ТВУ: креативний тил Ужгорода

16 березня в Ужгороді стало на одну креативну волонтерську родину більше. Чим займаються, кому допомагають та про що звітують — розповідають члени ТВУ.

«Творчі волонтери Ужгород» або скорочено ТВУ – це волонтерська ініціатива небайдужих людей, створена аби допомогти дітям, які через війну покинули свій дім. Волонтери допомагають діткам пережити цей складний період з позитивними емоціями, не дозволити війні забрати їх дитинство, а також інтегрувати їх в життя у новому місті та знайти друзів.

— Ми хочемо, щоб ці діти виросли щасливими, вільними людьми, які люблять свою країну та впевнені, що кожен її куточок – це дім і рідна земля, — кажуть волонтери.

Співзасновниця ініціативи, Юлія Дуб — ужгородка, яка мешкала у Києві:

— До початку війни я намагалася розвивати власну справу, навчалася в автошколі й планувала садити квіти на клумбах весною. А 7 березня приїхала в Ужгород і намагалася долучатися до різних волонтерських ініціатив, аж поки не сформувалася команда ТВУ. Тепер волонтерство тут — моє основне заняття. Я шукаю для нас різні можливості, проводжу майстер-класи для дітей та допомагаю, де і чим можу. Мені дуже хочеться, щоб ми в тилу залишалися ресурсом для тих, хто цього потребує.

Спершу ініціатива починалася з кількох людей, які окремо волонтерили у різних локаціях, де займалися з дітьми вимушених переселенців. Різні майстер-класи проводилися в спортзалі кафе «Smagolino», творчих центрах «Щастя» та «Крила», мовній школі «Real life English», в дитячій локації «Дельфіну». Потім додалися екскурсії в ботанічний сад УжНУ. Різними матеріалами для занять допомагали містяни, усе необхідне знаходилося дуже швидко.

Так почала формуватися команда, члени якої відповідали за ті чи інші напрямки роботи. Оскільки кількість волонтерів зростала, виникла потреба мати власну локацію для занять з дітьми. Керівництво Ужгородського національного університету підтримало ініціативу та дозволило використовувати 26 аудиторію на факультеті історії та міжнародних відносин (пл. Народна, 3).

— Так з’явився наш, як ми його любимо називати “штабік” і навколо нього сформувалася крута і сильна команда волонтерів, яка складається, як з місцевих мешканців, так і гостей міста, — згадує Юлія.

З 12 квітня ТВУ почали щодня проводити творчі заняття та майстер-класи для дітей та молоді.

Навколо “штабіка” почали формуватися зв’язки та партнерства. Так ТВУ вдалося залучити до співпраці УжНУ, різні творчі центри Ужгорода, виробника настільних ігор для дітей «Vladi Toys», мережу магазинів дитячих товарів «Антошка», організацію свят «Левеня», громадські організації «Щасливі діти» та «Активна громада Закарпаття», Волонтерський штаб «Совине Гніздо», Рух підтримки закарпатських військових, постачальника води «Аква-Карпати», фермерське господарство «Коник», коваль Петро Гергардт та багатьох містян, які постійно підтримують нашу роботу.

Волонтери ТВУ мають свої історії за плечима, але кожен вкладає свій час і ресурс для спільної мети.

Вікторія Шевченко (м. Бровари):

— Я дуже довго працювала у логістиці, проте рутинна робота спонукала мене поринути у творчість. Так я стала художницею-ілюстраторкою. З початком війни доля привела мене до Ужгорода. Я намагалась долучитись до різних сфер, де були потрібні волонтери, але з часом вирішила, що треба допомагати тим, що в мене найкраще виходить – творчістю.

У нашому волонтерському «штабіку» я навчаю діток малюванню, ліпленню з пластиліну, аплікації, виготовленню чарівних прикрас, проводжу екскурсії до Ботанічного саду. Також допомагаю по графічному дизайну для нашої команди та беру участь у благодійних ярмарках.

Анна Стріляна (м.Харків):

— До війни займалась фрилансом — графічний дизайн та ілюстрації, розпис на тканині (кастомізація одягу), художній розпис в інтер’єрі.

В Ужгороді приїхала 4 березня, почала волонтерити в кафе “Дельфін”. До “Творчих волонтерів Ужгорода” долучилася, коли побачила повідомлення в пабліку на телеграмі, тоді зрозуміла, що це саме те, що я і шукала!

Я займаюсь із дітками образотворчим та декоративно-прикладним мистецтвом: малювання, розмальовки, аплікація, ліплення з пластиліну, картина з круп, різноманітний декор тощо.

Валерія Сабо (м. Ужгород):

— Я випускниця 11 класу. Ще 23 лютого готувалась до екзаменів і планувала вступити до університету, майже кожного дня займалась танцями й вивчала англійську мову. З перших днів війни волонтерю. Зараз я допомагаю дітям з вивченням англійської мови.

До Дня вишиванки 19 травня волонтери теж підійшли творчо — разом з дітками зробили орнамент просто на паркані міської дитячої лікарні. Вона уже стала чудовою фотозоною для багатьох людей, що дуже тішить організаторів.

Волонтери підготували Звіт ТВУ у цифрах про свою роботу протягом 2-х місяців.

Провели 152 майстер-класів, занять, екскурсій (інформація на 17 травня), а також 3 масових заходи – «Паркові розваги», на які прийшло понад 100 дітей, благодійний ярмарок на « Uzhhrod plants market », а також дитячу творчу локацію у рамках «Марафону 128 «Музика на шапку»;

11.635грн – зібрали на потреби військових;

близько 260 квіток у чашці посаджено з дітьми на майстер-класах;

219 ляльок з ниток зв ’ язано для інсталяції “Маленькі янголи України”;

на заходах було більше ніж 1000 дітей (збірна інформація з усіх активностей);

працює близько 25 волонтерів (дехто уже поїхав, а хтось тільки долучився).

Зараз у ТВУ проходять заняття з ботаніки, образотворчого мистецтва, різноманітного рукоділля, навчання англійської мови, веселі експерименти, сучасна дитяча творчість, казкотерапія та багато іншого.

Усі вироби діти забирають з собою або залишають для благодійних розпродажів на потреби військових.

Долучитися до активностей та слідкувати за анонсами можна через сторінки у соцмережах:

Фото до звіту можна переглянути тут.

Varosh