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Новини

Закарпаття — перше серед областей України за кількістю деколонізованих об’єктів

23 Березня 2023 9

З початку повномасштабної війни на Закарпатті в процесі деколонізації було демонтовано 88 об’єктів. За цим показником Закарпаття лідирує серед усіх областей України. Це майже 70% з усіх наявних у краї об’єктів — пам’ятників, погрудь, серпів-молотів, радянських зірок, барельєфів та меморіальних дошок, — розповів Varosh голова громадської організації “Декомунізація України” Вадим Позняков.

“Треба позбутися комплексу неповноцінності” — Вадим Позняков про декомунізацію та дерусифікацію на Закарпатті 

— За логікою найбільше об’єктів було деколонізовано в Ужгороді, тому що це найбільше місто області, — пояснив він. — Демонтаж цих об’єктів тривав і раніше, але це були геть не ті масштаби. З початком війни почалась ціла хвиля демонтажів, це небо і земля, не порівняти з тим, що було до 24 лютого. На Закарпатті, здебільшого по селам ще залишилися якісь зірочки, солдати, штук 70 є, але в більшості своїй їх познімали. Теоретично, за тиждень-два це можна вирішити.

На своїй сторінці у Фейсбуці Вадим Позняков опублікував список областей з кількістю знесених об’єктів радянського минулого з 24 лютого:

Закарпатська – 88

Львівська – 64

Київська – 60

Хмельницька – 47

Харківська – 39

Одеська – 35

Полтавська – 35

Івано-Франківська – 33

Тернопільська -28

Рівненська – 27

Дніпропетровська – 25

Чернівецька -19

Вінницька – 18

Кіровоградська – 17

Житомирська – 15

Черкаська – 15

Волинська -14

Миколаївська – 11

Сумська – 9

Чернігівська – 8

Донецька – 6

Запорізька – 3

Херсонська – 1

Varosh

Фото з демонтажу пам’ятника радянським воїнам-визволителям в Ужгороді

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