«Нова пошта» та «Дія.Бізнес» в Ужгороді продовжують безкоштовно релокувати бізнес

«Нова пошта» та «Дія.Бізнес» оголосили, що у 2023 році продовжать безкоштовно допомагати перевозити бізнес із територій, де йдуть бої. Про це повідомили у Центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес в Ужгороді.

Йдеться про безоплатну логістичну допомогу бізнесу в перевезенні обладнання чи продукції під час релокації. Одна юридична особа може отримати до 10 000 грн на свої потреби в логістиці. Минулого року у межах проєкту Nova Poshta Humanitarian цією можливістю скористалися 26 підприємств, що отримали 174 тисяч гривень допомоги на релокацію бізнесу в Україні.

Бізнес має змогу отримати пільгові умови перевезення за умови відповідності певним критеріям. Зокрема, бізнес має бути зареєстрованим на територіях, де тривають або тривали активні бойові дії: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Київська, Одеська області.

Повний перелік критеріїв — за посиланням.

Заявки опрацьовують представники центру підтримки підприємців Дія.Бізнес в Ужгороді, які проводитимуть додаткові інтерв’ю з попередньо відібраними підприємствами. Щоб отримати логістичну допомогу, необхідно заповнити онлайн-форму: https://forms.gle/ RBHAdi67eAXuACWe7

Varosh

Фото: Delo.ua

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