Укриття в школах, переселенці та нові учні. Як розпочинається новий навчальний рік в Ужгороді

Всі заклади освіти Ужгорода — заклади загальної середньої освіти, ПТУ, дошкільні і приватні заклади — обстежила комісія у складі працівників управління освіти, ДСНС та міської ради. Начальниця управління освіти Ужгородської міськради Наталя Мухомедьянова розповіла Varosh, що з початку серпня в закладах триває робота з облаштування укриттів у тих закладах, які мають власні укриття і в тих, які укладають угоди з найближчими установами, які їх мають і знаходяться в радіусі 500 м від закладу навчання.

— Сьогодні в деяких закладах ще тривають ремонтні роботи, — сказала вона, — бо неможливо провести масштабні ремонти за 2 тижні. Ми встановлюємо вентиляцію, водовідведення, санвузли, проводимо проточну воду, робимо побілку, тому це тривалий процес.

З її слів, на сьогодні в Ужгороді 9 шкіл, 8 садочків, 2 приватні заклади освіти та 1 ПТУ не мають своїх укриттів, вони уклали угоди з наближеними до них установами, які ці укриття мають. Ужгородський національний університет частково має своє укриття. За словами Наталі Мухомедьянової, там наразі завершують ремонтні роботи.

193 вимушених переселенця наразі залишаються мешкати в чотирьох школах міста — в 10, 11, 6 школі та в класичній гімназії.

— Ми постаралися вивільнити спортивні зали для занять учнів фізкультурою, — пояснила начальниця управління. — Тому, щоб не було перешкоди в навчальному процесі, людей наразі переселили в окреме крило у школах і вони житимуть в класних приміщеннях. Це безпечно як для них, так і для дітей. Так, це незручно, але ми маємо розуміти, що людей, яких прихистив Ужгород, ми не маємо куди розмістити. І ми маємо розуміти реалії часу і пристосовуватись до них.

Загалом, за словами Наталі Мухомедьянової, в школи Ужгорода цьогоріч зарахували 800 школярів з вимушених переселенців.

— Ми намагалися влаштовувати дітей по місцю проживання їхніх батьків. Ми брали до уваги можливість школи прийняти цих дітей і можливість дітей відводити дітей до школи. Мусимо проявити людяність, потіснитися і прийняти те, що в деяких класах буде 34-38 дітей, — сказала вона.

Varosh

Фото: Ужгородської міської ради

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