Юристи та бізнес. Як налаштувати цю синергію, аби відчувати максимальну захищеність власної справи

Поверхневий підхід до питань юридичної безпеки є поширеною помилкою серед підприємців. З часом це може призвести до негативних наслідків, які забиратимуть енергію (і не тільки) та нівелюватимуть зусилля, вкладені у справу.

Про те, чому підприємцям важливо працювати з юристами, про відмінність роботи з бізнесом штатного юриста та юридичної компанії, податкове право та інші аспекти юриспруденції говоримо із засновником адвокатського об’єднання «Греца і Партнери», доктором юридичних наук, професором Ярославом Грецою.

Ідея створити юридичну компанію, одним із основних напрямів якої була б безпосередня взаємодія юристів та бізнесу, з’явилася у Ярослава ще тоді, коли він здобував фах юриста. Під час навчання в університеті він почав роботу у податковій службі й за 9 років отримав не лише потужний досвід, а й добре розвинув практичні навички у питаннях податкового права.

Це і стало предтечею створення юридичної компанії «Греца і Партнери» у 2007 році, яка у 2018 році була трансформована в адвокатське об’єднання. На сьогодні об’єднання має у своєму професійному багажі досвід співпраці з різноманітними сферами бізнесу. Ярослав каже, що йому вдалося згуртувати не лише фахових юристів, а й людей, які усвідомлюють свою місію допомагати та захищати права людини.

Поширені помилки бізнесу, що приводять до негативних юридичних наслідків

Однією з таких помилок є укладання серйозних юридичних угод, придбання великих активів, корпоративних прав, здійснення інвестицій тощо без супроводу юристів:

«Найчастіше ми стикаємося з тим, що люди приходять вже з проблемою, тоді коли вже виникає судовий спір. Бо на етапі придбання активу, бізнесу чи майна вони звернулися лише до нотаріуса, перевірили, чи немає заборон і підписали договір, як наслідок – придбали «кота у мішку».

Не перевіривши при тому такі елементарні речі, як історія походження активів; яким чином майно було набуто; чи не мали місце конфлікти раніше; чи не було судових спорів, кримінальних проваджень тощо. Вважаю, що у кожний серйозний крок бізнесу має бути залучений кваліфікований юрист, який зробить цю перевірку й допоможе уникнути усіх ризиків», – каже Ярослав.

Друга поширена помилка – залучати юристів запізно: «Буває так, що проблема вже доволі запущена і її вирішення потребує неабияких зусиль. Найкращий спосіб цього уникнути – продумати варіанти співпраці з юристами на старті та наперед отримати кваліфіковану юридичну пораду. Відтак підприємець може уникнути низки юридичних проблем надалі.

Зважаючи на реалії сьогодення, підприємцям варто переорієнтуватися на такий підхід. Й беручи до уваги непросте та заплутане українське законодавство, специфіку діяльності контролюючих та правоохоронних органів – займатися бізнесом без юриста це те саме, що ходити по мінному полю з надією, що пощастить. Сподіваюся, що надалі тенденція співпраці бізнесу й юристів лише посилюватиметься і зміцнюватиметься».

Третьою помилкою є довірити справу у суді некваліфікованим юристам: «Це яскраво проявляється, коли адвокат програв спір і звинувачує всіх кого завгодно, крім себе. Зараз судову систему не критикує тільки лінивий. Подекуди така критика не безпідставна, але дуже часто – несправедлива. Результат справи найбільшою мірою залежить від якості роботи адвоката, від його вміння сформувати правову позицію, зібрати доказову базу, обрати стратегію і тактику захисту.

Коли ти зробив свою роботу бездоганно – можеш розраховувати на позитивний результат. А судова система поступово трансформується і сказати на «біле» – «чорне» зараз навряд чи хто там наважиться. Так, бувають колізії в законі, бувають спірні моменти і тут якраз адвокат має проявити свій талант, переконати суд у правоті свого клієнта. А програти і все списати на «упередженість суду» – багато розуму не потрібно. Економія на хороших адвокатах обходиться дорого».

Штатний юрист vs юридична компанія

Ярослав з партнерами обрав напрям роботи з бізнесом одразу з моменту заснування юридичної компанії «Греца і Партнери». Зараз фактично більшість їх клієнтів – це юридичні особи: «Основне, чим ми корисні для бізнесу, – це комплексний супровід господарської діяльності, а також судова практика. І один, і другий напрями активно розвиваються й завжди мають попит. Інші категорії справ (цивільні, кримінальні) у нас також бувають, але радше як виняток і тоді, коли вони для нас цікаві у професійному плані»

Великі компанії часто наймають юриста у штат, а юридична компанія у такому випадку здійснює супровід у складніших питаннях: «Буває, що ми повністю забезпечуємо юридичні потреби клієнта. З рутинною роботою штатний юрист в цілому справляється, але коли справа значно серйозніша, коли є складний судовий спір або юридична проблема – потрібні більші вимоги й більш кваліфікований командний підхід. Тоді ми включаємося в роботу».

«Буває й так, що під час співпраці з нами клієнти відмовляються від штатних юристів, бо, уклавши з нами договір на юридичне обслуговування, вони знають, що мають комплексну підтримку команди кваліфікованих юристів. Аби найняти хорошого спеціаліста у галузі права у штат, треба добре постаратися, але й він не може бути «універсальним солдатом». Крім того, ми працюємо нон-стоп: без лікарняних, відпусток, свят, тобто запити клієнтів опрацьовуємо безперервно.

