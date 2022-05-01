Вода «Сльози окупанта»: як створювався креативний бренд від закарпатських волонтерів

Воду пляшечках 0,5 л з закарпатським ведмедем впізнає чи не кожен. Це знамениті “Сльози окупанта”. Їх можна побачити на всіх волонтерських точках “Руху підтримки закарпатських військових”, відправляють на передову й у шпиталі. А всі вторговані кошти йдуть на забезпечення потреб військових.

До теми: Рух підтримки закарпатських військових: живий організм, який працює на перемогу

Цей проєкт Рух запустив ще у 2014 році. Тоді волонтери думали, яким чином можна креативно зібрати кошти на допомогу закарпатським військовим. Вирішили — продавати воду на ужгородському велозаїзді. І, аби це не були пляшки без назви, зробили голосування у мережі. Так з’явився бренд “Сльози сепаратиста”. На етикетці, яку розробив Олег Олашин, зображений «бойовий закарпатський ведмідь», символ 128 бригади, у захисному кристалику води.

Воду почали продавати в різних точках, а всі вторговані кошти йшли на закупівлю необхідного для наших військових на передовій.

Водичка стала справжнім хітом. Навіть російські пропагандистські ЗМІ у тому ж таки 2014 році зробили відеосюжет про те, що нібито ця вода реалізовується не на локальному волонтерському рівні, а на потужному серійному виробництві.

У 2022 році ця казка російських ЗМІ перетворилась на правду, як зазначає у відео координаторка руху Галина Ярцева. З початком війни 24 лютого, обсяги виробництва та продажу збільшилися.

Маркетингова компанія «MyProfi», яка вже другий рік працює з ТМ «Крайна» та переймається її маркетинговим супроводом, для початку погодила перше постачання води для підтримки цього проєкту на волонтерських засадах. Перші 200 пляшок без етикеток передали координатору цього напрямку Руху Євгену Цодікову, який вже самостійно організовував наліпки та реалізацію.

Та невдовзі ця разова допомога переросла у серійне виробництво. Операційна директорка компанії «А.М.В. Карпати» (потужності ТМ «Крайна»), Світлана Дев’ятовська активно підтримала таку ініціативу. Етикетка спочатку отримала ребрендинг як «Сльози окупанта», потім адаптувалась під технічні вимоги потужностей ТМ «Крайна» і запустилось налагоджене виробництво на безоплатній основі.

29 березня 2022 року на виробничих потужностях ТМ «Крайна» розлили першу партію води “Сльози окупанта”. ЇЇ відправили у шпиталі, адже вона лікує наших поранених, хлопцям на передову для підтримки бойового духу та дівчатам-волонтерам для продажу у торгових точках і збору коштів. Тут їх може придбати кожен охочий.

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Varosh