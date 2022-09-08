Чи може масаж позбавити головного болю, сколіозу та другого підборіддя?

“За допомогою масажу можна вилікувати 80% хвороб” — стверджує масажистка Каріна Дорош. Звичайно, будь-яке лікування слід проводити під контролем лікаря, та є і ті проблеми, які вирішуються правильними рухами руками по проблемних ділянках тіла.

Дівчина вже п’ять років професійно займається масажем та навіть розробила свою авторську методику. Переконує, що масаж потрібен кожному — жінкам, чоловікам, дітям. Він допомагає розв’язувати такі проблеми зі здоров’ям, на які ми вже не звертаємо увагу або ж безрезультатно лікуємо таблетками.

А ще каже, що масаж — це ефективний спосіб заспокоїтися та позбутися стресу.

— Чому почала займатися масажем? Адже спочатку твоя професійна діяльність зовсім не була з ним пов’язана.

— Масаж — це моє життя, захоплення і робота водночас. Я не уявляю себе ніким більше, тільки масажисткою. Професійно у цій сфері понад 5 років, пройшла сотні різних навчальних занять і невдовзі буду закінчувати курси для отримання вищої категорії масажиста. У цьому році мала брати участь у чемпіонаті України, але оскільки почалася велика війна, то конкурс перенесли.

У цій професії я обожнюю все, а найбільше — комунікацію з людьми та їх результати. Якщо клієнтка каже, що після курсу почала краще їсти, спати й почувається, ніби на світ народилася, — я щаслива. Це ознака того, що я допомагаю людям і невипадково займаюся саме цим.

— Масаж — це більше про лікування, чи все ж про релакс та можливість відпочити?

— Залежить від потреб. Якщо людина приходить з рекомендаціями від лікаря на лікувальний масаж, то роблю це. Буває, що люди записалися самостійно, бо їх щось турбує. В основному — це спазми м’язів тіла, болі у спині, найчастіше у трапецієподібному м’язі. Часто ми чуємо: “У мене продуло шию”, то найчастіше, це не невралгічне захворювання, як багато хто думає, а спазми м’язів, які защемили нерв й викликали больові відчуття.

Взагалі, є багато показань до масажу. Основні — це біль у спині, поганий сон, втома, роздратованість, головний біль.

Навіть якщо людина просто втомлена, й хоче відпочити — теж варто піти на масаж.

— Де межа між самолікування масажем та лікування у лікаря?

— Є різні проблеми, та різне їх вирішення.

Мої колеги у сфері кажуть, що 80% захворювань людей можна вилікувати не таблетками, а масажем.

Головні болі, набряки ніг — все намагаються вилікувати медикаментами, в той час, як є інший ефективний спосіб.

За допомогою масажу можна забрати спазми м’язів, привести до ладу лімфатичну та кровоносну системи, а отже — вирішити корінь багатьох проблем зі здоров’ям.

Тому часті головні болі та мігрені — це перша рекомендація до масажу. Коли спазмується грудинно-ключичний та трапецієподібний м’язи, які знаходяться в області шиї, судини затискаються, притік крові ускладнюється, починається нестача кисню й поживних речовин. Як наслідок — головні болі. Якщо за допомогою масажу усунути першопричину проблеми — спазм, то й наслідку у вигляді головної болі можна уникнути.

Але важливо не відходити від медичних показань. Є масажисти, котрі кажуть, що можуть вилікувати грижі, сколіоз або кіфоз. Такі серйозні порушення хребта не можна вилікувати масажем. Єдине, він зніме спазм м’язів, які давлять на хворий хребет, але вирівняти кістку він не зможе. У цьому випадку потрібна реабілітаційна зарядка під наглядом спеціаліста.

— Чому у суспільстві нема звички ходити на масаж регулярно? Якщо здорове харчування чи ранкова пробіжка сприймається як запорука здорового життя за умовчанням, то масаж більше сприймають як опцію релаксу.

— Масаж стане популярним. З початку великої війни у людей з’явилося багато хвороб через постійні стреси. По собі бачу — роботи стало вдвічі більше. Люди не можуть нормально їсти, спати, постійно на стресі, що й не дивно в наших реаліях. Але в цьому випадку саме масаж допоможе прийти до норми.

