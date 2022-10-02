Як заощадити на опаленні взимку. Все, що треба знати про теплові насоси. Коментує Олександр Ціва, комерційний директор “Ліка-Комфорт”

Цьогоріч опалювальний сезон розпочався швидше, ніж зазвичай — холодна осінь внесла свої корективи. Тож питання — як і чим оплювати своє житло як ніколи актуальне.

Через війну росії проти України маємо врахувати можливі ризики — подорожчання газу, проблеми із його транспортуванням або ж його відсутність взагалі. Все частіше власники підприємств та приватних будинків обирають альтернативні джерела енергії.

Один з таких способів — використання теплових насосів. Основна їхня відмінність від всіх інших джерел тепла полягає у винятковій можливості використовувати енергію навколишнього середовища для опалення і нагрівання води.

Переваги такого методу опалення очевидні — енергетична безпека для будинку взимку, зручність у користуванні, швидка окупність та екологічність.

Про види теплових насосів, плюси та мінуси використання, особливості встановлення розповідає Олександр Ціва, комерційний директор компанії “Ліка Комфорт”, лідера ринку енергоефективного обладнання та теплових насосів на Закарпатті.

Теплові насоси з’явилися в українських домівках порівняно недавно. Але вони вже складають гідну конкуренцію звичайним газовим, електричним чи твердопаливним котлам завдяки тому, що вміють перетворювати безкоштовну енергію навколишнього середовища у теплову енергію у будинку. Це зовсім не “космічні технології”, як можна подумати, а цілком зрозумілий конструкт.

Будова та принцип дії теплового насоса

Будь-який тепловий насос складається з компресора і двох теплообмінників — конденсатора (гарячого теплообмінника) і випарника (холодного теплообмінника, який забирає теплоту з навколишнього середовища). Вся різниця типів теплових насосів проявляється саме в конструкціях теплообмінників, їх внутрішніх блоків.

Серед найпоширеніших — 2 види теплових насосів: “повітря-повітря” та “повітря-вода”. В першому випадку тепловий насос працює за принципом кондиціонера, який адаптований під низькі температури вуличного повітря, пояснює Олександр Ціва.

Основний елемент, який відповідає за віддачу тепла — це компресор або теплообмінник, який знаходиться у зовнішньому блоці теплового насоса. Різниця між цими двома видами тільки у будові внутрішнього блоку. Якщо у тепловому насосі “повітря-повітря” існує теплий фреон (речовина, яка виконує функцію перенесення тепла) і вентилятор, який видуває теплі повітряні маси, то у варіанті “повітря-вода” холодна вода нагрівається від теплого фреону у теплообміннику, а потім потрапляє у систему опалення.

— Чи можна використовувати для опалення звичайний кондиціонер?

— Так, його можна доукомплектувати. Але при цьому врахуйте, що впаде його клас енергозбереження. Тобто він буде працювати й нагрівати приміщення. Але час від часу “відпочиватиме” через надмірне навантаження та зміну температурного режиму, використовуючи електроенергію, але не даючи тепла. Як тимчасовий варіант підійде, але збільшаться витрати на електроенергію.

Переваги використання

— З усіх систем опалення це найбільш “просунута” технологія енергозбереження, — каже пан Олександр.

Екологічність. У теплових насосах не використовується ні газ, ні деревина, нічого не спалюється. Тепловий насос на 90% — енергоефективне обладнання, яке працює внаслідок використання поновлюваної енергії й частково електрики, яка потрібна для живлення.

Фінансова вигода. Залежить від об’єкта, який опалюється, та ціни на газ чи електрику у цей момент.

— Опалення завдяки тепловим насосам дуже вигідне для комерційних підприємств, пояснює Олександр. Адже ціна на газ виросла за останній рік у 3 або 4 рази. Тому на великих підприємствах — площею площею 500, 1000 і більше квадратних метрів — цей вид опалення швидко окупається. Звичайно, на початку потрібне капіталовкладення. Але, враховуючи ціну газу, окупність становить 5 років.

Витрати на придбання та встановлення теплового насоса загалом, трохи більші за кошти, витрачені на газову котельню чи інший вид опалення, враховуючи проєктування, придбання обладнання, приєднання, будівництво димоходу тощо. І такий розрахунок притаманний як багатоквартирним, так й індивідуальним будинкам.

