Жіночий клуб “Натхненна”: простір для підтримки та відпочинку створили в Ужгороді

“Натхненну” створила група подруг, які вже багато років дуже тісно дружать. Передусім – для взаємної підтримки більшого кола жінок: комусь для душевних розмов, комусь для допомоги в самореалізації. Зустрічі бувають різного плану: вечірні, затишні, зі смаколиками, де жінки спілкуються на ту чи іншу тему, або ранкові в Боздоському парку, з йогою та легкими перекусами.

— Виникла ідея досить спонтанно, — розповіла Varosh ініціаторка створення клубу Ольга Павлова. — У нас є таке незмінне коло подруг і ми дуже часто говоримо: “Як класно, що ми одна в одної є!”. Що ми можемо підтримувати одна одну в проблемах чи радощах, спитати поради чи просто прогулятися разом, вийти на каву. І впродовж багатьох років уже це настільки сильне середовище підтримки, передусім безпечне, що зараз це масштабувалося і вилилося в цей жіночий клуб. Психологиня Олена Пітух розповіла нам, що жінка по-справжньому розкривається і зростає виключно у жіночому колі.

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Жінки клубу вже збиралися на зустрічі на тему стилю, одягу, проводжали літо на березі Ужа зі смаколиками, говорили про те, як реалізовувати мрії.

Але якою б не була тема зустрічі, каже Ольга Павлова, більшість часу іде просто на те, аби поговорити і виговоритися. Тут зав’язується нова дружба, нові партнерства, і це дуже потужний соціальний ефект.

— Дуже важливо для нас, щоб кожна жінка була впевнена в безпечності нашого середовища. Щоб знала: все, що вона сюди принесе – свій біль, тривоги, вагання – нікуди звідси не вийде. В нас нема жодних вимог до жінок, які хочуть до нас потрапити. Ми відкриті абсолютно для всіх, різного віку, тому що кожній з нас є що дати одна одній. Ця сила та енергетика справжньої жіночої підтримки, самореалізації настільки потужна, що ми запрошуємо жінок долучатися до нас, — каже ініціаторка створення “Натхненної”.

Varosh,

Фото “Натхненна”

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