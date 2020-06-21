Пара в бізнесі: Олена та Олександр Ціва

Чи багато ми знаємо подружніх пар, які разом заснували справу або ж працюють над одним проєктом? Нам здавалося, що досить багато. А потім ми почали згадувати і… виявилося, що таких сімей у нашому оточенні доволі не значна кількість. Особливо зараз, у ці кризові часи, багато людей замислюються про власну справу та про пошуки партнерів. Для когось найкраще рішення – це чоловік або дружина, які чи не найкраще знають про усі сильні та слабкі сторони.

Ми розповімо вам кілька таких історій, аби зрозуміти чи справді все так легко як може здаватися, спостерігаючи зі сторони; чому це рішення не з легких для багатьох; у чому найбільша радість такого партнерства, а чому воно інколи може вимагати вправної дипломатичності та тактовності.

Перша історія про Олену та Олександра, які разом вже 25 років. 15 з них – працюють у власній компанії, яку заснував Олександр, а через рік запросив на роботу дружину-освітянку. Їхня фірма «Ліка Комфорт» спеціалізується на кондиціюванні, системах вентиляції, опаленні та енергозбереженні. Колектив налічує понад 40 осіб. Прогресивний бренд щороку дає хороші результати як засновникам, так і працівникам та клієнтам.

Олександр – ідеолог, стратег, технічний директор, відповідає за міжнародне співробітництво. Олена – генеральна директорка. Її сфера – автоматизація бізнесу, реалізація ідей, підбір персоналу, маркетинг та PR.

– Коли ви почали працювати разом?

Олександр: Нашій фірмі 16 років, а працюємо разом як партнери – 15.

Олена: Я дошкільниця, ще 15 років тому працювала завідувачкою дитячого садочка. А потім Саша запросив мене долучитися до роботи в компанії. Чому він це зробив, краще нехай сам розповість (ред. – посміхається)

Олександр: Завжди шукаю надійних партнерів і один із найнадійніших – моя дружина.

– Олено, наскільки тобі було природньо з дитсадка перейти в бізнес?

Олена: Якщо чесно, то доволі важко, бо я завжди любила свою роботу. А тут – перейшла в магазин та ще й продавати незрозумілий та невідомий для мене товар. Але потім я зрозуміла цю роботу і все почало працювати. Я організаторка за характером, тому мені з часом стало не принципово, що організовувати – роботу дитсадка чи колективу у власному бізнесі.

Олександр: Більше того, хоча головним нашим напрямком завжди було конціонування, Альона сама почала вивчати тему саун, просувати її в бізнесі і дуже добре розуміла усі аспекти у їх побудові. Це часто спантеличувало наших клієнтів. До речі, в цей бізнес я не втручався. Ним дружина керувала сама і він нам дуже вирівнював ситуацію взимку, у ті часи, коли ми займалися лише кондиціонерами.

– Олену до бізнесу привів ти, а як сам почав займатися саме кондиціонуванням?

Олександр: Певний час займався побутовою технікою, паралельно з’являлися запити щодо кондиціонування. І якесь внутрішнє чуття підказало, що це ніша, яку потрібно розвивати, бо ринок не розвинений. Але треба було балансувати, бо кондиціонери цікавили людей лише влітку, а в холодні пори року потрібна була інша пропозиція.

Олена: Ми за кожні 15 років пам’ятаємо, яка погода була в який місяць року. Особливо, коли було спекотно (ред. – посміхається).

Олександр: Найважчим для нас був 2008 рік – була криза у свій країні та ще й холодне літо.

– З якої кількості людей починалася історія компанії і скільки ваш колектив налічує зараз?

Олександр: Усе починалося з трьох людей, а зараз нас разом з нашими партнерами у Франківську та у Львові, близько 40 осіб.

– Коли колектив значно збільшується, то пропорційно до цього зростає й відповідальність за все, що робиш. Наскільки детально ви все плануєте та пропрацьовуєте?

Олена: Ми завжди дуже ретельно аналізуємо минулий рік, все що відбувається в країні та світі, які тренди. Оцінюємо усі наші і не наші послуги з боку споживача. Так ми повністю перемкнулися на енергозберігаючі технології, коли це стало необхідністю та глобальним трендом. Ми вважаємо, що хоч наші міста й маленькі, але вони заслуговують на все те найкраще, чим користуються і мешканці мегаполісів. Тому наша продукція економить ресурси природи та людини.

– Ваша дочка Еліна еко-активістка та еко-свідома дівчина. Хто кого переконав, що за цим майбутнє – ви її чи вона вас?

Олена: Швидше вона нас. Хоча ми завжди були доволі еко-свідомими. Усі наші пікніки починалися з прибирання території, наші діти ніколи не викидали сміття не в смітник і т.д. Хоча, звичайно, ми як і всі, купувати багато продукції у пластику і з кожного походу в магазин приносили додому з десяток «кульочків». Але наша донька Еліна нас переформатувала.

Олександр: Це також позначилося і на бізнесі: в офісі стоїть кулер, до якого ми не використовуємо пластикових стаканів; каву гості п’ють зі звичайних або паперових горняток; папір, який використали для роздруківок, використовуємо повторно для чорновиків або нотаток; користуємося еко-торбами та продаємо їх; сувенірну продукцію обираємо з огляду на еко-складову. Це все насправді економить не лише ресурси природи, але й суттєво – фінанси.