Масаж допомагає позбутися стресу. Наше тіло дуже розумне. Коли людина стресує тіло починає “зажиматися”. І уявіть, як м’язи почуваються у такому стані? Якщо цей спазм м’язів зняти, людина відразу почуває себе краще.

Більшу частину свого життя зараз ми проводимо з опущеною шиєю — за кермом або у телефоні. Це статичне навантаження призводить до спазму м’язів шиї. Коли людина хоче вирівняти плечі, підняти голову — це може викликати сильний біль.

На даний момент 90% людей потребують масаж.

Тому що через наш сидячий та стресовий спосіб життя, ми всі маємо спазмовані м’язи — від малих до дорослих.

Нема людей, яким не потрібен масаж, є люди, які не розуміють, що він їм потрібен.

Буває, клієнти приходять просто спробувати масаж, не скаржаться на якісь проблеми зі здоров’ям. Але коли я починаю робити пальпацію, то бачу тотально спазмовані м’язи, набряклі вени, лімфатичну систему, яка не циркулює. Такі масажі дуже болючі для клієнта, але це нормальна реакція організму на дії спеціаліста. З часом, коли м’язи пропрацьовуються і розслабляються, все стає на свої місця. Ідеально, коли у людини крепатура після прийому, це свідчить про хороший результат.

Після курсу люди вже відчувають величезні зміни — менше стресу, більше спокою.

— Хрускіт у міжхребетних дисках теж можна вилікувати масажем?

— Ні, тут варто подивитися на показники колагену та кальцію, стан кісток.

— З якою регулярністю варто звертатися за послугами масажиста?

— Я раджу 2 рази в місяць приходить на загальний масаж тіла. Я особисто ходжу 3 рази в тиждень. Краще масаж, ніж таблетки, алкоголь, чи інші шкідливі способи заспокоїти нерви.

— Ви також займаєтеся корекцією фігури, без операційних втручань. Як таке можливо?

— Вигляд нашого тіла, фігура, залежить від стану лімфатичної системи та жирової тканини. Лімфа — це особлива тканинна рідина, яка виконує функцію каналізації в організмі — виводить токсичні речовини, інфекції, а також забезпечує постачання корисних речовин в кровоносну систему. Якщо лімфа функціонує неправильно, з різних причин — через неправильне харчування чи недотримання водного режиму, або навіть сильних стресів та гормонального збою — вона починає вповільнюватися. Треба розуміти, що лімфа і так у 5 разів повільніше, ніж кров. Жирові клітини фактично харчуються “застоями” лімфи. Тоді починаються запальні процеси, бачимо целюліт та зайву вагу.

Зараз у клініці “MediSkin” ми додали ще й апаратний масаж, який допомагає “розігнати” лімфу, а потім вручну працюю з м’язами з жировими клітинами.

Спочатку я не хотіла працювати з апаратами, адже ручний масаж — найкращий. Та цими я захоплена: Icoone допомагає максимально розігнати лімфу з менш болісними відчуттями, ніж ручний масаж, а“Bodylab” — єдиний свого роду в Україні, і він буде саме у MediSkin.

Апаратні масажі без ручних — неефективні, вони не не проробляють м’язи так глибоко. З кожним клієнтом складаємо програму, де комбінуємо обидва види.

— Чи означає це, що аби схуднути й мати ідеальну фігуру, потрібно тільки ходити на масаж, й забути про виснажливі тренування у залі чи ранкові пробіжки?

— Ні, ніколи так не кажу. Є три кити, на яких тримається наше здорове тіло — харчування, спорт й, в основному, масаж. Одне без одного неможливе. Неможливо після вправ та масажу їсти тістечка й бургери та сподіватися на струнку фігуру. Все діє тільки у комплексі.

— Целюліт — це естетична проблема чи все-таки захворювання?

— Ні, це захворювання — запалення жирової тканини. Ці запалені клітини спазмуються між собою, передавлюючи кровоносні судини. Тому інколи ми бачимо у дівчат ознаки варикозу. При цих ознаках спочатку потрібно розібратися із целюлітом, а потім починати лікувати варикоз.

В основному я зараз працюю з дівчатами по корекції фігури — я майстриня зі скульптурування тіла та обличчя.

— Ви практикуєте і креольський масаж з бамбуковими паличками? В чому його особливість?