Незалежне джерело опалення. Важливо, що зараз люди обирають для своїх домівок саме теплові насоси не тільки через фінансову вигоду, а й через прагнення убезпечити себе та завжди мати незалежне джерело тепла.

Зручність.

— Буває, що люди встановлюють опалення на дровах. В цьому випадку треба купляти їх щоразу, мати сухе місце, де їх зберігати та людину, яка стежить за тим, щоб тепло було завжди, — каже Олександр Ціва. — Тепловий насос працює автоматично: ви встановлюєте температуру і система сама її контролює.

Недоліки використання

— Оскільки зовнішні блоки мають вентилятори, вони шумлять. Тому наші монтажники обирають місце на стіні будинку, подалі від спальні, аби шум вночі не заважав власникам.

Також для декого недоліком може бути те, що це доволі автоматизовані системи, де все працює як годинник. Тому, якщо щось вийде із ладу, без спеціаліста буде важко розібратися.

Особливості встановлення

Складність встановлення залежить від ступеня готовності теплопункту на об’єкті. Іншими словами, вкомплектувати тепловим насосом новий будинок — простіше.

Підключення в наявну систему теж виконується, є безліч факторів, які враховуються за цих умов. Наприклад, бажано, щоб під тепловий насос був бак, де відбувається теплообмін. При газовій системі опалення це не передбачено, тож його треба встановлювати додатково.

— Теплові насоси орієнтовані в першу чергу на приватні будинки, де більша площа опалення. Річ у тому, що внутрішнє обладнання займає багато місця, тому ми облаштовуємо технічне приміщення — теплопункти. Для цього потрібна місткість на 200-250 літрів. Умовно, у квартирі потрібне місце для ще одного холодильника. У квартирі часто нема такого місця, балкон теж не завжди підійде, адже там може бути холодно.

— Ми вже такий варіант реалізовували, все працює чудово. Але власники мають бути готові до габаритів. Але зазначу, що у квартирі мале використання газу. Мала площа, та й сусіди, які опалюють сусідні стіни. Тому потрібно рахувати раціонально, чи є потреба встановлювати тепловий насос у квартиру 50 м кв., наприклад.

— Для нас завжди важливо враховувати інтерес та потребу замовника. Ми завжди питаємо, чому він хоче встановити тепловий насос, разом рахуємо, чи це раціонально робити.

— Якщо людина каже, що в неї дім під лісом і встановлений котел, але вона не хоче ходити на заготівлю дров, тоді вже радимося, як встановити.

— Як саме тепловий насос допомагає економити? Скільки конкретно людина заощадить за сезон?

— Це залежить від вартості газу та електроенергії в цей момент. Найбільша окупність для підприємств, де опалюється велика площа. Там окупність від 2 до 6 років залежно від площі. А у приватних — від 7 до 10 років.

— Коли краще почати встановлювати, аби не замерзнути взимку?

— Готуй сани влітку, а воза — взимку. З тепловим насосом так само. Пік припадає на середину жовтня, листопад, коли починається опалювальний сезон. Тоді роботи багато, тому краще встановлювати у серпні-вересні. Термін встановлення залежить від площі об’єкта. Якщо об’єкт підготовлений, то це 3-4 дні. Можна встановити й у грудні, але є питання, чи вистачить обладнання, чи будуть дозволяти погодні умови тощо.

— Вартість ваших теплових насосів коливаються від 20 до 200 тис. — в чому полягає така суттєва різниця?

— Перші — це простіші теплові насоси типу “повітря-повітря”, а другі — це великі системи типу “повітря-вода”. Це обладнання від фірм “Samsung” та “COOPER&HUNTER”. Теплові насоси від цих фірм себе гарно зарекомендували на ринку, клієнти задоволені якістю їх продукції.

Консультація щодо встановлення теплових насосів від “Ліка Комфорт” доступна за посиланням: https://lika.net.ua/ або за телефоном: +380 66 99 29 111.

— Наш менеджер з’ясує ваші потреби та проконсультує. При потребі менеджер напрямку може приїхати на об’єкт й дати пораду — чи треба встановлювати, якщо так — то консультує за ціною.

— Завдяки нашим експертам ви отримаєте тепло і затишок у домі чи офісі без зайвих обмежень.

На правах реклами

Гичка Галина, Varosh

Фото: Ксенія Пінзеник та з архіву “Ліка Комфорт”

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