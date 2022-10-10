Заклади освіти переходять на дистанційне навчання до кінця тижня, — Шкарлет

На нараді з міністром освіти і науки Сергієм Шкарлетом прийняли рішення про переведення всіх навчальних закладів країни на дистанційну форму навчання. Попередньо до кінця цього тижня.

Директор департаменту освіти і науки Закарпатської ОВА Мар’яна Марусинець сказала Varosh, що наразі всі навчальні заклади перевели на технології дистанційного навчання.

— Що стосується дитсадків, то тут приймають рішення місцеві органи самоврядування, — сказала вона. — Якщо ситуація завтра, не дай Бог, ускладнюється, то ми припиняємо діяльність закладів освіти. Це рішення ОВА. Заклади загальної середньої та професійної освіти працюють за технологіями дистанційного навчання включно до п’ятниці. Заклади дошкільної освіти працюють в залежності від ситуації. Що стосується закладів вищої освіти, то приймають рішення також керівництво закладів.

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Як розповіла в коментарі Varosh начальниця департаменту освіти Ужгородської міської ради Наталія Мухомедьянова, стосовно дитсадків, то їм рекомендовано виходиити з потреб та побажань батьків.

— Сьогодні іде тільки оцінка ситуації і ми вирішуємо, що будемо робити далі, — сказав на брифінгу голова ОВА Віктор Микита. — Стосовно відвідування дітьми дитсадків, вирішувати повинні батьки. Ми колись говорили про такі речі, що інколи батьки дітей залишають дома і ідуть на роботу. І ці діти вдома піддаються більшій небезпеці, ніж коли вони будуть разом з іншими дітьми, де вихователь відведе всіх їх в укриття. У нас практично всі школи та садочки мають обладнані укриття. Тому до цього треба підходити раціонально та виважено.

Varosh Фото: Ужгородська міська рада