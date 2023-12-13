Наша аудиторія – наша сила. Хто підтримує Varosh

Пам’ятаєте, не так давно ми просили вас пройти невелике опитування про Varosh?

Ми вже отримали результати цього дослідження і хочемо поділитися з вами ключовими висновками. Бо жодне медіа не може існувати без тих, хто його підтримує – читає, обговорює, радить друзям та знайомим, поширює матеріали та пропонує свої теми.

Хто такі читачі Varosh

Читачі Varosh – це передусім закарпатці. Принаймні, 62% опитаних ідентифікують себе саме так. Однак значна частина – 33% – це люди з інших регіонів України. Ще 5% – з інших країн. Усі ці відповіді – це не просто статистика з Google Analytics, а те, як люди самі себе визначають, тобто цілком ймовірно, що серед них є не тільки ті, хто виїхав за межі Закарпаття/України через повномасштабне вторгнення, а й ті, хто живе там доволі давно.

Особливо приємно, що третина аудиторії з нами від самого початку, а це вже понад 10 років. Та не менш важливо, що завжди є нові – ті, хто долучився впродовж останніх років, коли наше видання зазнало великих змін – як зовнішніх, так і внутрішніх.

Абсолютна більшість наших читачів – це люди віком від 26 до 45 років. Дуже часто це – люди, які або самі є рушіями змін в регіоні, або хочуть, щоб ним стало наше медіа (а ми маємо це на меті, тож залишайтеся з нами й надалі) Більшість з місцевих, хто нас читає, живе в Ужгороді. Однак нас читають також в Мукачеві, Сваляві, Чопі, Ясіня та Хусті.

Для чого вам Varosh

Нас цінують за унікальність – як у підборі тем, так і у їх реалізації. Ключова цінність — висвітлення історій людей, бізнесу і локального контексту. Читачі відзначили, що тут – майже завжди ексклюзив, якісні лонгріди і добре оформлення.

А ще важливо, що в нас є офлайн-складова: читачі відзначили, що в Ужгороді є дуже мало місць, де люди можуть спілкуватися, подискутувати, особливо коли це те, що впливає на життя громади. Сказати, почути фідбек, зрозуміти, які наступні кроки.

Varosh — це про людей, місця та ініціативи Закарпаття. Особливо цінним це стало після початку повномасштабного вторгнення, адже нас почали читати люди, які переїхали сюди, рятуючись від війни. Для них зокрема Varosh став місцем знайомства з регіоном та його людьми: чим він живе, які тут люди, що відбувається.

А ще Varosh – це місток додому. Для тих, хто виїхав, але хоче бути в курсі того, чим живе рідний край.

Бути більше, ніж просто медіа

Важливо знати, чого вам бракує у Varosh. Зокрема, ми побачили, що хочеться більше подій з якісним, живим діалогом на актуальні теми. Крім того, ці події є також майданчиком для нетворкінгу та розбудови спільноти – це щось, що змусить однодумців спільно зустрічатись, знайомитись та, можливо, навіть запускати нові проєкти на Закарпатті. І ми точно будемо рухатися в цьому напрямку – почнемо одразу з початку наступного року, тож залишайтеся з нами, щоб точно нічого не пропустити.

Ми також запитували про теми, які ви хотіли б бачити частіше у Varosh. Більшість із них ми висвітлюємо періодично, однак бачимо, що є потреба посилити роботу в цьому напрямку.

Насамкінець хочеться подякувати кожному та кожній, хто читає Varosh. Разом ми будуємо не просто медіа – а спільноту активних та сучасних людей, які прагнуть змін та готові ці зміни втілювати у життя міста та регіону.

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Матеріал створено та опубліковано в межах проєкту «Strategic Media Support Program». Його реалізує Львівський медіафорум за підтримки NED.