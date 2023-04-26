Тихі наслідки війни. Як музикант Василь Лютий живе з порушенням слуху після поранення

Музикант Василь Лютий у листопаді 2022 року отримав поранення під час боїв поблизу Бахмута. Тоді Василя контузило, внаслідок чого він частково втратив слух.

Василь Лютий — бандурист, композитор, рок-музикант. Після 24 лютого 2022 року він вирішив доєднатися до лав Української добровольчої армії. Пізніше перейшов на службу до 23 окремого батальйону спеціального призначення 1-ої Окремої Президентської Бригади імені Богдана Хмельницького.

Через поранення Василю загрожувала повна втрата слуху. У такому разі він не зміг би повернутися ані до цивільної професії, ані до військового життя. Після лікування слух вдалося частково зберегти, але повністю відновити його неможливо. Наразі Василю доводиться носити слуховий апарат і вчитися чути по-новому.

Василь мав і тактичні навушники, і тактичні беруші, однак, коли почався бій, у нього не було часу вдягати амуніцію. Василь відкрив вогонь з протитанкового гранатомета, після чого відчув, як знижується його слух.

Ще три дні після того Василь лишався на полі бою. Перебуваючи в постійному шумі вибухів і пострілів, він почав помічати, що ще більше втрачає слух. Василь марнував час.

«Я втратив два тижні, перш ніж почати лікування. Якби мене одразу евакуювали та взялися за правильне лікування, то було б більше шансів», – розповідає Василь.

У військовому шпиталі йому вперше обстежили слух. Не отримавши там бажаного результату, Василь звернувся до Інституту отоларингології в Києві та почав детально вивчати дослідження про свою травму самостійно.

Лікарі зазначили, що він отримав акубаротравму. Це пошкодження внутрішньої частини органу слуху від впливу високоінтенсивних звуків, які супроводжуються ударною хвилею. Внаслідок неї не обов’язково виникають механічні ураження органів слуху. Зокрема, у Василя пошкоджений саме вушний нерв, оперування якого, як повідомили йому лікарі, наразі не практикується у світі.

На відміну від акубаротравми, акустична травма виникає вже внаслідок впливу звуку з високим рівнем децибел. Небезпечним може бути тривалий вплив шуму вище 80 дБ (як на концерті рок-музики) або гучний одиничний звук із показником понад 120 дБ (наприклад, вибух снаряду). Єдиним надійним захистом від таких звуків є саме спеціальні тактичні навушники та беруші, які Василь не встиг вдягнути перед виконанням бойового завдання.

У посібнику «Клінічні рекомендації CPG» від Joint Trauma System Центру Міністерства оборони США зазначено, що якщо слух не відновлюється протягом 72 годин після акустичної травми, потрібно перевірити слух та зробити аудіограму. Бійцям зі зниженням слуху бажано уникати середовища із небезпечним рівнем шуму та залишатися на базі, за можливості.

В Україні для лікування акубаротравми проводять реконструкцію барабанної перетинки, кисневу терапію, призначають гормональні препарати тощо. Якщо лікування не дає результату, як у випадку Василя, підбирають спеціальні пристрої, які дають можливість краще чути.

Директорка медичного центру «СУВАГ» Лариса Савчук пояснила, що різні види травм органів слуху дійсно поширені серед військовослужбовців під час війни. Загальної статистики останнього року вона не має, але переконує, що такі клієнти з’являються постійно. Зокрема, їхнє підприємство направило понад 50 військовослужбовців до медичного центру «Фабрика слуху». Там вони змогли отримати безкоштовно слухові апарати, які передали люди на благодійність.

«Звісно, до нас звертаються військові, які отримали акустичні травми. Як правило, у них акутравма – це незворотна втрата слуху, тому ми перевіряємо бійцям слух та допомагаємо вибрати слухові апарати чи кохлеарні імпланти», – пояснює Лариса Савчук.

