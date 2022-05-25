У четвер у “Бульці” відбудеться зустріч з Ольгою Гатнер

На початку травня в Ужгороді відкрилася перша пральня-кав’ярня “Булька”, яка органічно поєднала в собі два кардинально різні напрями роботи.

“Булька” складається з двох просторів – один для фізичних потреб, інший – для духовних. Тобто, крім того, що люди отримують чисту та свіжу білизну, вони мають можливість спілкуватись між собою, проводити час зі своїми дітьми та розвиватись.

Віталій Дячук, комунікаційний менеджер проєкту, каже:

— Онлайн-навчання позбавило школярів живого спілкування. Тож зусиллями наших волонтерів ми почали щопонеділка проводити для дітей уроки української мови в ігровій формі, а вихідними — майстер-класи для розвитку творчих здібностей.

— Для дорослих же започаткували бесіди з потрібними людьми. Зустрічі відбувають щочетверга. Вже спілкувались із духовенством — отець Владислав Ігнатишин розповідав про природу брехні та як їй протистояти в сьогоднішніх умовах. А сімейний психолог Наталя Боднар спілкувалась про те, як зберігати родинне тепло, міцні зв’язки з дітьми під час війни.

На черзі — розмова з Ольгою Гатнер. Вона розповість, чому розповідати казки дітям в час війни — важливо. Також вона поділиться досвідом створення власних творів та почитає найменшим відвідувачам найкращі казки зі свого каналу.

Локація: Перша пральня-кав‘ярня Булька (пл. Богдана Хмельницького, 19)

Дата і час: четвер, 26 травня, 19:00.

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Varosh

Головне фото зі сторінки Ольги Гатнер