Бігати заради України: як Андрій Кирилюк щодня долає півмарафон

Війна змінила нас – наші звички, плани та навіть погляди. Як повертати контроль у своє життя та не зраджувати корисним речам?

В мирний час щоденні півмарафони були для менеджера Андрія Кирилюка звичкою. Він бігав, щоб знімати стрес та для загального покращення роботи організму.

— Перші дні війни було дуже складно знайти хоч якусь мотивацію продовжувати. Тіло і голова жили окремо, я не розумів чи біжу, чи йду, чи зможу дістатися потрібної точки…

З перших днів війни Андрій також допомагав вимушеним переселенцям, тому час на пробіжку з‘являвся тільки пізно ввечері. Оскільки стадіони вночі закриті, то чоловік вирішив поєднати потрібне з корисним — кілька днів проводив нічні бігові патрулювання, шукав підозрілих осіб. Якось змусив хлопців прибрати за собою смітники, які вони перекинули на його очах.

Але одного разу бігуна зупинили поліціянти з автоматами, які чергували на території. Звичайно ж, розпитали, що він тут робить пізно вночі, тож Андрій вирішив більше не додавати зайвої роботи нашим захисникам і бігові патрулювання скасував.

Наразі чоловік вже 312 днів поспіль пробігає не менше 21,1 км щодня. За цей час подолано 6 815 км за 561 годину. 80% забігів відбулись на ужгородському стадіоні «Авангард».

— Спочатку таким чином я намагався допомогти онкохворій дівчинці з Ужгорода, просив друзів у соцмережах фінансово підтримати її родину. Після початку війни всі мої забіги були присвячені підтримці морального духу українців в цей важкий для нашої держави час.

Найпопулярніший у світі мобільний додаток Strava зробив спеціально для цього карту маршруту в кольорах українського прапора. Наразі дійсний рекорд Гіннеса значно менший, але офіційна реєстрація нового досягнення коштує забагато, тому Андрій поки не може уявити, що його рекорд колись зареєструють.

Планів закінчувати цю серію наразі нема. Андрій дуже хочеться, якщо це буде можливо, продовжити серію півмарафонів до нашої перемоги.

Varosh