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Виставка графіки Миколи Дзись-Войнаровського відкрилася в галереї “Диптих” в Ужгороді

2 Липня 2024 61

Камерна виставка творів Миколи Дзись-Войнаровського діє в ужгородській галереї “Диптих”. На ній представлені переважно роботи в графічних техніках художника — пастель, монотипія, малюнок вугіллям, у змішаній техніці.

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— Цю невелику частину з доробку художника, яка виставлена у нас галереї, можна буде переглянути до кінця липня, — розповіла Varosh власниця галереї Ольга Гарусєва.

Додамо, Микола Дзись-Войнаровський — графік і дизайнер, двічі лауреат обласної премії ім. Й.Бокшая та А.Ерделі, автор монументально-декоративних робіт в інтер’єрах споруд у Мукачеві, Києві, окремі його роботи зберігаються в музеях Закарпаття, Угорщини, Великобританії.

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Микола Дзись-Войнаровський

Тож переглянути твори митця можна до 27 липня в галереї “Диптих” (вул.Підгірна, 31а).

Зоряна Попович, VaroshФото галереї “Диптих”

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# виставка # галерея "Диптих" # графіка # Микола Дзись-Войнаровський # новини Varosh # Ольга Гарусєва

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