Пов’язані в очікуванні та рукоділлі: новий проєкт для жінок, що чекають близьких з війни

Спільноту людей, які мають досвід очікування, планують поєднати спільною ініціативою “Пов’язані” створили дві ужгородки — Тетяна Матвійчук та Тетяна Аллахвердієва. Проєкт покликаний об’єднати і підтримувати людей, які чекають на рідних, близьких людей з війни — чоловіків, коханих, батьків, синів, подруг — розповіла Varosh Тетяна Матвійчук.

— Це емоційно дуже складно переживати, особливо, якщо в твоєму оточенні немає інших людей, які чекають на близьку людну, — пояснила вона. — Тому виникла ідея єднання через ткацтво. Ідея полягає в тому, аби зробити спільне полотно, велику ковдру з різних клаптиків: плетених, вишитих, макраме, витканих, виконаних у будь-якій техніці. Просто своїми руками передати свою історію. Таких клаптиків, таких історій може бути, і є, дуже багато, і основна ідея наша — показати, що ти не сам, я знаю, як це.

Зрештою, готове полотно жінки планують використати як можливий лот на одному з благодійних аукціонів для допомоги ЗСУ, або як експонат у приватних музеях, виставках і нагадуватиме про людей, які чекають на близьких з війни.

Наразі участь у проєкті зголосилися взяли 11 жінок. Зі слів Тетяни Матвійчук, реєстрація відкрита і всі охочі можуть заповнити лист, щоб взяти участь у проєкті “Пов’язані”.

Varosh.

Фото: Дарія Гецко

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