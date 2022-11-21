Відчути дизайн на дотик. Нове бачення шоуруму від бренду FURNI_TURA

Перше, до чого ви торкаєтесь, заходячи у будь-яке приміщення ‒ це дверна ручка. Якщо вона зручна і пасує до інтер’єру чи екстер’єру ‒ її можна навіть не помітити, не звернути увагу. Але якщо вона незручна, тяжко натискається чи має неохайний вигляд ‒ ви точно це зауважите.

Світ складається з деталей. У приміщенні чи меблях такими деталями є фурнітура. Вдало підібрані елементи можуть стати цікавою родзинкою в інтер’єрі, або навпаки, ніби вдалим фінальним мазком художника, коли ти бачиш загальний концепт цілісним і гармонійним.

FURNI_TURA ‒ місце з найрізноманітнішим асортиментом дверної та меблевої фурнітури. Тут кожен чи то дизайнер, чи то навіть замовник, який не має нічого спільного зі світом дизайну, може вирішити всі питання, пов’язані з дверною, меблевою та віконною фурнітурою та зробити вигляд житла, закладу харчування/обслуговування, готелю або навіть просто однієї кімнати повністю довершеним.

Магазин FURNI_TURA працює в Ужгороді вже кілька років. Однак звичайний магазин не дає повного спектру можливостей: так виникла ідея створити концепт-салон.

«Нам було важливо, щоб це був саме простір, який надихає і є комфортним для обговорення ідей. Місце, де дизайнери та інші замовники зможуть вибрати дверні ручки, меблеві ручки, розсувні системи і багато іншого та обговорити деталі свого проєкту в приємній атмосфері без поспіху», ‒ розповідає Вікторія Галас, співвласниця FURNI_TURA. ‒ Ремонтні роботи майбутнього салону тривали з вересня 2021 року і відкриття планувалось 1 березня 2022року з презентацією для дизайнерів. Але повномаштабне вторгнення 24 го лютого внесло свої корективи. Тим не менш, з початку червня салон почав працювати у тестовому режимі, а згодом і повноцінним графіком».

В салоні представлена дверна фурнітура виробництва Португалії, Греції, Італії. Меблева ‒ з Данії, Італії та Іспанії. Крім того, FURNI_TURA співпрацює з великою базою партнерів (постачальників, тож можна підібрати необхідні елементи не тільки з того, що є фізично в салоні. В процесі роботи з’являються нові бренди та взірці в асортименті, а також менеджмент працює над розширенням асортименту в суміжних нішах.

«Якість фурнітури важлива з кількох причин, ‒ пояснює Вікторія. ‒ По-перше, хороша ручка навіть на дотик відрізняється: приємне покриття, зручно лягає в руку, залишається в первозданному вигляді впродовж років, а саме покриття не змінюється з часом. Крім того, фурнітура відіграє й важливу безпекову роль, адже на вхідні двері, до прикладу, ми обираємо механізми підвищеного захисту».

Концепт-салон FURNI_TURA знаходиться в Ужгороді за адресою вул. Заньковецької, 35а. Також бренд має магазин на Собранецькій, 87а.

Varosh

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