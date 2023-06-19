Amelie: як Марина Павлишин і Оксана Чайка розвивають перший бренд натуральної косметики із Закарпаття

В історичному центрі Ужгорода, на Волошина, 43, працює майстерня-шоурум Amelie. Це перший на Закарпатті бренд натуральної косметики, восени 2023-го йому буде вісім років. Розповімо Varosh, як усе починалося і масштабувалося, а також про двох дівчат Amelie, Марину Павлишин і Оксану Чайку, які творчо розвивають свою справу.

Amelie — бренд із цінностями та візією, адже створює косметику, що також є тематичним сувеніром із Закарпаття. Важливо, що власниці підтримують благодійні сейли та аукціони задля підтримки ЗСУ.

А почалося все в 2015-му з приготування мила. Сьогодні Amelie — це 55+ позицій догляду для обличчя, волосся, тіла; 8 серій косметики; майже до кожного засобу є тестери, яких вистачає на кілька разів, зручно в дорогу і вони красиві.

Бренд має інтернет-магазин, самобутню крамницю в Ужгороді, представлений плюс в трьох просторах в місті — SOBI, ЙоЙ, Ку. Водночас є в інших містах регіону та загалом України. Засоби мандрують до своїх шанувальниць у Канаду й США, Угорщину, Словаччину, Польщу, в Литву й Нідерланди, в Шотландію, Австрію та Німеччину.

Формула косметики = гідролат власного виробництва, натуральні компоненти з міжнародним сертифікатом ECOCERT, актуальні знання, досвід і любов до своєї справи, адже кожен засіб робиться для себе, рідних і для всіх, кому до вподоби Amelie.

Що таке гідролат, або квіткова вода? Квіткова вода утворюється за парової дистиляції рослин крізь спеціальний прилад — аламбік. Гідролат має антибактеріальну дію, зволожує шкіру, насичує її корисними мікроелементами, стимулює регенерацію, зменшує подразнення, вирівнює колір, а ще дуже корисний для волосся. Квіткова вода є однією з основ більшості косметики Amelie, а також самодостатнім засобом для тіла, обличчя, волосся і для свіжості простору.

Є такий гідролат із локальних рослин: троянда, меліса, лаванда, горобина чорноплідна, волошка, м’ята, базилік, а також лимон і диня.

Багато уваги сфокусовано на пахощах, адже це також частина концепції lovemark Amelie. Аромати — невагомі, ненав’язливі, проте з харизмою. Інколи саме пахощі стають першою мотивацією придбати засіб. До речі, про тонкощі ароматних композицій запитували і на міжнародних косметичних виставках.

Власниці бренду чимало інвестують у візуальну складову, аби кожна скляночка була в стилістиці бренду, інстаграмно-красивою, адже щодня має тішити кожну жінку, яка обирає Amelie.

5 найпопулярніших засобів Amelie

Понад сім років тому Марина Павлишин заснувала Amelie. Вона готувала мило для близьких, адже не знайшла в Ужгороді ідеального. А далі, поступово, почала експерименти з різними засобами, і тепер є фактично все, що необхідно для обличчя, волосся, тіла. Від базового догляду за обличчям і тілом, твердого шампуню — до парфумів, тінтів і гелю для інтимної гігієни. В середньому щодва місяці у шоурумі з’являється новинка.

Щосезону формується п’ятірка бестселерів Amelie, а загалом найбільш топові ці:

Твердий шампунь. Рятує пошкоджене волосся вже з першого використання. З ним завжди сяйво, шовковистість, легко розчісується, зникає лупа. І найважливіше — волоссю повертається його природна краса. Є три варіації для різних типів волосся.

Крем для рук. Його часто обирають не тільки собі, а й в подарунок близьким, колегам і як сувенір із Закарпаття. Є три варіації: цитрусово-ванільний, взимку з’явився кокосово-шоколадний якраз для різдвяного боксу, а навесні — рожевий, для тематичної сакурової коробочки.

Гідролат. Актуальний протягом року, для всіх типів шкіри, для тіла, обличчя, волосся. До речі, додає волоссю міцності, блиску і прискорює ріст.

Гель-сироватка з алое та гіалуроновою кислотою. Живить шкіру, знімає запальні процеси, вирівнює колір, запобігає ранній появі мімічних зморшок. Влітку її можна і без крему.

Мило. З мила все й почалося. Воно не сушить шкіру, а навпаки зволожує. Натуральне і антибактеріальне водночас. Пахне витончено і зовні наче інстатортик.

До речі, в Amelie часто обирають подарункові бокси — це поєднання бальзаму для губ і кишенькового крему для рук однієї серії. Ідеальний подарунок для всіх і себе, а також ідея крафтового сувеніру із Закарпаття. Можна сформувати коробочку за власною ідеєю або пакунок тестерів, аби познайомити близьку людину із закарпатським брендом натуральної косметики.

Дівчата Amelie

Як ми вже написали, Amelie заснувала ужгородка Марина Павлишин. Вона є авторкою більшості косметики, працювала в майстерні на вулиці Корзо, а тепер бренд живе на Волошина, 43. До назви надихнула донька Амелія. Марина й надалі створює засоби, вивчає тренди, займається візуалом.

Два роки Марина розвиває Amelie спільно з партнеркою в справі і soul mate Оксаною Чайкою. Оксана займається цифрами, маркетингом, розвитком і колабораціями. Дівчата з командою працюють також над фотографіями, відео, текстами і SMM-ідеями.

Марина, улюблені засоби: твердий шампунь, гідролат, крем-йогурт для тіла.

Оксана, улюблені засоби: гель-сироватка з алое та гіалуроновою кислотою, твердий шампунь, крем для рук.

Amelie. Невдовзі — вісім років. Все тільки починається!

⦁ Ужгород, вулиця Волошина, 43

⦁ Базові засоби у вихідні дні можна знайти тут: SOBI, Ку, ЙоЙ.

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⦁ Телефон: +38 098 539 31 78

**На правах реклами

Евеліна Гурницька спеціально для Varosh

Фото: Одрі Чирська, Богдан Белень, Олександра Стец