– Ви одні з тих небагатьох закарпатських підприємців, які навчаються не лише на власних помилках, але й активно займаються самоосвітою – онлайн чи у бізнес-школах. Ці навчання якось змінили ваш бізнес?

Олександр: Ми навчалися постійно. Коли фірма виросла з 10 до 30 людей ми відчули, що нам потрібні професійні якості в багатьох організаційних процесах. Альона тоді познайомилася з деякими викладачами і ми почали говорити про додаткове навчання. Ми поїхали у бізнес-школу до Львова. Хоча я доволі скептично до цього ставився, бо теоретики не завжди знають, що таке практика.

Олена: А для мене цей період був чудовий тим, що ми мали змогу провести час удвох, поспілкуватися, пожити у Львові, вечеряти у чудових закладах, зустрічати розумних людей та ще й отримали інструмент, який допоміг нам змінити наше мислення та бізнес у підсумку.

Олександр: Головне, що дало нам навчання – це розуміння розподілу обов’язків, оптимізацію бізнесу, переформатування. Ми зрозуміли, що саунами стало не цікаво займатися, це забирає багато часу. Ми стали більшеспеціалізуватися на енергозбереженні, комплексних інженерних кліматичних рішеннях для клієнтів, хотілося більшерозвивати основний напрямок. Ми диктуємо правила на кліматичному ринку Закарпаття. Маємо авторизованісервісні центри, є представниками багатьох брендів в Західному регіоні. Багато фірм – це наші учні, ті, хто в наспрацював.

До навчання та продажу бізнесу з саунами уся відповідальність по фірмі та усіх процесах була на мені, а після продажу цієї частини справи, у Альони розв’язалися руки і вона забрала від мене усе те, що так любить робити вона, а що так не подобалося робити мені усі ці роки.

Олена: Коли ми перерозподілили обов’язки, я відчула, яке колосальне задоволення отримую від роботи. І Саша – теж (ред. – сміється).

– Що спонукало вас після стількох років роботи на певних позиціях, переглянути все і зробити зміни?

Олена: Ініціатором був Саша, він бачив, що зі мною щось не так і я не отримую задоволення від того, що роблю. Також у мене були думки про те, аби відкрити іншу справу. Я вигоріла.

– Вдома про роботу говорите?

Олена: Надцять років ми говорити про роботу завжди і всюди, а зараз намагаємося впровадити модель спілкування про роботу на роботі. Систематично призначаємо зустрічі одне одному в офісі і обговорюємо усі важливі теми. Знайомі часто кажуть про те, що можна набриднути одне одному, якщо працюєш разом з партнером, але, якщо відверто, ми інколи увесь день не бачимося і нам справді потім цікаво послухати у кого що сталося за день.

Олександр: Але насправді – це мікс: життя, робота, діти, відпочинок. Це невід’ємні частини нашого життя, які дуже органічно поєднані одна з одною.

– Хоча цей рік неймовірно складний для кожного підприємця в країні, ви масштабуєтеся не лише за кількістю працівників, але й за магазинами, так? Що це буде, якщо про це вже можна говорити на загал?

Олександр: Ми поки не надто розповідаємо про свої плани, бо у теперішніх умовах все планування доволі хитке. Але точно можу сказати, що кожному підприємцеві, який працює в орендованому приміщенні, рано чи пізно захочеться мати своє. Тому ми наразі активно працюємо над тим, аби у нас та нашої команди з’явився новий та сучасний офіс, а продукція зберігалася на нашому комфортному складі. Але це не суперечить наявності шоу-руму у центрі міста, до якого звикли наші клієнти.

– Ти заснувала у Мукачеві жіночий клуб. Чоловік брав у цьому якусь участь?

Олександр: Так, я не втручався. Інколи це важлива допомога (ред. – посміхається)

Олена: Насправді Саша завжди допомагає мені, коли я прошу про поміч. У цій справі – теж.

Олександр: Я радий, що є у дружини позаробоча активність, яка їй приносить задоволення. Ми з друзями граємо у футбол. Дружина підтримує це захоплення. Тому і я розумію для чого їй ці зустрічі зі своїми однодумцями.

– Що для вас є запорукою здорового та ефективного партнерства в сім’ї та бізнесі?

Олександр: Як в родині чоловік і дружина доповнюють одне одного та роблять те, що можуть і що вміють робити найкраще для сім’ї, так і в роботі. Ми доповнюємо одне одного та робимо те, що вміємо робити добре. Не заважаючи одне одному, а підтримуючи та мотивуючи до руху. Я довіряю своїй дружині все, що маю у житті. Вона знає про мої слабкі сторони, а я про її, а отже кожен з нас турбується про те, аби ці сторони закрити своїми сильними і кожного разу підстрахувати.

Олена: Ліка Комфорт – це сім’я. В її основі надійність партнерів. Ми довіряємо одне одному рішення, кошти. Ми пройшли й через закладання сімейного майна, аби отримати кредит на розвиток бізнесу. Такі рішення не можна приймати, якщо ти не довіряєш людині. Ми свої сімейні цінності несемо і в нашу справу. Цінуємо, поважаємо, піклуємося, допомагаємо знайти себе в професії, розвиватися. Думаю, що ті, хто з нами працюють, відчувають це.

Росана Тужанська, Varosh

Фото: Станіслав Понзель

Матеріал опубліковано в рамках програми Media Emergency Fund, яку реалізує Львівський медіафорум, за фінансової підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів цього матеріалу не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США