І запити бувають різними: щодо податків, щодо складних договірних відносин, корпоративного права, земельних питань, митного, антимонопольного законодавства, тендерних закупівель, інтелектуальної власності тощо. Це ще один з випадків, чому бізнесу зручно залучити юридичну компанію, де працює фахівець, який спеціалізується на потрібному напрямі».

За словами Ярослава, юрист має радити підприємцю, з яким працює, оптимальний шлях вирішення бізнес-завдань, чітко продумавши наслідки: «Наприклад, придбання чи відчуження серйозних активів можна вирішити по різному, й різними будуть податкові витрати: вони можуть бути максимальними, або їх можна оптимізувати відповідно до законодавства, якщо є розуміння, як».

Ярослав додає, що упродовж багатьох років роботи спостерігає як поступово змінюється підхід бізнесу до питань співпраці з юристами: «Раніше бувало так, що компанія працювала без юристів і ніби все йшло добре, поки не виникали проблеми. Тільки тоді починали шукати фахівця, але могло бути вже пізно та навіть призвести до банкрутства. Не кажучи про інші проблеми, зокрема в галузі кримінального права. Зараз поступово закріплюється розуміння, що адвокат так само необхідний, як і сімейний лікар. Ми на шляху до європейської інтеграції, становлення правової держави, де працює закон і захищаються права людини. Отже, роль юристів у суспільному житті лише зростатиме».

Податкове право в Україні: особливість, складність, зміни й перспективи для бізнесу

Податкове право як юридична галузь для Ярослава – одна із основних спеціалізацій, адже крім адвокатської практики він займається й науковою діяльністю у цій сфері: написав кандидатську дисертацію на тему захисту прав платників податків й докторську дисертацію на тему податкового планування.

«У цілому коментувати недоліки податкового законодавства в Україні нема потреби, адже всі, хто хоч трохи був причетний до нього, знають, наскільки складна і нестабільна наша податкова система; яке складне адміністрування, заплутане й часто неякісне законодавство, що зрештою призводить до виникнення численних податкових спорів. Тому важливо мати добру юридичну підтримку, аби в цьому бурхливому морі податкового законодавства триматися на плаву. Ще важливіше уміти поєднувати навички пов’язані зі знанням податкового законодавства з іншими напрямками господарської діяльності».

З початку повномасштабного вторгнення відбулися певні зміни в податковому праві: «Перші кілька місяців був певний колапс: не працювали реєстри, електронні кабінети, не можна було реєструвати податкові накладні тощо. Зміни до податкового законодавства полягали й у впровадженні 2% єдиного податку, який, станом на зараз вже скасували та вважаю, що бізнес має відчувати й свою відповідальність, повернутися до попередніх ставок це нормально, потрібно підтримувати державу, особливо зараз.

Були й невиправдані речі у податковому законодавстві з початку повномасштабної війни: різного роду пільги, які не принесли особливої користі суспільству. Позитивним кроком був мораторій на проведення перевірок, бізнесу трохи дали спокій у цей період. В цілому досить виважено було проведено цей складний час. Податкова система вистояла, бізнес продовжує роботу й це вже великий плюс. Але зараз вже відновлюються перевірки, будуть відновлюватися штрафи по РРО, тому підприємці мають бути до цього готові і не розслаблятися».

У сучасних реаліях важливо дивитися на крок вперед. Зміни у податковому законодавстві, що чекають на нас попереду, на думку Ярослава не виглядають системно, радше традиційно схожі на «латання дірок»:

«Нам варто працювати над концепцією більш глобальної податкової реформи. Зважаючи на те, що ми боремося за перемогу й після того, як це відбудеться постане питання відбудови України. Й податкова, як і правова система в цілому мають бути до цього готовими. Тому варто продумати кроки, які стимулюватимуть процес відбудови: залучення інвестицій, пільги щодо модернізації виробництва та запровадження нових технологій, придбання нового обладнання, інші капітальні інвестиційні проєкти.

Ми повинні зробити їх максимально привабливими як для внутрішніх, так і для зовнішніх інвесторів. Усі ми очікуємо, що після перемоги Україна розвиватиметься в економічному плані, тому українське законодавство має бути драйвером цього процесу, а не гальмувати його».

На завершення розмови ми говорили про те, що виокремлює адвокатське об’єднання «Греца і Партнери» серед інших і Ярослав переконаний, що саме командний підхід до роботи і відчуття великої відповідальності перед клієнтом за результат:

«Ми з колегами любимо те, чим займаємося, бо професія юриста надзвичайно цікава й творча. Особливо це проявляється у складності справ, з якими ми стикаємося. Втім, не юриспруденцією єдиною: серед наших працівників є й ті, хто з перших днів став на захист України. Це, зокрема, Павло Величко. Вболіваємо за нього всім колективом.

Зважаючи на адвокатську таємницю, я не можу розповісти багато, але точно маю, що сказати. Маємо досвід роботи з податковими кейсами, де ми відбивали значні штрафні санкції; й зі складними корпоративними спорами з рейдерськими атаками на клієнтів; майновими конфліктами між бізнесами тощо.

Усі ці справи бувають настільки заплутаними, що юристу потрібно максимально проявити свої знання і талант, аби знайти найкраще рішення. Але коли тобі це вдається, ти отримуєш позитивний результат, бачиш на скільки задоволений клієнт це приносить справжню професійну втіху».

Контактний телефон адвокатського об’єднання «Греца і Партнери» +38 050 664 78 68

**На правах реклами

Марія Расчупкіна, Varosh

Фото надані співрозмовниками