXEY PETUKHOV TRIO

Унікальний концерт сина королеви джазу Елли Фітцджеральд Рея Брауна. В Ужгороді виступ Рея Брауна молодшого супроводжуватиме Джазове тріо Олексія Петухова. Тож зустрічайте:

Час: 18:00.

Локація: Закарпатська обласна філармонія

17 лютого, субота

Дитячі читання

Програма:

Необхідна попередня реєстрація: треба написати організаторам у директ.

Час: 12:00.

Локація: кафе «Бінго» (вул. Ужгородська, 15) .

Вистава «Качка» Донецького академічного обласного драматичного театру

Вистава «Качка» — весела і красива постановка для всієї родини.

Тут кожен знайде своє — дітям буде цікава історія про смішну Качку та чарівного Лиса, котрі вирушають у мандрівку Лісом та зустрічають інших тварин, а дорослі звісно ж глибше відчують сенс вистави — смішні фрази, гумор, асоціації та все, що потрібно для приємного часопроведення в театрі.

Час: 12:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр.

Качка

Ювілейний благодійний захід “Леді хустка” 

На гостей чекають:
лекції від топ-спікерів (Ірина Адоніна, Ліза Куртяк, Леонід Мартинчик, Віолетта Федорова, Альона Загоруйко, Діана Сидунчак, Анастасія Плоскіна);
подарунки від партнерів, зокрема кожна учасниця/учасник отримає хустку від бренду SHPALTA (Shpalta_ua);
благодійний аукціон на підтримку жінок-військових.

Час: 14:00.

Локація: ресторан Limoncello Uzhhorod (вул.Собранецька, 150).

Квитки на подію: https://lady.minisite.ai/.

Леді Хутка

Концерт із творів італійських композиторів XVII-XVIII століття 

Лунатиме музика Арканджело Кореллі і Луїджі Боккеріні — видатних музикантів-віртуозів доби бароко.

Ви зможете долучитися до спільної мрії віх українців — Перемоги та стати одними з тих небайдужих, які не втомилися від війни і донатами підтримати збір на комплектуючі для FPV дронів і дронів-бомберів.

Час: 17:00

Локація: Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая (вул. Жупанатська, 3).

концерт

Вистава «Я чекаю на тебе, мій любий» Закарпатського обласного музично-драматичного театру

Щира, відверта, смішна та часом сумна, але яскрава історія про жінку, яка пізнає любов.

Час: 17:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (Мала сцена)

Я чекаю на тебе

Вистава Донецького обласного драматичного театру«Приголомшена Тетяна»

Вистава за п’єсами Л. Бугадзе (Грузія). Чорна комедія.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр.

Photo 2024 02 14 20 14 18

18 лютого, неділя

Музична казка «Гном Джером» Закарпатського обласного музично-драматичного театру

Музична казка режисерки Маргарити Савенко «Гном Джером» подарує позитивні емоції не лише юним глядачам, а й дорослим. Вистава, у якій звірята з лісової школи танців готуватимуть сюрприз для найщедрішого гнома на світі.

Час: 12:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр

Гном Джером

Вистава «Тут жили поети» Донецького академічного обласного драматичного театру

«Тут жили поети» – це вистава, у якій ми поєднали вірші сучасних українських поетів (Макса Грабовського, Максима Чумака, Валерії Суботіної (Нави), Альони Васильченко), музику, лаконічні костюми та пластику тіла, яку дистанційно із США створила з акторами режисер з пластики – Наталія Каспшишак.

Режисер, художник, музичне оформлення вистави – заслужена артистка України Людмила Колосович.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (Мала сцена).

тут жили поети

Вистава «Станція» Закарпатського обласного музично-драматичного театру

Драмою-пасткою «Станція» від режисера Михайла Фіщенка завершуєтья театральний тиждень. Історія від українського драматурга Олександра Вітра, яка розкриє тему справжності бажань.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр.

драмчик

Театральний майтер-клас “Я жінка, а отже я — актриса”

В першу чергу, це — для тих, хто хоче зняти всі внутрішні затиски, позбутися емоційного напруження, відчути себе в приймаючому оточенні і творити – фантазувати, прокачати увагу та реакцію, працювати з уявою, моторикою і навіть взяти участь у своїх перших акторських мініатюрах.

Майстер-клас проведе актриса та викладачка театральної студії «Провокатор» Olga Slava.

Візьміть змінне зручне взуття та зручний (краще спортивний) одяг.

Тривалість майстер-класу — 2 години, вартість участі 250 грн.

Час: 18:00.

Локація: Rapynets studio (вул. Минайська, 38).

Photo 2024 02 15 11 57 17

Varosh,

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# афіша # заходи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Школярі Ужгорода з 19 лютого повертаються на очне навчання

Станом на 13 лютого на Закарпатті випало понад 200% від норми опадів: про ситуацію щодо наслідків негоди

Подали неповний пакет документів: у “Френдлі Віндтехнолоджі” пояснили відмову Міндовкілля на другий вітряк у Нижньоворітській громаді

Міндовкілля не погодило будівництво другого вітряка у Нижньоворітській громаді на Закарпатті