«У мене пошкоджений нерв, тому вибору не було. Такі операції наразі не практикують у світі. Як сказав один з лікарів, коли погано із зором, беруть окуляри, а коли зі слухом – слухові апарати. Я погодився, але наполіг все ж таки на лікуванні, щоб повернути хоч якийсь відсоток слуху», — говорить Василь.

Для збереження слуху лікарі радять Василю уникати середовища із небезпечним рівнем шуму та зменшити напругу нервової системи. Покращувати здатність чути допомагають слухові апарати. Зараз Василь вже не відчуває великого дискомфорту від них, але вдалі для себе пристрої обрав не одразу. Оптимальний для себе варіант Василю порекомендувала мама хлопчика з вродженим порушенням слуху.

«Вона сама відгукнулася, коли дізналася про проблему. Ніби, апарати всі схожі, але звуки вони відтворюють по-різному. Можливо, це все індивідуально. Для себе я провів аналогію з музичними інструментами: хтось обирає одну фірму, а хтось іншу. Добре, що є вибір. Я щасливий, що мені дали таку добру пораду», – пригадав свій шлях пошуків Василь.

Безкоштовні консультації щодо захисту, збереження та відновлення слуху можна отримати від Громадської організації «Відчуй» у межах їхньої авторської слушної кампанії «Чуєш? Плюс. Плюс». Якщо лікування акутравми не допомагає, вони радять якомога раніше підібрати слуховий апарат. Після цього військовим зі слуховими протезами пропонують індивідуальний супровід, під час якого психологи та педагоги ГО «Відчуй» навчають сприймати звуки в слухових апаратах.

Крім того, вони проводять збори коштів на закупівлю індивідуальних тактичних звукових фільтрів для захисту органів слуху українських військових.

«Першу партію звукових фільтрів, більше двох тисяч вже відправили в гарячі точки бійцям з 16 військових частин. Ми витратили на неї приблизно 2 мільйони гривень. Зараз активно збираємо гроші на наступну партію. Також наразі в нашому Консультаційному центрі інтенсивну реабілітацію проходять більше двадцяти військових», – розповіла Олена Порядіна, проєктна менеджерка кампанії «Чуєш? Плюс. Плюс».

Перебуваючи вдома на лікуванні, Василь вже трохи займається музикою та вчиться слухати по-новому. Порівняти нове звучання ні з чим не може: каже, що поки чує все глухо та часом нерозбірливо, але вірить у кращий результат. Спочатку він взагалі не розрізняв деякі звуки, особливо під час гри на музичних інструментах. Колективні виступи досі даються йому складно, але допомагають звикнути до слухових апаратів.

Після реабілітації музикант планує повернутися до війська і вже вирішує, де саме найкраще зможе себе там реалізувати. Василь порадився з лікарями та дізнався, як йому краще уникати впливу гучних звуків, щоб залишатися зі слухом і бути корисним у війську. Розповідає, що постійно знаходиться в темі війни, спілкується з бойовими товаришами.

«Я сиджу в нашому чаті військових, бачу кількість втрат, і стає тяжко, — розповідає Василь. — Особливо від усвідомлення того, що про війну попереджали навіть 30 років тому. Ще тоді казали про необхідність відмовитися від усього московського, але ніхто не слухав. Тепер маємо такий кривавий результат: ми розплачуємося кров’ю ні в чому невинних людей».

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Звернутися до ГО “Відчуй” можна за телефоном +38 (063) 722 32 20, за адресою місто Київ, проспект Академіка Глушкова 1, будівля 60 (ВДНГ), або написавши листа на Е-mail: plusplus@vidchui.org.

Дізнатися про алгоритм дій бійця від моменту евакуації до встановлення групи інвалідності допоможе також інтернет-платформа «Правовий навігатор для поранених військових», який створила Громадська організація «Принцип» у партнерстві з агентством «FEDORIV». Там зібрана актуальна інформація про права військовослужбовців на отримання медичних послуг, необхідні документи, виплати, процедуру проходження ВЛК тощо.

Поліна Заболотна для Varosh

Фото з архіву Василя Лютого, а також зі сторінок ГО “Відчуй” та “Фабрики слуху” у Facebook

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