Закарпаття — перше серед областей України за кількістю деколонізованих об’єктів

З початку повномасштабної війни на Закарпатті в процесі деколонізації було демонтовано 88 об’єктів. За цим показником Закарпаття лідирує серед усіх областей України. Це майже 70% з усіх наявних у краї об’єктів — пам’ятників, погрудь, серпів-молотів, радянських зірок, барельєфів та меморіальних дошок, — розповів Varosh голова громадської організації “Декомунізація України” Вадим Позняков.

“Треба позбутися комплексу неповноцінності” — Вадим Позняков про декомунізацію та дерусифікацію на Закарпатті

— За логікою найбільше об’єктів було деколонізовано в Ужгороді, тому що це найбільше місто області, — пояснив він. — Демонтаж цих об’єктів тривав і раніше, але це були геть не ті масштаби. З початком війни почалась ціла хвиля демонтажів, це небо і земля, не порівняти з тим, що було до 24 лютого. На Закарпатті, здебільшого по селам ще залишилися якісь зірочки, солдати, штук 70 є, але в більшості своїй їх познімали. Теоретично, за тиждень-два це можна вирішити.

На своїй сторінці у Фейсбуці Вадим Позняков опублікував список областей з кількістю знесених об’єктів радянського минулого з 24 лютого: