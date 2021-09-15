Ліка Комфорт: «Футбольна академія «Мункач» – це проєкт, яким ми пишаємося»

Партнерська публікація

Нещодавно на Закарпатті запрацював потужний спортивний об’єкт з однією з кращих тренувальних баз для футболістів у нашій країні. Подібний рівень до футбольної академії «Мункач» має лише «Динамо Київ» та «Шахтар».

Мукачівська компанія «Ліка Комфорт» робила «під ключ» на цьому об’єкті все, що стосується вентиляції, опалення, водовідведення та гаряче водопостачання на основі сонячних колекторів. Засновники фірми Олена та Олександр Ціва розповіли нам про об’єкт через призму свого партнерства та специфіки роботи.

З чого все починалося. Від ФК «Мукачево» до академії

– Багато років тому Золтан Сільваші звернувся до мене, аби я підтримав заснування футбольної команди у Мукачеві. Звісно, я був у захваті від цієї ідеї, бо з дитинства футбол був моїм хобі та пристрастю, – розповідає Олександр Ціва.

Минуло більш ніж десятиліття і на базі команди зародилася ідея Футбольної академії Мункач – це не лише проєкт для розвитку Закарпаття, а й важлива установа для всієї країни. Тут є можливість виховувати майбутнє футбольне покоління держави. Це комплексне рішення – з навчанням для спортсменів, підготовкою, харчуванням, кількома сучасними стадіонами. До слова, саме тут вже провели Фінали України U-14 та U-16. У той самий час, це і розвиток туристичного напрямку, бо до Закарпаття відтепер приїздить багато шанувальників на перегляд матчів та підтримки футболістів і улюблених команд.

«Ліка Комфорт» та проєкт «під ключ»

Будівництво комплексу розпочалося у 2019 році, восени, і тривало 1,5 року. «Ліка Комфорт» відповідала за кондиціонування, вентиляцію, опалення, водовідведення, каналізацію.

– Відповідально було працювати з академією, бо тут діти перебувають досить тривалий проміжок часу, а отже все має бути на найвищому рівні – так, аби повітря вистачало; аби було затишно та продуктивно; аби були враховані принципи енергозбереження, повітрообміну, якості чистого повітря, охолодження, опалення, – розповідає директорка компанії Олена Ціва.

Усі компоненти та технічні рішення відповідають сучасним вимогам та забезпечують комфорт, енергоефективність та надійність.

– Ми з колегами робили все на цьому об’єкті як у власному помешканні – для найрідніших, бо усе моє свідоме життя пов’язане з футболом. Я хотів, аби академія була класною. Відчував у цьому свою місію. Розумів, що це більше, ніж робочий проєкт, – каже Олександр Ціва.

Олена зізнається, що їхня компанія ніколи не працювала на такому великому об’єкті, але це був чудовий досвід, адже потрібно було синхронізовуватися з великою кількістю інших спеціалістів, робити все послідовно, аби не доводилося нічого переробляти.

– Цей проєкт добряче «прокачав» нашу компанію, бо це новий рівень планування, розподілу робочого часу та людських ресурсів. Так склалося протягом останніх кількох років, що робота нашої компанії все більше займається саме великими комерційними об’єктами. Хоча і персональні замовлення ми також не припиняємо робити і продовжуємо надавати ці послуги максимально сервісно та клієнтоорієнтовано, – розповідає Олена.

Що зробила «Ліка»:

Для повітрообміну ми застосували припливно-витяжні установки з рекуперацією тепла і водяним підігрівом повітря взимку польського виробника VBW.

Для душових і роздягалень — витяжні вентилятори і припливну систему з водяним підігрівом.

Для кухні — професійні вентилятори німецького виробника RUCK.

Для охолодження застосували професійну VRF-систему кондиціонування Cooper&Hunter з касетними внутрішніми блоками.

Водопостачання — стандартна тупикова схема розводки трубопроводів з циркуляцією гарячого водопостачання. Чому циркуляційний трубопровід? Бо від водонагрівача до кінцевого споживача велика відстань. Рециркуляція забезпечує гарячу воду відразу. Зменшує споживання води, тому що відсутня потреба очікувати, поки протече холодна вода.

Каналізація — незалежна мережа. Окремі трубопроводи для санвузлів та приміщень кухонного блоку. Стоки від останніх подаються на жироуловлювач. Це спеціально сконструйований каналізаційний колодязь, де забезпечується відокремлення (сепарація) жирних сполук, які в подальшому утилізують.

Опалення — радіаторне, з променевою системою розведення трубопроводів. В якості теплоносія — етиленгліколева суміш. Є котельня, де розташований каскад з семи газових водогрівних котлів конденсаційного типу, тепловою потужністю по 100 кВт кожний.

Застосували інноваційний деаератор типу Variomat від німецької компанії Reflex, аби зменшити об’єм розширювальних баків та зробити видалення повітря з системи опалення ефективним. Крім того, він також автоматично підживлює систему опалення та забезпечує стабільний тиск у ній.

Довідка:

Компанія Ліка-Комфорт з 2004 року представляє на українському ринку системи вентиляції, кондиціонування та енергозбереження від провідних світових виробників.

Багаторічний досвід роботи на понад 500 реалізованих проектів, використання ефективних і сучасних інженерних рішень, висококваліфікований персонал, чітка організація діяльності та ефективна взаємодія всіх підрозділів компанії забезпечує стабільні позиції компанії на ринку і залучає партнерів в середовищі проектних, монтажних і будівельних організацій, комерційних структур, приватних і корпоративних клієнтів.

Контакти:

Адреса: Мукачево, вул. Духновича, 73

Телефон : 066 992 9111

lika.net.ua

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Фото: Стас Понзель