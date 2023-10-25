Жіночі купе з’являться ще в чотирьох потягах у напрямку Закарпаття

Укрзалізниця масштабує пілотний проєкт жіночих купе у пасажирських потягах. З 15 листопада вони з’являться ще на 4 маршрутах, — повідомляють в Укрзалізниці.

Вони будуть доступними в потягах:

№17/18 Харків – Ужгород;

№29/30 Київ – Ужгород;

№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№26/236 Одеса – Рахів.

Купити квитки на них можна буде в застосунку Укрзалізниці вже з 27 жовтня. Місця відповідно маркуватимуться в застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита тільки жінкам та дітям до 5 років включно. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.

“У середньому такі купе заповнюються на 93%. За 4 місяці ми реалізували вже 25 тис. квитків. Тому, як і обіцяли, збільшуємо кількість поїздів, де буде доступна ця послуга. Обирали «довгі» рейси, де подорожує багато жінок із дітьми, а також підключили до проєкту нові напрямки: Одесу, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Рахів», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

З літа 2023 року жіночі купе функціонують у 4 пасажирських поїздах: №81/82 Київ – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець, №75/76 Київ – Кривий Ріг, №15/16 Харків – Ясіня.

Нагадаємо, рішення запровадити жіночі купе було зумовлене петицією, яка 15 травня була зареєстрована на сайті Кабінету міністрів. У ній було прохання до АТ “Укрзалізниця” зробити окремий вагон для жінок та чоловіків у потягах, які їдуть довше 6 годин. Петицію підтримали ГО “Дівчата”, спільнота “Жіноцтво”. За кілька днів петиція набрала понад 23 тисячі голосів при необхідних 25.

Varosh, за інформацією Укрзалізниці

Фото ілюстративне

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