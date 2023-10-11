Закарпатський центр підготовки до національного спротиву підготував перший випуск

110 закарпатців отримали сертифікати про проходження базового курсу військової справи в центрах підготовки населення до національного спротиву. На залік до Ужгорода приїхали учасники з усіх шести районів області, де відбувалося навчання, — пояснив Varosh керівник осередку Юрій Беляков.

— У цих центрах закарпатців навчають елементарним знанням військової справи, — пояснив він.

Люди, які 3 місяці готувалися до спротиву, на іспиті стріляли з автоматичної зброї, виконували завдання з топографічної підготовки, орієнтування на місцевості, зв’язку, реагування на загрози вогневого контакту, тактичної медицини та евакуації поранених з району зіткнення з уявним супротивником тощо.

Центр створили на Закарпатті в березні 2023 року, в містах за адміністративним поділом: в Ужгороді, Мукачеві, Берегові, Хусті, Тячеві та Рахові. Далі планували розширити до 13 і створювати уже в територіальних громадах, однак, за словами Юрія Белякова, наразі збільшити їхню кількість не можуть, бо є дуже велике питання в інструкторах — їх не вистачає. Інструкторами в центрах працюють учасники бойових дій, які пройшли війну і з певнвих причин демобілізувалися: хтось за віком, хтось після поранення.

Наразі в центрі готують набір до другого курсу. Люди, які бажають пройти базовий курс навчання елементарним знанням військової справи, можуть зареєструватися на порталі “Допомога. Закарпаття” та звернутися в райдержадміністрацію, в кабінет інструктора Центру підготовки населення до національного спротиву. Зі слів Юрія Белякова, незабаром у кожному райцентрі з’являться білборди з телефонами інструкторів.

Varosh

Фото: Закарпатський центр підготовки населення до національного спротиву

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