Бути, а не здаватися – найважливіше, що можна запропонувати замовнику. «За» і «проти» у рекламному бізнесі від агенції ART+

Рекламна агенція ART+ розпочала роботу шість років тому у місті Виноградів з кількома співробітниками у штаті й бажанням щодня ставати краще. Зараз компанія має власне виробництво, надає маркетингові послуги, стала місцем роботи для десятків людей та має офіси у Виноградові, Мукачеві й віднедавна в Ужгороді.

Основна ідея, яку заклали засновники ART+ — це повний спектр рекламних і маркетингових послуг в одній компанії: від розробки брендбуку до виготовлення вивісок і всіх форматів зовнішньої реклами. Зараз їхня команда надає послуги з виготовлення зовнішньої реклами, широкоформатного, ультрафіолетового та друку на полотні, сувенірної продукції, розробки дизайну та ведення сторінок у соціальних мережах під ключ.

Про процес і виклики масштабування, цікаві рекламні і маркетингові кейси, як зберегти й примножувати довіру клієнтів говоримо зі співвласницею рекламного агентства ART+ Марʼяною Дубляк.

Від фотобоксів до повного спектра рекламних послуг за 6 років

Команда ART+ починалася з кількох людей і великого бажання зробити дещо більше: «Шість років тому мій чоловік працював інженером з якості в одній з місцевих компаній, і на той час вже додатково ще займався фотобоксами, вирішив, що треба рухатися далі, щось змінювати, але не знав, як.

Згодом у нас виникла ідея створити невелику маркетингову агенцію зі спектром рекламних послуг. На той час ми були посередниками між замовником і друкарнями, де замовляли все на друк. А з дизайнерами працювали дистанційно. І хоч всі замовлення ми опрацьовували доволі оперативно, не все залежало від нас. Бо коли у тебе немає власного виробництва, ти залежиш по термінах виготовлення рекламної продукції від тих у кого воно є. Кожен клієнт був дуже цінний для нас, тому ми хотіли виконувати все вчасно й вирішили, що той невеликий капітал, який з’явився за рік, варто вкласти у придбання принтера для рекламної продукції».

Це був ризикований крок, бо, вклавши всі кошти у придбання обладнання, зрештою можна було залишитися ні з чим. Але Марʼяна з чоловіком вирішили спробувати й отримали дещо більше, ніж очікували: «З нас двох я більше схильна ризикувати і саме я наполягла на тому, що принтер потрібно придбати. Хоч ми й не могли друкувати великі формати, та все ж більшість дизайнерів Виноградівщини почали робити у нас замовлення на друк. Бо знали, що ми все зробимо якнайскоріше. Так, на етапі становлення нашої агенції ми здобули найцінніше – довіру клієнтів».

Наступні зміни в агенції також виникли завдяки запитам замовників: «На певному етапі ми почали отримувати завдання по розробці та друку бігбордів. Але принтер, який був у нас на той час, такі розміри не друкував. Тому ми замислилися над тим, що це знак розширити виробництво, й придбали нове обладнання для великоформатного друку. Це було для нас черговим викликом. Ми не могли до кінця уявити, наскільки це рішення було правильним, але коли почали відправляти замовлення по всій Україні – зрозуміли, що на правильному шляху».

«З кожним кроком до змін розширювалася й команда. Адже нові принтери потребували додаткових робочих рук, а клієнти хотіли спілкуватися з дизайнерами офлайн, тому ми почали наймати у штат. Наступним кроком до змін стало замовлення вивіски. І ми взялися за нього. Уявіть, наша перша вивіска досі на своєму місці й у ній за шість років навіть не було потреби в тому, аби замінити лампочку.

Зараз ми отримуємо дуже багато замовлень на виготовлення вивісок і з задоволенням працюємо з кожним. Цей новий досвід і мотивував нас вийти на новий етап і ми не шкодуємо, що не побоялися щось змінити. Ми важко і багато працювали, навіть ночами, аби прийти до того, що маємо зараз. І плануємо не збавляти темпів, аби робити свій внесок у розвиток маркетингово-рекламної сфери на Закарпатті та Україні в цілому».

Зараз рекламна агенція ART+ отримує багато замовлень на виготовлення вивісок, банерів, флаєрів, розробку дизайну, друк на полотні та послуги з ведення соціальних мереж.

Відповідальність перед суспільством як невід’ємна складова

Марʼяна каже, що зміни й розвиток рекламної агенції ART+ і є мірилом тих змін, що відбулися у сфері рекламної продукції та маркетингових послуг за останні роки: «Коли почалася повномасштабна війна ми, як і більшість українців, не могли зрозуміти, що буде далі і куди рухатися нам. Але відповідальність перед працівниками мотивувала нас не опускати руки. Тому ми, звісно, доопрацювали всі замовлення, які отримали до початку повномасштабного вторгнення. Ніхто не відмовився від свого замовлення, а дехто навіть просив нас відкласти, аби мати змогу забрати його пізніше. І клієнти приходили за ними».

