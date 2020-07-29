Як зібрати гроші на власний проєкт. В Ужгороді заснували краудфандингову платформу

Ужгородці створили краудфандингову платформу “incomm.space”. Відтепер авторам креативних ідей буде простіше розвинути свої проєкти та знайти підтримку для них. А інвестори бачитимуть більше цікавих рішень для вкладання ресурсів. Усе просто. Маєте важливу і привабливу ініціативу? Зверніться до засновників платформи incomm.space. Вони безоплатно допоможуть ефективно сформувати і представити ваш задум, проконсультують щодо бухгалтерії, юриспруденції, маркетингу, менеджменту, і розмістять ваш проєкт на краудфандинговому сайті incomm.space, на якому збиратимуться кошти для вашої ідеї. Це, скажімо, аналог Big idea.

З чого все почалося, як це працює і які плани – розповідає в інтерв’ю виданню Varosh Юрій Балога, один із авторів incomm.space.

Початок. “Безпека пішоходів”

А стартувало все з власних соціальних активностей. Також у цій історії важливо, що Юрій керує в Ужгороді консалтинговою компанією UDC. І саме ця сфера дозволяє йому з однодумцями Олександрою Резнік та Павлом Поліхою грамотно і системно розвивати напрямок краудфандингової платформи incomm.space.

Кілька років тому команда запалилася соціальною ідеєю і вже два роки втілює проєкт “Безпека пішоходів”. Відтак була створена Громадська організація “Ініціатива розвитку краю”. У межах “Безпеки пішоходів” закуповуються світловідбиваючі жилети та інші елементи (смужки, браслети, брелоки) – задля безпеки дітей на дорозі у темну пору. Консалтингова компанія спільно зі своїми клієнтами, партнерами закуповували сигнальні жилети та люмінесцентні елементи, разом із поліцією проводили заходи про безпеку на дорозі – у дитсадках та початкових класах шкіл. Для презентацій були підготовлені брошури, відео, аби інформація була цікавою та доступною.

У рамках “Безпеки пішоходів” відбулися різні події. Участь у Європейському тижні мобільності, де учні третьої школи почули лекцію про безпеку на дорозі, отримали світловідбиваючі браслети і буклети з правилами дорожнього руху. Також пройшов квест із Патрульною поліцією Закарпаття – з презентацією та браслетами в подарунок. Подібні акції були в таборі “Трембіта” та з юними футболістами ФК “Минай”. Відеоурок та презентація пройшли і в школі в Минаї, там малеча одержала жилети, браслети-флікери, буклети. Минулого року в проєкті брала участь також ужгородська ЗОШ № 14. Організатори обирали школи через конкурс. Треба було зробити малюнок про безпеку пішоходів, і так три школи перемогли – третя, чотирнадцята та в Минаї.

Щоразу під “Безпеку пішоходів” формується бюджет. Наприклад, цього року запланували виділити 20 тисяч гривень. Компанія завжди самотужки інвестувала в ідею, залучала партнерів, а надалі вирішила подаватися на гранти. Протягом пів року надсилали заявки, проте донори відмовляли. З одного боку, “ні” розчаровує, а з іншого – спонукає до нових рішень. Відтак компанія UDC вирішила створити краудфандингову платформу incomm.space. 15 липня 2020-го вона почала свою роботу.

incomm.space: об’єднати автора ідеї та інвестора

incomm.space є комплексним майданчиком. Наприклад, у вас є творча ідея, яка соціально важлива для міста. Проте нема фінансування. Зареєструйте її на сайті. Якщо вона направду приваблива, цікава, то модератори почнуть над нею працювати. Далі автори платформи нададуть комплекс безоплатних послуг. Йдеться про моніторинг ринку, розробку презентації, відеопітчингу і маркетингової кампанії концепції, модельний супровід та фінансову аналітику, бухгалтерський та юридичний консалтинг. Згодом проєкт розміщується на краудфандинговій платформі і починається збір коштів. І все це робиться безкоштовно.

«Наша головна ціль – грамотно оформити, представити, популяризувати проєкт для краудфандингу. Нам важливо, щоби він був привабливим для людей, аби вони захотіли його підтримати».

Як збираються кошти? Прагнете підтримати творчу, соціальну ідею в Ужгороді, загалом на Закарпатті? Перераховуєте через платформу суму, яку можете собі дозволити. Хай навіть символічну. Ціль кожного проєкту – залучити щонайменше 80% з необхідного бюджету.

«Якщо проєкт виявиться успішним і назбирає необхідну суму, то його автор отримає її, а платформа одержить 5%. Тобто наш профіт – 5%, але тільки якщо ідея збере свою необхідну суму. Ці 5% ми використовуємо виключно для підтримки платформи. Також банк одержує за свої послуги 2,75%».

Якщо ідея не збере необхідні 80% від заявленої цифри, то внески повернуться вкладникам.

Важливо, що incomm.space залучає потенційних інвесторів саме для вашої ініціативи.

«У когось є ідея, а в когось – гроші. А наша задача – об’єднати ці ресурси на платформі».

Що далі?

Ось ви – автор ідеї. Вам допомогли все правильно оформити й подати, через платформу зібралася необхідна сума. Далі починаєте втілювати, але для цього треба впорядкувати юридичні, фінансові, менеджерські питання. І тут спеціалісти UDC можуть надати безкоштовну консультацію, а також подальший супровід.

Для кого ця платформа

Вона для акцепторів та інвесторів, працює для чотирьох категорій партнерів. “Angels” – це для авторів ідей винятково з кінцевим соціальним ефектом. “Startups” – для креативних ідей, які тільки на старті. “Бізнес інвестиції” – це для бізнесу, який вже працює, але потребує додаткових інвестицій. “Короткострокові інвестиції” – це для проєктів, які потребують позику на незначний термін.

Тобто загалом майданчик incomm.space – як для громадських, так і для комерційних сфер.

Проєкти

Наразі на сайті збираються кошти у рамках проєкту “Безпека пішоходів”. Також до краудфандингу готується ініціатива щодо відкритого професійного спортивного майданчика в Ужгороді. Автори – Микола і Валентина Фомішкіни, засновники студії BODYZONE. Вони хочуть відкрити в місті якісну територію спорту просто неба. Нещодавно ми писали про цю ідею тут.

У цей період також ведуться консультації з власниками бізнесу, авторами стартапів, які вже готові діяти. Невдовзі побачимо бізнес-проєкт від “Dream Park” – тюбінгові парки, а також медіа #ПравдаЄ , і багато інших творчих ідей.

Дійте!

Маєте привабливу ідею, яка важлива і цікава для інших? Або ж потребуєте фінансування для свого стартапу? Чи необхідні додаткові ресурси для наявного проєкту? Реєструйтеся на платформі. Якщо ініціатива є перспективною, вам неодмінно зателефонують, відтак почнеться її втілення.

Евеліна Гурницька, Varosh