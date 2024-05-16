“Закарпаття і війна”. В Ужгороді відкриють одноденну фотовиставку

Виставку «Закарпаття і війна. Два непрості роки» розгорнуть на площі Театральній. На ній будуть представлені 50 робіт закарпатських фоторепортерів, які з перших днів війни фіксували події в області і продовжують вести фотохроніку.

Свої фото для виставки надали Наталія Боднар, Сергій Гудак, Сергій Денисенко, Владислава Мазур, Янош Немеш, Аня Семенюк, Василь Трофименко, Атілла Федик, Володимир Хила, Ірина Бреза.

— Наразі виставку проведемо тільки один день, далі вона помандрує містами Закарпаття, презентуємо її також за кордоном, — пояснила Varosh Ірина Бреза, голова Ужгородського пресклубу, який організовує виставку. — Вже 22 травня представимо її в Мукачеві. В Ужгороді експонуємо її ще раз, вже на триваліший час, трохи згодом.

Це вже друга виставка пресклубу за період повномасштабного вторгнення, якою закарпатські фотокореспонденти та журналісти хочуть показати, як область допомагає, працює, проводжає в останню путь своїх героїв. І нагадати важливі моменти із життя тилового Закарпаття, яке зробило усе можливе, щоб люди, які рятувалися з-під обстрілів, змогли тут відчути мирне життя і повірити, що воно повернеться і в їхні рідні міста.

На виставці, під час перегляду фото, можна буде поспілкуватися з авторами фоторобіт особисто. Відкриття виставки — о 15:00.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото надане Ужгородським пресклубом, автор — Сергій Гудак

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