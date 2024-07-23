Бойовий “Рій”: понад 400 дронів виготовив для захисників Рух підтримки закарпатських військових

«Ми офіційно перетнули позначку у 400 дронів! Дякуємо усім за підтримку і допомогу, крокуємо разом до перемоги», – повідомили днями у волонтерській організації Рух підтримки закарпатських військових.

Дрони волонтери організації почали виготовляти у грудні 2023 року. Комлектуючі до безпілотників закуповують із коштів, які вдається залучати під час волонтерських акцій. Це і щотижневі волонтерські чергування в супермаркетах міста, і креативні ярмарки, розіграші та безпрограшні лотереї, а також робота волонтерської ятки у Боздоському парку.

«5 грудня минулого року на дружній зустрічі з нагоди Дня волонтера ми вирішили спробувати збирати дрони самостійно, до цього ми їх для війська лише закуповували. На прохання нашого волонтера Віталія Сайфутдінова, який зараз воює, придбали кілька наборів комплектуючих, він зібрав перші дрони, і ми зрозуміли, що можемо надалі працювати в цьому напрямку», – розповів у коментарі Varosh волонтер Руху підтримки закарпатських військових Володимир Суран.

Аби сформувати групу, яка працюватиме над виготовленням дронів, шукали спеціалістів із волонтерського середовища, що знають на програмуванні. Залучали інженерів з багаторічним досвідом роботи та дипломованих випускників авіаційних інститутів. Паралельно збирали запити від військових підрозділів, яким допомагають – це і 33-тя бригада, і 63-тя, 68-ма, 42-га, 53-та та 128-ма закарпатська бригади, уточнив Володимир Суран:

«Пілоти, що працюють з дронами, передавали побажання щодо потрібної комплектації, адже від цього залежить їхня здатність виконувати завдання, які покладаються на підрозділ. Тестування дронів ми проводили на симуляторах і комп’ютерах. Складніші безпілотники з особливою комплектацією або відправляли на тренувальний центр підготовки пілотів, або самостійно тестували в умовах, максимально наближених до бойових, на військовому полігоні за домовленістю з територіальним центром комплектації та керівництвом полігону», – розповів Володимир Суран.

Якщо раніше волонтери збирали 7-дюймові дрони, то зараз перейшли на виготовлення 8-ми та 10-дюймових, адже завдання для пілотів ускладнилися – дрони потрібно запускати на більшу відстань і з більшою вагою.

Усі створені Рухом дрони демонструють відмінні результати і отримують схвальні відгуки від військових, каже Володимир Суран: «Ми працюємо якісно, тому наші дрони – це 100-відсотковий зліт і політ. Військові вже навіть при отриманні не проводять тестування, бо знають, що наш дрон можна одразу споряджати та відправляти виконувати бойове завдання».

За 1 раз на військові підрозділи Рух відправляє не менше 10 зібраних і протестованих дронів. Утім, запитів волонтери отримують чи не вп’ятеро більше, аніж можуть забезпечити. Група інженерів хоч і здатна фізично виготовляти набагато більше дронів, але вимушена спиратися на наявні фінансові можливості.

«Дуже складно тими способами, якими ми користуємося, залучити потрібне фінансування. Креативні заходи та ідеї, що їх генерують волонтери, відбирають багато сил та часу. А донатів від підприємців, організацій у нас мало. Тож ми б хотіли донести їм і переконати у тому, що ми працюємо відповідально, наші дрони якісні, перевірені часом і на практиці», – сказав Володимир Суран.

Реквізити для тих, хто хоче фінансово допомогти групі з виготоволення дронів Руху підтримки закарпатських військових:

Найменування отримувача: ГО РПЗВ – УЖГОРОД

Код отримувача: 44782263

Рахунок отримувача: UA453052990000026003023605891

Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Картка: 4246001030438224.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Руху підтримки закарпатських військових у Фейбуці

Титульне фото: Суспільне Ужгород. На фото: Володимир Суран

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