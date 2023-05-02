Агенція digital-маркетингу Inweb з 27 квітня запустила безоплатну освітню платформу для НПО, щоб вони могли ефективніше залучати донорів, партнерів та просто небайдужих людей до роботи організацій.

З 27 квітня для всіх неприбуткових організацій в Україні доступна освітня платформа на базі Academy Ocean: Академія інтернет-маркетингу для НПО. Це навчальна платформа, завдяки якій благодійні фонди, громадські об’єднання та інші НПО можуть дізнатись більше про маркетинг та розвивати за допомогою цих знань свою справу.

Першим в Академії відкривається безплатний курс Google Ad Grants — це програма, яка дозволяє щомісяця розміщувати рекламу на суму $10 000 в пошуковій мережі Google на безстроковій основі.

Про те, як отримати грант та працювати з пошуковою рекламою, можна дізнатись з курсу Академії:

Здобуття гранту: що потрібно для отримання гранту від Google – від реєстрації організації (для тих, хто ще не оформив своє волонтерство юридично) до подачі грантової заявки в Google. Налаштування першої рекламної кампанії: особливості грантової реклами, базові поняття з налаштування контекстної реклами та робота з корисними сервісами. Аналітика та оптимізація: як постійно покращувати рекламні кампанії, а значить ще ефективніше за допомогою їх залучати людей до вашої діяльності.

У майбутньому на освітній платформі буде більше курсів для неприбуткових організацій: ведення соціальних мереж, оптимізація сайту для пошукових систем, контент-маркетинг тощо.

Реєстрація доступна за посиланням: https://inweb-for-nonprofits.academyocean.com/

Varosh, за інформацією Inweb

*на правах реклами

Фото ілюстративне

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