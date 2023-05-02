Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

Агенція Inweb запустила безоплатну освітню платформу з інтернет-маркетингу для неприбуткових організацій

2 Травня 2023 23

Агенція digital-маркетингу Inweb з 27 квітня запустила безоплатну освітню платформу для НПО, щоб вони могли ефективніше залучати донорів, партнерів та просто небайдужих людей до роботи організацій.

З 27 квітня для всіх неприбуткових організацій в Україні доступна освітня платформа на базі Academy Ocean: Академія інтернет-маркетингу для НПО. Це навчальна платформа, завдяки якій благодійні фонди, громадські об’єднання та інші НПО можуть дізнатись більше про маркетинг та розвивати за допомогою цих знань свою справу.

Першим в Академії відкривається безплатний курс Google Ad Grants — це програма, яка дозволяє щомісяця розміщувати рекламу на суму $10 000 в пошуковій мережі Google на безстроковій основі.

Про те, як отримати грант та працювати з пошуковою рекламою, можна дізнатись з курсу Академії:

  1. Здобуття гранту: що потрібно для отримання гранту від Google – від реєстрації організації (для тих, хто ще не оформив своє волонтерство юридично) до подачі грантової заявки в Google.
  2. Налаштування першої рекламної кампанії: особливості грантової реклами, базові поняття з налаштування контекстної реклами та робота з корисними сервісами.
  3. Аналітика та оптимізація: як постійно покращувати рекламні кампанії, а значить ще ефективніше за допомогою їх залучати людей до вашої діяльності.

У майбутньому на освітній платформі буде більше курсів для неприбуткових організацій: ведення соціальних мереж, оптимізація сайту для пошукових систем, контент-маркетинг тощо.

Реєстрація доступна за посиланням: https://inweb-for-nonprofits.academyocean.com/

Varosh, за інформацією Inweb

*на правах реклами

Фото ілюстративне

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — FacebookInstagram та Тelegram.

0 #
# digital # НПО # освітня платфома

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин запрацював у МВС

Вбивство ведмедиці в Ужанському НПП. Що відомо

Чому в Боздоському парку впала гілка і що за цим стоїть

Автомобіль швидкої допомоги на кошти від акції “Поділись” купив Андрій Любка (оновлено)