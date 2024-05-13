Виставку спогадів, образів та історій про окупований Бердянськ представлять в Ужгороді

«З кожною моєю згадкою про дім його стіни стають міцнішими» – виставку під такою назвою, присвячену українському Бердянську, відкриють в Ужгороді у вівторок, 14 травня.

Як зазначила співорганізаторка виставки Катерина Майборода, ідея проєкту – розповісти ужгородцям більше про місто на березі Азовського моря, яке понад 2 роки знаходиться під російською окупацією.

«Я вже другий рік на Закарпатті і часто зустрічаю людей, які нічого не знають про Бердянськ. Але це місто, яке вже понад два роки щодня намагається вижити в окупації. Українське місто. Цією виставкою ми хочемо розповісти закарпатцям і закарпаткам про досвід людей Бердянська: і тих, хто виїхали, і тих, хто вимушені були лишитися. Наші регіони дуже далеко один від одного, але я вірю, що обмін досвідом допоможе нам зблизитися», – сказала Катерина Майборода.

На виставці представлять 10 плакатів, створених під час мистецьких і арт-терапевтичних сесій онлайн-обʼєднання містян «Ми – Бердянськ». На них зафіксовані спогади, образи та історії, які передають біль окупації та спонукають до взаємодії людей із різних міст і з різними досвідами.

Виставка побудована на матеріалах піврічної роботи спільноти «Ми – Бердянськ», заснованої Ксенією Клейнос та Кирилом Пелівановим – громадськими діячами з Бердянська. До повномасштабного вторгнення вони активно розвивали культурно-соціальне наповнення міста. Вимушено переїхавши до Львова, Ксенія та Кирил поставили перед собою нову мету – зібрати активну спільноту бердянців, які хочуть повернутися та спільно відновити місто після перемоги.

Співорганізатором виставки в Ужгороді виступив Арт-простір «Ліс», де вона власне і відбуватиметься.

Оглянути виставку «З кожною моєю згадкою про дім його стіни стають міцнішими» можна буде до 19 травня включно.

Долучайся до спільноти тих, хто змінює Закарпаття. Підтримай роботу команди Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Телеграф

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.