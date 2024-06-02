67 700 гривень на потреби ЗСУ зібрали в Ужгороді під час велозаїзду

Сьогодні в Ужгороді відбувся благодійний велозаїзд “Big City Ride”. Близько 500 учасників проїхалися вулицями міста у супроводі патрульної поліції.

Усі зібрані під час благодійного велозаїзду кошти, а це 67 700 гривень, передадуть ГО «Рух підтримки закарпатських військових».

Учасники могли взяти участь у лотереї, де головним призом став новенький велосипед — придбавши значок за 200 грн. Усі кошти від продажу значків стали внесками на збір для ЗСУ.

Організатори велозаїзду – велоспільнота Big City Ride за підтримки управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради, управління патрульної поліції Закарпатської області, ГУ ДСНС України в Закарпатській області та благодійників.

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Діана Тищенко, Varosh

Фото: Ужгородська міська рада

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