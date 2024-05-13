За затримку поїзда Чоп-Прага на кордоні пасажирам загрожує штраф у 5 тис. євро

Прямий поїзд сполученням Чоп-Прага курсує з кінця березня 2024 року. Перевізник задоволений високим попитом на маршрут Прага – Чоп. Однак на зворотньому шляху регулярно виникають проблеми з митним контролем, пише видання «Про Україну».

Митний і паспортний контроль відбувається в поїзді на словацькій стороні, і його тривалість залежить від дотримання обов’язків пасажирів щодо перевезення заборонених для транспортування продуктів, попереджають у компанії перевізника RegioJet.

В разі, якщо словацькі митники знаходять у пасажирів заборонені товари, починається довга прискіплива перевірка, яка може тривати й до двох годин. Як результат – поїзд стоїть на кордоні і часто основний потяг, до якого у Кошицях мали би приєднати вагони з Чопа, рушаю до Праги без пасажирів з України. Тоді вагони приєднують до наступного складу потягу до Праги, а пасажири близько 6 годин чекають на продовження подорожі на вокзалі в Кошицях.

В RegioJet звертають увагу пасажирів на необхідність дотримання обов’язків щодо перевезення обмеженої кількості сигарет та алкоголю і виключення з багажу заборонених для перевезення м’яса, молока, фруктів та овочів.

За хвилину затримки поїзда RegioJet, як і інші перевізники, платить 40 євро штрафу. Тобто затримка на 120 хвилин тягне за собою штрафні санкції у розмірі 4800 євро. В разі, якщо затримка потяга була спровокована перевезенням заборонених продуктів пасажирами, з них може стягуватися штраф – 5 тис. євро, попереджає перевізник.

Окрім штрафу, порушення митних правил може спричинити: висадку пасажира з поїзда і відмову в подальшій подорожі; вилучення та знищення виявленого товару; заборону в’їзду до ЄС, звинувачення в правопорушенні або кримінальному злочині.

Які продукти заборонені для перевезення через кордон

М’ясо та м’ясні продукти

Молоко та молочні продукти

Рослини

Фрукти

Овочі

Квіти або насіння без фітосанітарного сертифіката

Виняток: сухе молоко для немовлят, дитяче харчування та спеціальні дієтичні продукти.

Обмеження товарів на 1 особу

Сигарети: 40 штук

Сигари: 10 штук

Міцні алкогольні напої: 1 л

Вино: 4 л

Вино ігристе: 2 л

Пиво: 16 л.

Наразі за маршрутом Чоп-Прага у складі поїзда RegioJet курсує три вагони. У майбутньому в компанії розглядають можливість додати ще один, четвертий вагон, однак це, за словами генерального директора Радіма Янчура, буде максимальна їхня кількість: словацькі митники не встигатимуть обробляти більш як 160 пасажирів.

Як повідомляв Varosh, прямий поїзд Чоп-Прага виконує рейси з 27 березня.

У поїзді є вагони другого класу (сидячі); вагони з купе, де є можливість спати в дорозі. Також є окремі жіночі вагони.

З-поміж пасажирських місць 80 місць – лежачі та 54 – сидячі.

Квиток у вагон другого класу (сидячі) коштує 18,9 Євро, купе – близько 25 Євро. У вартість входять напої (чай, кава), сніданок та вечеря.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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