— Це найпопулярніша техніка в антицелюлітному масажі. Правильні удари цими паличками створюють певні вібрації, під якими розщеплюються жирові клітини. При цій методиці майстер масажу чергує ударні та розгладжувальні вібраційні техніки, які залежать від стадії целюліту.

— В чому особливість масажу обличчя?

— Варто розрізняти косметичний масаж, який проводять косметологи, та скульптурування й лікування, яким займаюся я. Руками по правильних масажних лініях забираю відтік лімфи, скульптурую м’язи й буквально, ставлю їх на місце.

Особливість полягає у тому, що я рідко коли беру когось на масаж обличчя без масажу спини. Друге підборіддя, обвислі повіки — це результат спазму м’язів спини. Коли спазмуються м’язи шийно-комірцевого відділу, це дає своє навантаження на обличчя і м’язи опускаються.

Буває, що і зайвої ваги немає, а друге підборіддя — є. Неочікувано, але проблема у спині.

Тому хороший масаж обличчя починається з масажу шиї.

— Чи є сезонний масаж?

— Ні, він однаково важливий в будь-яку пору року. Восени, зазвичай буде загострення хронічних хвороб, гаймориту, наприклад.

До речі, так, навіть симптоми гаймориту можна полегшити за допомогою масажу обличчя. Адже правильними рухами можна зробити відтік гною з гайморових пазух і полегшити симптоми. Звичайно, проходити на масаж не можна при сильному запаленні та температурі тіла під 39 градусів.

Для осіннього сезону ще характерне запалення трійчастого нерва, коли “болить обличчя”, масаж теж допоможе.

Буває, всі ходять такі похмурі, з опущеними плечима та очима, бачать світ у сірому кольорі. А я питаю — може, просто треба прийти на масаж, аби світ став яскравішим?

Є люди, які не люблять масаж, але я переконана, що це ті, хто не потрапив до хорошого масажиста. Так, ця процедура буває болюча, неприємна, недешева, але результати того вартують.

— Чи потрібен масаж чоловікам, адже частіше все ж жінки ходять?

— Максимально потрібен. Чоловіки частіше ігнорують проблеми зі здоров’ям, чекаючи критичного моменту.

Тому я раджу його всім — і чоловікам, і жінкам, і дівчатам, і хлопцям, старим, молодим і дітям.

— А які масажі для дітей?

— Я раджу мінімум 2 рази на рік приводити дитину на загальний масаж тіла навесні та восени, аби не сформувався сколіоз, плоскостопія. Коли дитина йде у школу, то на спину відразу йде велике навантаження через постійне сидіння за партою, столом чи нубуком. У них паде зір, особливо, коли навчання в онлайні, вони мало рухаються, хоча треба навпаки, адже вони ростуть. Масаж діткам необхідний, аби зберегти й зір.

— Ви даєте безкоштовний масаж для волонтерів. Це ще актуально?

— Так, звичайно, приходьте! Завдяки цій послузі, я познайомилася з багатьома класними людьми нашого міста. Пригадую, що особливо багато людей було у квітні. Тоді до мене приходило багато волонтерів, котрі два місяці без сну та відпочинку працювали, і вже абсолютно втратили сили. Спочатку всі соромилися безкоштовно приходити, але ми придумали таку опцію, що суму за масаж можна перераховувати на ЗСУ, тому що туди донатити треба постійно.

Я рада допомогти й волонтерам, і воїнам ЗСУ. Зовсім не хочу брати від цих людей кошти, для мене важливо їм віддячити.

— Ваша порада — як завжди залишатися у ресурсі?

— Полюбити себе. Аби це зробити, треба реагувати на сигнали свого тіла, допомогти йому бути здоровим. Я теж була людиною, яка хотіла все і відразу, аж поки мене не поклали в лікарню від цієї перевтоми. Зупиніться на пів годинки, випийте каву, озирніться, цінуйте своїх близьких людей. Знайдіть те, що дійсно дасть задоволення у житті — кава, книжка, прогулянка з дитиною.

У цей важкий час важливо подумати про себе. Поки ти не даси собі ради, то не допоможеш й іншому. А зараз як ніколи треба допомагати та підтримувати одне одного.

Галина Гичка, Varosh

Фото: Каріна Асад

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