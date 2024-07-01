Свято для дітей на підтримку ЗСУ влаштували волонтери у Боздоському парку в Ужгороді

Рух підтримки закарпатських військових минулої неділі влаштував Свято для дітей у Боздоському парку. Впродовж дня для малечі проводили ігри-забавки та різноманітні майстер-класи, робили аквагрим та розігрували в безпрограшному лото можливість покататися на атракціонах.

Як розповіла для Varosh лідерка Руху підтримки закарпатських військових Галина Ярцева, волонтерська ятка працює у Боздоському парку у вихідні дні з кінця квітня. Тут відвідувачі можуть скуштувати хот-доги або пригоститися прохолоджувальними напоями. За час роботи ятки вдалося закумулювати 50 тис. гривень, які волонтери витратили на дрони для військових. А ідея влаштувати великий змістовний захід на локації виникла ще з моменту її запуску.

«Ми міркували про якісь додаткові активності, аби ятка була спроможна збирати серйозні донати. У задумі провести Свято для дітей нас підтримала «Активна громада», виділивши 5 тис. гривень. За ці кошти ми оздобили ятку і провели інформаційну кампанію. Також заручилися підтримкою Творчих волонтерів, щоб ефективно провести заплановані заходи та охопити різні вікові категорії – від зовсім маленьких діток до підлітків», – розповіла Галина Ярцева.

Впродовж дня на локації працювали 4 аквагримери. Розважальну програму для дітей проводила Агенція свят «Левеня». Також у межах свята відбулося 9 тематичних майстер-класів: діти, зокрема вчилися розписувати пряники, робити браслети з номером телефону, створювати об’ємні магніти, змішувати магічні коктейлі. Також на Святі можна було зробити фото на пам’ять з Псом Патроном та Янголом.

«Нас дуже підтримали підприємці, які працюють у Боздському парку, надавши нам для розіграшу велику кількість квитків на атракціони. Разом із іншими хорошими призами – сертифікатами у піцерію, торговий центр, різними хорошими іграшками – ми розігрували їх у безпрограшному лото», – сказала Галина Ярцева.

Завдяки усім активностям, що проводилися в парку, вдалося зібрати 28 700 гривень. Частину коштів волонтери використають для закупівлі необхідного для поранених захисників у медзакладах міста. Ще частина піде на оплату засобу РЕБ (радіоелектронна боротьба – ред.) для військових на фронті.

На майбутнє Рух підтримки закарпатських військових розглядає можливість проводити такі заходи регулярно. Утім, поки думають над тим, як адаптувати цю ідею в умовах нинішніх системних відключень світла. За словами Галини Ярцевою, аби встигнути до планового знеструмлення в неділю, волонтерки, відповідальні за приготування смаколиків для продажу у ятці, готували їх з четвертої ранку.

«Зараз великі виклики з електроенергією, для парку також. Коли немає світла, не працюють відповідно каруселі, є проблеми зі зв’язком. Разом із тим, у парку набагато легше переноситься спека: поки на вихідних в місті було спекотно, до нас люди прийшли. Для нас це свідчення того, що такі заходи варто продовжувати. Це треба ще й тому, щоби парк розвивався, щоб там було якомога більше дітей та дорослих. І щоб він міг жити мирним тихим життям і з користю для Збройних сил України», – сказала Галина Ярцева.

Принагідно вона подякувала усім, хто не оминає волонтерську ятку у Боздоському парку і заходить сюди по каву чи перекусити. При цьому проанонсувала, що незабаром ятку трохи модернізують та тестуватимуть новий для неї режим роботи – по 5 днів на тиждень.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Руху підтримки закарпатських військових у Фейбуці

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