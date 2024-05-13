Понад пів мільйона гривень зібрали на безпілотники під час марафону в Ужгороді

12 травня відбувся перший за часів Незалежності України марафон в Ужгороді – Krayna Uzhgorod Marathon

Участь у заході взяло близько 1 тисячі бігунів із різних куточків України, розповів у коментарі Varosh засновник та співорганізатор заходу Василь Ябрик.

«Торік восени ми провели півмарафон в Ужгороді, а цього року вирішили провести забіг вже на повноцінну марафонську дистанцію. Це був перший марафон в Ужгороді за часів Незалежності України. Основну дистанцію в 42 км 195 м бігло майже 600 учасників, 10 команд змагалися в естафеті, близько 400 учасників долучились до благодійного забігу на 1 кілометр», – розповів Василь Ябрик.

Участь у забігу брали як закарпатські атлети, так і гості з інших міст України – Одеси, Харкова, Львова. Крім того, були й реєстрації з-за кордону: з Угорщини, Німеччини та Чехії, розповіла керівниця проєкту Ілона Романченко.

За її словами, найстаршому учаснику забігу було близько 70 років, наймолодшій дитинці, яка бігла благодійний 1 кілометр – не виповнилося і 3-х рочків.

Цього разу захід підтримало 39 спонсорів – це як місцеві, так і національні компанії, сказав Василь Ябрик. Тож організаторам вдалося й суттєво покращити організаційні моменти на маршруті, зокрема, для учасників були забезпечені 4 пункти регідратації та охолоджувальні водяні рамки.

Усі бігуни, які здолали дистанцію, на фініші отримали пам’ятні медалі, переможці – кубки та грошову винагороду.

Завдяки заходу з урахуванням внесків учасників та аукціонів, що проводилися під час забігу, вдалося зібрати 502 тис. 700 грн. На виручені кошти закуплять безпілотники для 63-ї окремої механізованої бригади.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки Ужгородської міської ради

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