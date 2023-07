Заштукатурений напис на географічному центрі Європи в Діловому на Закарпатті відреставрували

Більше місяця через дощову погоду працював над відновленням історичного напису на стелі, що позначає географічний центр Європи, студент-магістр Львівської політехніки Володимир Козурак. Каже, для того, щоб якісно відновити напис, зняв 5-8 шарів цементу, штукатурки та фарби.

В Україні заштукатурили історичний напис на географічному центрі Європи в рамках благоустрою

— Сам пам’ятник був двічі штукатурений, вперше це могло бути десь у середині 20 століття, — розповів вн Varosh. — Проблема була в тому, що цементний розчин дуже важко відходить і почав сипатися найнижчий шар, тиньк, і відповідно, шар фарби, який був на пам’ятнику, почав осипатися. Але через те, що літери були висічені на самому камені, то по засічках можна було відтворити сам напис. Тобто це була реновація напису, за фотографіями. А самі літери з кожним разом просто поновлювали тільки фарбою, без нового висічення.

Пам’ятник, за словами Володимира, поновлювали багато разів. На роботу йому виділили близько 2 тижнів, однак через те, що необхідно було відновити сам напис і через часті дощі і високу вологу роботи затягнулися.

Реставрацію іконостасу завершили в греко-католицькому Кафедральному соборі

— Найважче було зняти шар цементу з сіткою, яким покрили пам’ятник, бо частину напису було збито і сам клей був приклеєний до самого каменя і навіть залишків літер не було зовсім. Цікаво, що в первинному варіанті літери були чорні, і тільки з часом їх написали золотою фарбою. Та й сам знак спочатку був ніжно блакитного кольору, відтінок цей з роками змінювався і поновлювався в інших тонах. Я взяв пробу оригінального кольору і по ньому замішав потрібний колір. І сам пам’ятник виглядає тепер так, як виглядав у 1887 році. Тільки літери золоті, а не чорні. Тепер все грамотно з точки зору реставрації.

Роботу Володимир виконував сам, час від часу консультуючись зі своїми викладачами.

Нагадаємо, географічний знак центру Європи заштукатурили комунальні служби у жовтні минулого рок. Зробили це в рамках благоустрою. На встановленому знаку був напис латиною:

“Locus Perennis



Delicentissime cum libella librationes quae est in Austria et Hungaria confectacum mensura gradum meridionalum et paralleloumierum Europeum.

MD CCC LXXXVII”

В перекладі вислів звучить так: “Це постійне, точне вічне місце, визначене спеціальним апаратом, виготовленим в Австро-Угорщині, в Європейській системі широт і довгот у 1887 році”.

Varosh

Фото: Володимира Козурака

