“Жіночі купе”: Укрзалізниця планує тестування пропозиції

Жіночі купе буде запроваджено в експериментальному режимі на декількох обраних маршрутах далекого сполучення, пасажири яких проводили в дорозі багато часу. Про це повідомляє Укрзалізниця на офіційному сайті.

Таке рішення зумовлене петицією, яка 15 травня була зареєстрована на сайті Кабінету міністрів. У ній було прохання до АТ “Укрзалізниця” зробити окремий вагон для жінок та чоловіків у потягах, які їдуть довше 6 годин. Петицію підтримали ГО “Дівчата”, спільнота “Жіноцтво”. За кілька днів петиція набрала понад 23 тисячі голосів при необхідних 25.

«Безпека українців — незалежно від гендеру — є нашим фундаментальним пріоритетом, особливо в період повномасштабної війни. …Поточне рішення залізниці — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане “пілот” з жіночими купе. Ми тестуватимемо їх упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями приймемо рішення щодо масштабування. Це буде залежати від реального попиту та відгуків», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

На першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через власний мобільний застосунок Укрзалізниці, — кажуть в Укрзалізниці.

Varosh,

Фото ілюстративне

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