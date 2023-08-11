Росія в зубах: закарпатські стоматологи закликають колег відмовитися від методики «Russian Red Tooth» на основі токсичного російського препарату

Неприємний випадок нещодавно трапився з ужгородцем, який через війну змушений був виїхати до Нідерландів, аби продовжити там займатися своєю діяльністю. Про це у телефонній розмові він розповів нашій редакції.

Якось через різкий біль у зубі чоловік звернувся до стоматологічної клініки в Амстердамі. Оглянувши пацієнта та зробивши рентген, лікар повідомив, що причиною болю є неякісно пролікований кореневий канал методом під назвою «Russian Red Tooth». До того ж лікування було здійснено не так давно.

Ошелешений тим, що країна-терористка пролізла навіть в його зуби, ужгородець (прізвища просив не називати) здійснив невеличке розслідування і з’ясував, що означає і звідки походить метод «Червоний російський зуб». Виявилося, що дане лікування відбувається на основі визнаного токсичним у Європі російського препарату. І оскільки востаннє до стоматологів чоловік звертався вдома, виходить, що лікували його в Ужгороді забороненим матеріалом.

Ми також вирішили поцікавитися, що ж з це за «ред раша», яку без відома пацієнтів вживлюють у зуби, і що взагалі заборонена речовина робить в Україні.

По коментар ми звернулися до нашого партнера і власника стоматологічної клініки «Естет» Михайла Сливки.

– Такі випадки доволі поширені в державах, до яких часто завозилися російські препарати, – розповів Михайло Сливка, – Речовина називається «Резорцин-формалін», нею пломбують кореневі канали. Раніше її застосовували всім підряд, вважаючи панацеєю через нібито відсутність ускладнень.

Поясню на прикладах. Зараз лікують так: у вас заболів зуб, ви приходите до лікаря, він накладає на рота хустинку з анестезією і безболісно проходить весь кореневий канал. Це відбувається на всю довжину зуба, під мікроскопом, потім герметично все пломбується гарячою гутаперчею. Раніше такої хустинки не одягали, не було чіткого розуміння анатомії кореневих каналів і треба було залити якийсь матеріал, який би сам проник глибоко до кінця.

Лікарі вірили, що якщо використати «Резорцин-формалін», то його пари оброблять канал повністю і більше не потрібно нічого очищати. Ще років 15 тому всі користувалися цим препаратом, його виготовляла фабрика в росії і постачала в усі країни пострадянського простору.

За словами ужгородського стоматолога, речовина має особливість – вона зафарбовує тканини в червоний колір і зуб стає буро-яскравим. Звідси назва – «Russian Red Tooth».

– Я за своєї практики вже не пломбував цим методом, але з університету пам’ятаю, що лікарі брали препарат для складних випадків, хоча це насправді повний нонсенс, немає доказових підтверджень, що резорцин краще пломбує. Навпаки – робить гірше для зуба, бо кореневий канал не очищується повністю. Інший компонент – формалін – токсичний з резорцином, фарбує тканину не просто так, а змінює структуру і отруює весь організм. Тканини зуба змінюються, стають щільнішими, наступного разу його важче перепломбовувати і навіть видаляти, – пояснює Михайло.

В Нідердандах ужгородцю сказали, що за специфічними «червоними російськими зубами» визначають, звідки родом пацієнт і майже завжди це пострадянські країни та носії російської мови. У Європі резорцин-формалін заборонений вже близько двох десятків років, в Україні він також не пройшов перереєстрацію.

Таким чином лікарі, які продовжують користуватися у своїй практиці препаратом, порушують закон двічі: по-перше, речовина токсична, по-друге, – Україна розірвала всі торговельні контакти з державою-агресоркою. Отже, продовжує препарат або його аналог потрапляти на наш ринок контрабандним шляхом, а це вже відповідальність лікарів і компетенція правоохоронних органів. До речі, те саме стосується металевих штифтів та інших виготовлених в росії стоматологічних матеріалів.

Михайло Сливка запевняє, що жодні новітні європейські протоколи лікування кореневих каналів не включають резорцин-формалінові пасти та у зв’язку з цим звертається до колег:

– Це повністю архаїчний неефективний матеріал, який не має переваги. Тому закликаю колег-стоматологів повністю відмовитися від усіх російських матеріалів, які ще якось можуть проникати на ринок, не робити зле своїм пацієнтам і навіть банально не рекламувати росію, яка принесла стільки біди нашим людям. Українська стоматологія активно розвивається, сучасні прогресивні тренди формуються прямо зараз і з чим ми будемо асоціюватися в Європі і світі – залежить від нас. Будьмо свідомими, дбаймо про наших пацієнтів, український імідж і робімо справу боротьби з росією кожен на своєму місці!

Лариса Липкань, Varosh