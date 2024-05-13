Виставку спогадів, образів та історій про окупований Бердянськ представлять в Ужгороді

«З кожною моєю згадкою про дім його стіни стають міцнішими» – виставку під такою назвою, присвячену українському Бердянську, відкриють в Ужгороді у вівторок, 14 травня.
Як зазначила співорганізаторка виставки Катерина Майборода, ідея проєкту – розповісти ужгородцям більше про місто на березі Азовського моря, яке понад 2 роки знаходиться під російською окупацією.
«Я вже другий рік на Закарпатті і часто зустрічаю людей, які нічого не знають про Бердянськ. Але це місто, яке вже понад два роки щодня намагається вижити в окупації. Українське місто. Цією виставкою ми хочемо розповісти закарпатцям і закарпаткам про досвід людей Бердянська: і тих, хто виїхали, і тих, хто вимушені були лишитися. Наші регіони дуже далеко один від одного, але я вірю, що обмін досвідом допоможе нам зблизитися», – сказала Катерина Майборода.
На виставці представлять 10 плакатів, створених під час мистецьких і арт-терапевтичних сесій онлайн-обʼєднання містян «Ми – Бердянськ». На них зафіксовані спогади, образи та історії, які передають біль окупації та спонукають до взаємодії людей із різних міст і з різними досвідами.
Виставка побудована на матеріалах піврічної роботи спільноти «Ми – Бердянськ», заснованої Ксенією Клейнос та Кирилом Пелівановим – громадськими діячами з Бердянська. До повномасштабного вторгнення вони активно розвивали культурно-соціальне наповнення міста. Вимушено переїхавши до Львова, Ксенія та Кирил поставили перед собою нову мету – зібрати активну спільноту бердянців, які хочуть повернутися та спільно відновити місто після перемоги.
Співорганізатором виставки в Ужгороді виступив Арт-простір «Ліс», де вона власне і відбуватиметься.
Оглянути виставку «З кожною моєю згадкою про дім його стіни стають міцнішими» можна буде до 19 травня включно.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Телеграф
Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.