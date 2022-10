В Україні заштукатурили історичний напис на географічному центрі Європи в рамках благоустрою

На Рахівщині, ймовірно, в ході осінніх робіт із благоустрою покращили географічний знак центру Європи. Про це написала на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук журналістка Тетяна Когутич:

“Багато з вас мають фотки біля нього – я ще зі школи. Так от, в ході покращення зі знаку в Діловому пропали золоті літери латиною. Їх зафарбували!”, – написала вона і додала світлину, яка це ілюструє.

Географічний центр Європи знаходиться біля села Ділове Рахівського району. Пам’ятний кам’яний знак там встановили географи з Імператорсько-Королівського військово-географічного інституту у Відні: у 1885-1887 роках вони виконували геодезичні дослідження для запланованого будівництва залізниці між Раховом і Сиготом.

На встановленому знаку був напис латиною:

“Locus Perennis



Delicentissime cum libella librationes quae est in Austria et Hungaria confectacum mensura gradum meridionalum et paralleloumierum Europeum.

MD CCC LXXXVII”

В перекладі вислів звучить так: “Це постійне, точне вічне місце, визначене спеціальним апаратом, виготовленим в Австро-Угорщині, в Європейській системі широт і довгот у 1887 році”.

Після того, як Тетяна Когутич опублікувала цей допис, їй зателефонував художник, якому Рахівська міськрада замовила роботи з поновлення надпису латиною на географічному знаку.

“Художник, якому міськрада пропонувала перемалювати латинські букви, наразі відмовився виконати замовлення – бо це неможливо. Спочатку треба відновити старий австро-угорський напис латиною, заштукатурений сучасниками.

Тому все ж чекаємо тепер реакцію КБЗ та Рахівської міськради – але все ж віримо, що таки відновлять”, – написала Тетяна Когутич.

За кілька годин на ситуацію відреагував голова Закарпатської ОВА Віктор Микита: “Коментувати доцільність та правомірність таких дій навіть не буду. Підрозділ ОВА, котрий відповідає за охорону культурної спадщини, вже займається цим питанням”.

Також він зазначив, що самоврядування, в зоні відповідальності якого перебуває ця пам’ятка, вже планує заходи з відновлення.

Varosh

Фото: Сергій Прокоп, Raimond Spekking