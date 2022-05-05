Закарпатських волонтерів запрошують на виставу плейбек-театру

Плейбек-театр — це така форма сценічного мистецтва, в якому глядачі діляться своїми історіями, а актори перетворюють їх одразу на сценічне дійство.

На сцені театру ляльок “Бавка” буде грати збірна команда плейбекерів «Станція Уж». Актори з різних театрів Харкова та Дніпра зустрілись в Ужгороді під час війни – і об’єднались, щоб продовжувати ділитись теплом плейбеку. Їх виступи неповторні, бо актори разом з глядачами кожного разу створюють нову виставу, що складається з живих історій людей в залі – важливих та актуальних саме для цієї аудиторії.

Плейбек-театр – мистецтво, яке допомагає людям почути одне одного, відновити сили, зняти напругу, відчути єдність та тепло підтримки, що особливо важливо для всіх нас під час війни.

«Ми зіграли в Ужгороді вже 6 перформансів для людей, котрі переїхали сюди з різних міст, волонтерів, ужгородців, студентів, дітей і т.д. Звичайно, кожного разу звучали історії, пов’язані з війною, різні історії – не лише трагічні, але і смішні, і зворушливі… Цього разу ми запрошуємо поділитись історіями волонтерів. Через вас проходять історії багатьох людей, а ми хочемо почути та зіграти саме ваші історії. Доєднуйтесь до спільного створення нашої наступної вистави», — закликають плейбекери «Станції Уж».

Дата: субота, 7 травня, о 18:00

Місце: Закарпатський обласний академічний театр ляльок «Бавка».

Вхід вільний.



За інформацією ГО “Щасливі діти”