Перша пральня-кав’ярня: в Ужгороді стартував благодійний проєкт від Карітас

У понеділок, 2 травня, в Ужгороді відкрили унікальний для міста заклад, який поєднав кардинально різні напрямки. Перша пральня-кав’ярня “Булька” покликана допомогти вимушеним переселенцям та потребуючим із пранням їхніх речей першої необхідності.

Допомагати пропонують із закарпатським колоритом — пригощаючи смачною закарпатською кавою та випічкою. А ще тут є простір для дітей.

Ініціатором проєкту став отець Мирослав Русин, голова благодійної організації БФ “КАРІТАС-CARITAS” Мукачівської греко-католицької єпархії.

За його словами, ідея народилась із початком військових дій в Україні, коли Закарпаття прийняло тисячі українців, які змушені були покинути свої домівки через небезпеку.

— Ми з друзями відвідували людей в місцях їх поселення — школах, спортзалах, освітніх центрах — і побачили, що є велика потреба в пранні постільної білизни. Люди перебували тут тиждень-два-три і ця проблема накопичувалась.

Як зазначив отець Мирослав, волонтери, закривають цю потребу, беручи прання на себе, однак вони банально не встигають ці речі сушити і люди змушені чекати по кілька днів.

— Ми допомагаємо людям в короткий час ці речі випрати, посушити та, за можливості, попрасувати. Передусім ідея виникла щодо пральні, однак пізніше, завдяки друзям, ми додали до неї кав’ярню з простором для батьків і дітей. Ми пропонуємо їм почекати прання у нас із комфортом, провівши час за розмовою. Так ми глибше зможемо відчути їхні проблеми і турботи. Тобто — це цілий майданчик, покликаний зробити життя тих, хто приїхав до нас, трішки комфортнішим.

Пані Ольга з дітьми приїхали з Енергодару, місто перебуває в окупації. За її словами, питання прання речей стало актуальним у перші дні після переїзду.

— Місто окуповане і стало лячно знаходитись там із дітьми. Тому ми зібрались та переїхали сюди. Дуже гарна ідея і дуже зручно — можна прийти попити кави, поки виперуться речі.

Як працюватиме пральня-кав’ярня Булька

Вимушені переселенці та містяни, які мають таку потребу, можуть принести для прання базові повсякденні речі, зокрема постільну білизну.

Попередньо білизну варто посортувати за типом тканини та кольором.

Час очікування — близько години.

У пральні речі виперуть, висушать та, за можливості, попрасують.

Очікування замовлення можна провести з приємністю у кав’ярні з великим ігровим простором для дітей.

Також у закладі проводитимуть активності для дітей вимушених переселенців та вихованців БФ “Карітас”, зокрема EnglishSpeakingClub, заняття з психологами тощо.

Графік роботи та адреса:

Пральня — понеділок-п’ятниця, 9:00-17:00.

Кав’ярня —щодня, 9:00-21:00 та в неділю — з 13:00 до 21:00.

Адреса: м. Ужгород, пл. Богдана Хмельницького, 19.

Віталій Дячук, Varosh

Фото: Наталія Боднар