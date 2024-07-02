Камерна виставка творів Миколи Дзись-Войнаровського діє в ужгородській галереї “Диптих”. На ній представлені переважно роботи в графічних техніках художника — пастель, монотипія, малюнок вугіллям, у змішаній техніці.

— Цю невелику частину з доробку художника, яка виставлена у нас галереї, можна буде переглянути до кінця липня, — розповіла Varosh власниця галереї Ольга Гарусєва.

Додамо, Микола Дзись-Войнаровський — графік і дизайнер, двічі лауреат обласної премії ім. Й.Бокшая та А.Ерделі, автор монументально-декоративних робіт в інтер’єрах споруд у Мукачеві, Києві, окремі його роботи зберігаються в музеях Закарпаття, Угорщини, Великобританії.

Тож переглянути твори митця можна до 27 липня в галереї “Диптих” (вул.Підгірна, 31а).

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