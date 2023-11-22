Світло, що переможе темряву. Faza Light – про світло навколо та всередині кожного з нас

Усе частіше переконуємося у тому, наскільки прогресивною є українська молодь. І сімʼя Євгена та Олександри Чепури яскравий тому приклад. Яскравий не лише тому, що вони є власниками магазинів електротехнічної продукції й знають все про світло, а й тому, що зуміли вистояти у найтемніші часи і продовжують розвивати улюблену справу.

У цьому матеріалі Олександра Чепура, співвласниця брендів Faza Store та Faza Light, розповідає про всі тонкощі освітлення приміщень, цікаві кейси роботи з клієнтами, а також про те, як їм вдалося вистояти під час блекаутів та у чому полягає соціальна відповідальність бізнесу.

На запитання, що Олександра очікує від нашої розмови, відповідає: «Хочу, аби світло у кожного асоціювалося з Faza Store та Faza Light». Тому нехай після прочитання цього матеріалу світло спалахне всередині нас.

Починали власну справу Олександра з Євгеном з магазинів електротехнічної продукції Faza Store, але згодом зрозуміли, що хочуть проходити етап з клієнтом від покупки кабелю до встановлення люстри. Так з’явився бренд Faza Light.

Освітлення впливає на настрій та навіть здоров’я

Faza Light – це не лише про освітлення квартир чи будинків, а й різного роду технічних та комерційних приміщень. Головне для них правило у роботі – функціональність та естетичність: «Зараз існує тенденція на мінімалістичний й практичний формат освітлення. При цьому у кожного клієнта є бюджет, якого варто дотримуватись. Кожен клієнт для нас – це завжди окрема історія й індивідуальна робота. Бачити картинку перед початком роботи – це одна справа, а затамовувати подих від результатів – те, чого ми завжди прагнемо».

Освітлення житла так чи інакше впливає на наш настрій та здоров’я. Неякісне освітлення чи його недостатня кількість може погіршити зір, викликати безсоння, перевтому та навіть знижувати працездатність. Тому важливо його розподіл довірити фахівцям:

«Світло відіграє дуже важливу роль в інтер’єрі. Щонайменше щодня ви його вмикаєте і вимикаєте. Тому важливо підбирати не тільки красиву електрофурнітуру, але й надійну та якісну, адже це продукт, який буде використовуватися роками. Важливо все: від естетики до тактильних відчуттів. У вас з вимикачами повинно трапитись кохання з першого погляду».

Якість і ціна – важливі, та чесність з клієнтом – важливіша

«Найчастіше до нас приходять з готовим дизайном майбутнього житла. Якщо це чорновий план, то є технічні характеристики й бачення того, що клієнт хоче, а якщо дизайнери створюють візуалізацію, то вже по ній ми підбираємо максимально відповідні варіанти. Та навіть коли є дизайн, все одно надаємо декілька варіантів освітлення. За технічними характеристиками це може бути одне й те саме, але відрізнятися по вартості: від дешевшого до дорожчого. Коли клієнт визначився, ми складаємо специфікацію – перелік того, що входитиме у ремонт з освітлення. Це дає йому загальне бачення кошторису й розуміння того, чи починаємо ми роботу вже, чи ще варто щось додати або змінити».

Основне правило, яким послуговуються у Faza Light – завжди говорити клієнту правду: «Ми відверті й цінуємо власну репутацію тому ніколи не продамо клієнту репліку за ціною оригіналу; завжди попереджаємо їх про будь-які затримки чи зміни в доставках і термінах. Нам важливо, аби люди поверталися до нас ще».

Кожна кімната потребує окремого типу освітлення

Олександра каже, що світла забагато не буває: «Головне – правильно його розмістити. Наприклад, для спальні або дитячої кімнати достатньо приглушеного світла з можливими акцентами (настільна лампа, люстра над столом), оскільки тут ми проводимо найменше часу. У кухні чи вітальні – більше денного і технічного світла, бо тут ми приймаємо гостей, готуємо їсти; для коридору більш доцільним буде обрати точкове, мінімалістичне світло».

Світло, що переможе темряву, або про соціальну відповідальність бізнесу та освітлення під час блекауту

«Перші дні після повномасштабного вторгнення, ми, як і всі, не розуміли, що робити і як рухатися далі, але взяли себе в руки й почали займатися волонтерством. Організували волонтерський пункт, який діє по сьогоднішній час, аж до перемоги. Звісно, масштаби допомоги не такі, як були на початку, але ми продовжуємо цю роботу, намагаємось закривати всі запити від військових своїми силами.

Потреби деяких батальйонів закриваємо самостійно, але якщо це питання більш масштабні тоді відкриваємо збори й просимо громадськість підтримати. Зараз, перед початком холодів, закуповуємо різноманітні ліки (жарознижувальні, препарати від застуди тощо)».

Люди – понад усе

Команда для Faza Light важливіша за будь-які негаразди: «Вони разом з нами пройшли через багато що й ми відчуваємо відповідальність за них. Це як наша друга сімʼя. Ми кожного знаємо, кожному допомагаємо, у нас немає ієрархії, ми всі працюємо заради однієї мети і чудово це розуміємо. На початку повномасштабної війни ми зберегли всі виплати співробітникам. І раді, що маємо такий міцний і надійний кістяк працівників, які мотивують нас зростати».

Faza Light – це про світло, але як працювати, коли його немає? Олександра каже, що вони зуміли достойно пройти цей складний етап: «Люди приходять купувати світильники, а показати, як цей світильник світить, ми не можемо. Згодом ми поставили акумулятори, то стало трохи простіше. Було важко, але ми змогли. Під час блекауту люди все одно приходили до нас адже, попри все, життя продовжується»

Зараз магазини Faza Store можна відвідати в Ужгороді, Сваляві, Берегові, Тячеві, Мукачеві, Хусті, Faza Light представлені в Мукачеві та Ужгороді. Проте обидва працюють із замовленнями по всій Україні та навіть за її межами. Команда Faza Light залюбки допоможе індивідуально пропрацювати всі запити з освітлення.

Інстаграм Faza Light

Фейсбук Faza Light

**На правах реклами

Марія Расчупкіна, Varosh

Фото надані співрозмовницею