«Ми почали волонтерити, бо знали, що це найкраще, що можемо зробити на той час. Друкували багато рекламної продукції, бігбордів, брендували одяг, що мало на меті мотивувати українців вірити в краще. І ці бігборди кожен міг побачити по всій області. Звісно, все це ми робили безкоштовно на замовлення волонтерів, до яких приєднувалися з допомогою. Згодом почали долучатися як партнери на різноманітні благодійні заходи, де збирали кошти на підтримку військових.

До лютого 2022 року ми здебільшого отримували замовлення на поліграфічні послуги й менше на маркетингові (розвиток соціальних мереж). А вже після 24 лютого картина змінилася. Більшість підприємців, по всій Україні, зрозуміли, що найкраща для них можливість підтримувати контакт їх бізнесу зі своїми клієнтами – це онлайн-присутність. Так, ми почали отримувати багато замовлень на повний супровід соціальних мереж.

Вплинуло на це й те, що підприємства релоковувалися на Закарпаття й кожен хотів знайти свою аудиторію і тут. У останньому випадку ми ще отримували й замовлення на зовнішню рекламу».

Зараз, за словами Марʼяни, ситуація стабілізувалася, але враховуючи те, що конкуренція у регіоні збільшилася, затребуваним став і креативний підхід до створення реклами: «Можна сказати, що ринок маркетингу і рекламних послуг більш-менш унормований сьогодні. Стрімкий розвиток, креативний підхід, нешаблонне мислення почали яскраво простежуватися у цих напрямах. Тому ми вирішили, що час стати ближче зі своїми клієнтами. Так, крім міста Виноградів, ми рік тому відкрили офіс в Мукачеві, а восени цього року наш перший офіс з’явився і в Ужгороді. Замовникам цінно, коли їм є, до кого прийти, аби обговорити суть свого замовлення детально».

Взаємна довіра – ключовий фактор успіху

Бути, а не здаватися – найважливіше, що можна запропонувати замовнику: «Те, що ми взяли правильний курс, ми зрозуміли тоді, коли кілька років тому до нас прийшов клієнт з чітким розумінням послуг, які хоче замовити, і ще більшим усвідомленням, що хоче замовити це саме у нас. Це дуже цінний для нас кейс, з яким ми працюємо і досі: починали з роботи над візуалізацією клініки, а зараз продовжуємо розвивати бренд онлайн».

Ефективна комунікація – не менш важливий інструмент встановлення довіри з клієнтом: «Як я уже згадувала, чим більше у нас почало з’являтися замовлень, тим гострішою стала потреба в офлайн-спілкуванні з клієнтами. Кожен з них хотів прийти, розповісти своє бачення, переглянути й обговорити пророблену роботу, перевірити якість друку чи навіть просто отримати пораду, як краще зробити. Тому наші дизайнери почали працювати в офісах, аби закривати потреби клієнтів у такому виді комунікації. А ще ми завжди максимально відверті і клієнтоорієнтовані – якщо ми помилилися, ми це визнаємо й виправимо, якщо ми не вкладаємося у дедлайни – обов’язково пояснимо чому так. І замовники цінують це. Кожен любить правду, тому ми завжди її говоримо».

Оперативність у виготовленні рекламної продукції та маркетингу відіграє не менш важливу роль: «Як з появою першого принтера у нас на виробництві, так і до сьогодні ми віддаємо замовлення упродовж доби. Звісно, у процесі роботи можуть виникнути свої обʼєктивні обставини аби дедлайни змінилися, але ми це проговорюємо із замовником. Аби вкластися у зазначені терміни ми налагодили процес логістики: хоч виробництво й знаходиться у Виноградові, кожен отримає вчасно своє замовлення і в Мукачеві і в Ужгороді. Те саме стосується і роботи з соціальними мережами: ми обговорюємо заздалегідь обʼєми і терміни й робимо все можливе аби їх дотримуватися. Або вчасно реагувати коли виникає потреба у кризовій комунікації».

Ділити клієнтів за певними критеріями, не найкраще, що може зробити компанія, яка надає їм послуги: «Ми ніколи не ділимо клієнтів на «чорних» чи «білих», для нас усі рівні. А у процесі роботи ми спираємося на те аби якість подекуди навіть перевищувала ціну. До нас можна застосовувати фразу «не за всі гроші світу». Бо нам це і не потрібно, адже наш орієнтир — не високі прибутки, а задоволений клієнт, який повертатиметься до нас і радитиме іншим».

**На правах реклами

Марія Расчупкіна, Varosh

Фото надані співрозмовницею